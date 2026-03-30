यूपी को-ऑपरेटिव बैंक में भर्ती, मैनेजर, क्लर्क और इंजीनियर तक कई पद; SC-OBC के लिए सुनहरा मौका
यूपी को-ऑपरेटिव बैंक भर्ती 2026 में 116 पदों पर आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। इस भर्ती के योग्यता, उम्र सीमा, फीस, चयन प्रक्रिया और आवेदन की पूरी जानकारी यहां जानें।
up cooperative bank special recruitment 2026: अगर आप यूपी में सरकारी बैंक की नौकरी का इंतजार कर रहे थे तो अब आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। यूपी को-ऑपरेटिव इंस्टीट्यूशनल सर्विस बोर्ड, लखनऊ ने 2026 की स्पेशल भर्ती का शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया है। इस भर्ती के जरिए मैनेजर, जूनियर मैनेजर, क्लर्क, टाइपिस्ट और सिविल इंजीनियर जैसे कुल 116 पद भरे जाएंगे। सबसे खास बात यह है कि यह भर्ती खास तौर पर उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति (SC) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के उम्मीदवारों के लिए निकाली गई है। यानी अगर आप इन कैटेगरी से आते हैं, तो आपके लिए यह मौका काफी अहम हो सकता है।
up cooperative bank special recruitment 2026 : कितने पद और कौन-कौन से पोस्ट
इस भर्ती में कुल 116 पद शामिल हैं। इसमें मैनेजर के 7, जूनियर मैनेजर के 45, असिस्टेंट या कैशियर के 57, टाइपिस्ट के 2 और असिस्टेंट इंजीनियर के 5 पद रखे गए हैं। ज्यादातर पद जिला सहकारी बैंकों में होंगे, जबकि सिविल इंजीनियर की पोस्ट यूपी स्टेट कंस्ट्रक्शन को-ऑपरेटिव फेडरेशन में मिलेगी।
up cooperative bank special recruitment 2026 : कब तक कर सकते हैं आवेदन
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 25 मार्च 2026 से शुरू हो चुकी है और इसकी आखिरी तारीख 15 अप्रैल 2026 रखी गई है। इसलिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, तो आखिरी समय का इंतजार करने की बजाय जल्द से जल्द फॉर्म भरना बेहतर रहेगा।
up cooperative bank special recruitment 2026 : कौन कर सकता है आवेदन
उम्मीदवार की उम्र कम से कम 21 साल और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए। यह उम्र 1 जनवरी 2026 के आधार पर तय की जाएगी। योग्यता की बात करें तो ज्यादातर पदों के लिए ग्रेजुएशन जरूरी है। कुछ पोस्ट के लिए कॉमर्स, मैथ्स या इकोनॉमिक्स में 55% नंबर मांगे गए हैं। साथ ही कंप्यूटर सर्टिफिकेट जैसे CCC या ‘O’ लेवल भी जरूरी है। इंजीनियर पद के लिए सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री अनिवार्य है।
up cooperative bank special recruitment 2026 : कितनी मिलेगी सैलरी
इस भर्ती में सैलरी भी काफी अच्छी दी जा रही है। मैनेजर पद के लिए सैलरी करीब 34,000 से 88,000 रुपये तक हो सकती है। वहीं जूनियर मैनेजर और क्लर्क पदों के लिए अलग-अलग बैंकों के हिसाब से सैलरी तय की गई है। असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट के लिए तो सैलरी 56,000 से लेकर 1.7 लाख रुपये तक पहुंच सकती है।
up cooperative bank special recruitment 2026 : चयन कैसे होगा
इस भर्ती में चयन तीन स्टेज में होगा। पहले ऑनलाइन परीक्षा होगी, जिसमें जरूरत पड़ने पर प्रीलिम्स और मेंस दोनों हो सकते हैं। इसके बाद इंटरव्यू या स्किल टेस्ट लिया जाएगा। आखिर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी।
up cooperative bank special recruitment 2026 : आवेदन फीस कितनी है
ओबीसी उम्मीदवारों के लिए फीस 500 रुपये रखी गई है, जबकि एससी उम्मीदवारों को 250 रुपये देने होंगे। दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आवेदन पूरी तरह मुफ्त है। उम्मीदवार को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद फॉर्म भरना, जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करना और फीस जमा करके फाइनल सबमिट करना होगा। ध्यान रखें कि एक उम्मीदवार सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए आवेदन कर सकता है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव