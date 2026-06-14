UP CNET 2026 Result Link: यूपी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा रिजल्ट abvmucet26.co.in पर जारी, डाउनलोड लिंक
UP CNET Result 2026 Link: ABVMU ने UP CNET 2026 परीक्षा का रिजल्ट 13 जून को घोषित कर दिया है। छात्र abvmucet26.co.in पर लॉगिन कर स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। नर्सिंग कोर्सेज के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया 29 जून से शुरू होगी।
Uttar Pradesh CNET Result 2026 Direct Link: उत्तर प्रदेश में नर्सिंग के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाने की चाह रखने वाले छात्रों के लिए एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी (ABVMU), उत्तर प्रदेश ने आधिकारिक रूप से 'उत्तर प्रदेश कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट' (UP CNET) 2026 के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं। जो छात्र इस प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट abvmucet26.co.in पर जाकर अपना रिजल्ट और स्कोरकार्ड ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इस परीक्षा का परिणाम छात्रों के लिए प्रदेश के टॉप सरकारी और प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजों में एडमिशन पाने का मुख्य रास्ता तय करेगा।
बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा के परिणाम में गौतमबुद्ध नगर की अंजिली ने टॉप किया है। अंजिली ने 120 में 114 नम्बर हासिल किए। गाजियाबाद के अरुण कुमार ने 113 अंक प्राप्त करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया। सहारनपुर की हेमा देवी 112 अंक हासिल कर तीसरे स्थान पर रही हैं।
6 जून को हुई थी परीक्षा, 13 जून को जारी हुआ रिजल्ट
अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी द्वारा यूपी सीनेट (UP CNET) 2026 की परीक्षा का आयोजन 6 जून 2026 को ऑफलाइन मोड (पेन और पेपर आधारित) में पूरे राज्य में किया गया था। परीक्षा संपन्न होने के महज एक हफ्ते के भीतर यानी 13 जून 2026 को यूनिवर्सिटी ने तुरंत परीक्षा के नतीजे जारी कर दिए हैं।
इस परीक्षा के माध्यम से छात्रों को राज्य के 185 से अधिक संबद्ध संस्थानों में बीएससी नर्सिंग (B.Sc. Nursing), पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग/एनपीसीसी (M.Sc. Nursing/NPCC) जैसे महत्वपूर्ण कोर्सेज में दाखिला मिलेगा। रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य भर के नर्सिंग कॉलेजों में कुल 14500 सीटें उपलब्ध हैं।
स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए इन आसान स्टेप्स को करें फॉलो
- सबसे पहले उम्मीदवार उत्तर प्रदेश सीनेट की आधिकारिक वेबसाइट abvmucet26.co.in या abvmuup.edu.in पर जाएं।
- होमपेज पर उपलब्ध 'UP CNET Result 2026' या स्कोरकार्ड के एक्टिव लिंक पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपके सामने एक लॉगिन विंडो खुलेगी, जहां आपको अपना एप्लीकेशन नंबर/रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड या जन्मतिथि दर्ज करनी होगी।
- जानकारी सबमिट करते ही आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
- छात्र अपने स्कोरकार्ड में दर्ज अंक, ओवरऑल रैंक, कैटेगरी रैंक और क्वालिफाइंग स्टेटस को ध्यान से चेक कर लें और भविष्य की काउंसलिंग के लिए इसका एक रंगीन प्रिंटआउट जरूर निकाल लें।
29 जून से शुरू होगी ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया
रिजल्ट जारी होने के साथ ही सफल उम्मीदवारों के लिए आगे की दाखिला प्रक्रिया का रास्ता साफ हो गया है। यूनिवर्सिटी द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, योग्य छात्रों के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया 29 जून 2026 से शुरू होने जा रही है। काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान छात्रों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, अपनी पसंद के कॉलेजों का चयन करना होगा और सीटें अलॉट होने पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फीस सबमिशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। दाखिले के समय छात्रों को अपना सीनेट स्कोरकार्ड, एडमिट कार्ड, 10वीं-12वीं की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज अपने पास तैयार रखने की सलाह दी गई है।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
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