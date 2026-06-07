BSc Nursing: यूपी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा संपन्न, फिजिक्स और बायोलॉजी के सवालों ने अभ्यर्थियों को उलझाया
UP BSc Nursing Entrance Exam: कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट (सीनेट)-2026 शनिवार को राजधानी लखनऊ में पूरी तरह शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो गई है। कुल 97.65% छात्रों की उपस्थिति दर्ज की गई।
UP CNET 2026 UP BSc Nursing Entrance Exam: अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी (ABVMU) द्वारा आयोजित कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट (सीनेट)-2026 शनिवार को राजधानी लखनऊ में पूरी तरह शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो गया। लखनऊ के 53 परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और हाईटेक निगरानी के बीच इस प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया। नर्सिंग क्षेत्र में अपना भविष्य तलाश रहे हजारों छात्र-छात्राओं के लिए अब सबसे बड़ा सवाल इसके नतीजों को लेकर है।
नर्सिंग एस्पिरेंट्स के लिए खुशखबरी देते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. अमित देवगन ने बताया कि परीक्षा की कॉपियों के मूल्यांकन की प्रक्रिया तेजी से पूरी की जाएगी और सीनेट-2026 का परीक्षा परिणाम एक सप्ताह के भीतर घोषित कर दिया जाएगा।
97.65% अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा
परीक्षा नियंत्रक डॉ. देवाशीष शुक्ला ने परीक्षा के आंकड़ों और सुरक्षा इंतजामों के बारे में विस्तृत जानकारी साझा की। लखनऊ के सभी 53 सेंटरों पर कुल 26,161 अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होना था। इसमें से 25,547 अभ्यर्थी परीक्षा हॉल पहुंचे और उन्होंने टेस्ट दिया। वहीं, 614 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। इस प्रकार कुल 97.65% छात्रों की उपस्थिति दर्ज की गई।
एआई कैमरों से हुई पल-पल की निगरानी
परीक्षा की गोपनीयता और विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए इस बार सुरक्षा के बेहद कड़े और आधुनिक इंतजाम थे। प्रश्नपत्रों के सुरक्षित रखरखाव और परिवहन के साथ-साथ परीक्षा केंद्रों पर डिजिटल मॉनिटरिंग, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और सुरक्षित संचार प्रणाली का इस्तेमाल किया गया. सबसे खास बात यह रही कि परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों पर एआई (AI) सुविधा से लैस कैमरों के जरिए पल-पल की निगरानी रखी जा रही थी, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोका जा सके।
फिजिक्स और बायोलॉजी के सवालों ने परीक्षार्थियों को उलझाया
परीक्षा देकर बाहर निकले छात्रों की मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली, जिसमें कई उम्मीदवारों ने पेपर के स्तर को काफी चुनौतीपूर्ण बताया। सीनेट-2026 परीक्षा में शामिल कई अभ्यर्थियों ने बताया कि फिजिक्स और बायोलॉजी के प्रश्न उम्मीद से ज्यादा कठिन थे। परीक्षा में पूछे गए कई सवालों के विकल्प इतने मिलते-जुलते थे कि वे छात्रों को भ्रमित कर रहे थे।
एपी सेन कॉलेज केंद्र पर परीक्षा देने आई कैंट निवासी छात्रा सरिता और कुमारी श्रेया ने बताया कि परीक्षा में कुल 120 सवाल पूछे गए थे। प्रश्न काफी लंबे-चौड़े थे, जिसके कारण उन्हें हल करने में समय कम पड़ गया और प्रश्नों का स्तर उम्मीद से अधिक चुनौतीपूर्ण था।बीएसएनवी कॉलेज केंद्र से परीक्षा देकर बाहर आए छात्र विशाल कुशवाहा ने बताया कि उनके लिए केमिस्ट्री के प्रश्न भी काफी घुमावदार और चुनौतीपूर्ण रहे।
जो छात्र इस प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट के अपडेट के लिए यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से नजर बनाए रखें।
लेखक के बारे मेंPrachi
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