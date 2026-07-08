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BPSC टॉपर यूपी की बेटी श्रद्धा पांडेय की सीएम योगी ने थपथपाई पीठ, बोले- शाबाश, दिया ये इनाम

By Pankaj Vijay
लाइव हिन्दुस्तान, संवाददाता, प्रतापगढ़
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बिहार की पीसीएस परीक्षा में टॉप करने वाली प्रतापगढ़ के रानीगंज तहसील के पचरास गांव की श्रद्धा पांडेय की पीठ थपाथपाकर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने सफलता की शाबाशी दी। मुख्यमंत्री ने उन्हें आई-पैड उपहार स्वरूप दिया।

BPSC टॉपर यूपी की बेटी श्रद्धा पांडेय की सीएम योगी ने थपथपाई पीठ, बोले- शाबाश, दिया ये इनाम

बिहार की पीसीएस परीक्षा में टॉप करने वाली प्रतापगढ़ के रानीगंज तहसील के पचरास गांव की श्रद्धा पांडेय की पीठ थपाथपाकर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने सफलता की शाबाशी दी। मुख्यमंत्री ने उन्हें आई-पैड उपहार स्वरूप दिया। इसी तरह सीएम ने मंच पर विभिन्न सरकारी योजना के 19 लाभार्थियों को भी सम्मानित कर उनसे संक्षिप्त बातचीत की। मुख्यमंत्री की हौसला आफजाई से लाभार्थी गदगद दिखे।

आपके अपने अखबार हिन्दुस्तान से बातचीत में बीपीएससी टॉपर ने कहा कि मेरे लिए यह गौरवान्वित करने वाला पल रहा। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतने बड़े मंच पर प्रदेश के मुख्यमंत्री के हाथों सम्मानित होने का मौका मिलेगा। उन्होंने युवाओं को सफलता का टिप्स देते हुए कहा कि कड़ी मेहनत ही निर्धारत लक्ष्य तक पहुंचने का एकमात्र साधन है। लक्ष्य निर्धारित कर लगातार मेहनत करें, अफसल होने पर निराश न हों और यह जानने का प्रयास करें कि कहां से चूक हुई। दोबारा और लगन से पढ़ाई करें। यह आपको देश के सबसे बड़े मंच तक ले जाएगा।

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दिलचस्प है यूपी की श्रद्धा पांडेय की कहानी

श्रद्धा पांडेय, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर कार्यरत हैं, अब बिहार में बतौर एसडीएम अपनी सेवाएं देंगी। बीपीएससी टॉपर श्रद्धा पांडेय के लिए सफलता का यह स्वाद नया नहीं है, बल्कि वे पहले भी अपनी मेधा का लोहा मनवा चुकी हैं। साल 2021 में इतिहास और इंग्लिश लिटरेचर विषयों के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करते ही श्रद्धा ने ठान लिया था कि उनका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ सिविल सेवा है। उन्होंने कॉलेज से निकलते ही बिना समय गंवाए खुद को तैयारी में झोंक दिया। उनकी कड़ी मेहनत का नतीजा था कि उन्होंने अपने पहले ही अटेंप्ट में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की संयुक्त राज्य/उच्च अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 को क्रैक कर लिया। उस परीक्षा में उन्होंने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 153वीं रैंक हासिल की थी और उन्हें असिस्टेंट कमिश्नर (कमर्शियल टैक्स) का प्रतिष्ठित पद मिला था। लेकिन श्रद्धा का सपना और बड़ा था, जिसके लिए उन्होंने अपनी लगन जारी रखी। श्रद्धा पांडेय ने बीपीएससी 70वीं मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कुल 593 नंबर प्राप्त किए हैं और मेरिट लिस्ट में शीर्ष स्थान हासिल किया है, जिसके बाद उनका एसडीएम बनना पूरी तरह तय है।

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सरकारी योजना के लाभार्थी सम्मानित

मंगलवार को जीआईसी मैदान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न सरकारी योजना के लाभार्थियों को मंच पर बारी-बारी से सम्मानित किया और उनसे संक्षिप्त बात कर हौसला आफजाई की। इसमें मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के लाभार्थी शिवम यादव और मीनू कुमारी, मुख्यमंत्री आवास की लाभार्थी हेमलता सरोज और रीना देवी, एनआरएलएम की लाभार्थी पूजा मिश्रा और रुक्मिणी सिंह, कृषि विभाग की लाभार्थी बिंदू सिंह, देवेश सिंह और बाल कृष्ण तिवारी, आयुष्मान कार्ड के लाभार्थी, पंकज सिंह और मीना देवी, समाज कल्याण विभाग की पारिवारिक लाभ योजना की लाभार्थी मंजू देवी और सुमित्रा देवी, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना इंद्रावती देवी, ओडीओपी योजना के लाभार्थी राजेश कुमार, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना की लाभार्थी अंशिता सिंह, पीएम आवास योजना शहरी की लाभार्थी आशा देवी, पीएम स्वनिधि योजना के राजेश कुमार और पशुपालन विभाग की मिनी नंदिनी योजना की लाभार्थी सावित्री मिश्रा शामिल रहीं।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

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