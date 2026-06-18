CM योगी ने 930 यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटरों को बांटे नियुक्ति पत्र, भ्रष्टाचारमुक्त रही भर्ती
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा पूरी पारदर्शिता से चयनित 930 कंप्यूटर ऑपरेटरों (ग्रेड-ए) को नियुक्ति पत्र बांटे और ड्यूटी के दौरान रील न बनाने की सख्त हिदायत दी।
क्या कोई सोच सकता है कि बिना किसी पैरवी, बिना किसी बड़ी पहचान या बिना एक भी रुपया घूस दिए आज के दौर में सरकारी नौकरी मिल सकती है? उत्तर प्रदेश के 930 युवाओं के लिए यह सपना हकीकत बन चुका है। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की दिशा में बुधवार को राजधानी लखनऊ में एक बेहद शानदार नजारा देखने को मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा पूरी निष्पक्षता से चयनित 930 कंप्यूटर ऑपरेटरों (ग्रेड-ए) को अपने हाथों से नियुक्ति पत्र वितरित किए। नियुक्ति पत्र हाथ में आते ही परीक्षा पास करने वाले इन होनहार छात्र-छात्राओं और उनके माता-पिता के चेहरे खुशी से खिल उठे।
सिफारिश नहीं, सिर्फ मेहनत और 400 रुपये का फॉर्म
इस भव्य समारोह के दौरान मुख्यमंत्री के हाथों ज्वाइनिंग लेटर पाने वाले कई अभ्यर्थियों ने अपने अनुभव साझा किए, जो देश भर में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा हैं। चयनित युवाओं ने एक स्वर में कहा कि पूरी चयन प्रक्रिया इतनी साफ-सुथरी और डिजिटल थी कि उन्हें किसी भी स्तर पर किसी सिफारिश या पैरवी की जरूरत नहीं पड़ी। छात्रों ने मुस्कुराते हुए कहा, “हमारा सिर्फ परीक्षा फॉर्म भरने का 400 रुपये का खर्च आया और आज हमारी मेहनत के दम पर हमारे हाथ में देश की सबसे प्रतिष्ठित पुलिस फोर्स का नियुक्ति पत्र है।”
इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी नवनियुक्त कर्मियों को बधाई देते हुए कहा कि सुशासन और कानून व्यवस्था की स्थापना के लिए बिना किसी भेदभाव के योग्य युवाओं को चुनना सबसे जरूरी कदम है। पिछले 9 वर्षों में यूपी पुलिस विभाग में विभिन्न चरणों के तहत रिकॉर्ड 2.25 लाख से अधिक पुलिस कर्मियों की भर्ती पूरी पारदर्शिता के साथ की गई है।
2017 से पहले का यूपी और आज के 'डिजिटल वॉरियर्स'
मुख्यमंत्री ने नए भर्ती हुए कंप्यूटर ऑपरेटरों को उनके बड़े उत्तरदायित्व की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि आज की पुलिसिंग में तकनीक का रोल सबसे अहम हो चुका है और यह 930 नए कर्मचारी अब यूपी पुलिस के 'डिजिटल वॉरियर्स' और 'स्मार्ट पुलिस' के रूप में अपनी सेवाएं देंगे।
ड्यूटी के दौरान रील बनाना अनुशासनहीनता
समारोह के समापन पर मुख्यमंत्री ने सभी नवनियुक्त कंप्यूटर ऑपरेटरों को अनुशासन का पाठ पढ़ाते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कड़क हिदायत दी। उन्होंने सोशल मीडिया के बढ़ते क्रेज पर बात करते हुए साफ शब्दों में कहा:"याद रखें कि आप एक बेहद अनुशासित फोर्स का हिस्सा बनने जा रहे हैं। ड्यूटी के दौरान या पुलिस की वर्दी पहनकर सोशल मीडिया पर शॉर्ट वीडियो या ‘रील्स’ बनाना घोर अनुशासनहीनता माना जाएगा। सरकारी सेवा का समय पूरी तरह जनसेवा और कार्यालय के दायित्वों के लिए समर्पित होना चाहिए।"
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स