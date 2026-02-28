Hindustan Hindi News
AISSEE Topper List : यूपी के साहिल ने किया सैनिक स्कूल कक्षा 9 प्रवेश परीक्षा में टॉप, टॉप 10 में यूपी से 4 छात्र

Feb 28, 2026 11:21 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान
AISSEE Topper List : इस बार सैनिक स्कूल कक्षा 9 प्रवेश परीक्षा में यूपी के साहिल कुमार सिंह ने ऑल इंडिया टॉप किया है। वहीं कक्षा 6 की प्रवेश परीक्षा में महाराष्ट्र की बेटी अनुराधा अमोल बुधावंत ने पूरे देश में टॉप किया है।

AISSEE Topper List : सैनिक स्कूल कक्षा 9 प्रवेश परीक्षा में यूपी के साहिल कुमार सिंह ने ऑल इंडिया टॉप किया है। साहिल ने 400 में से 388 अंक हासिल किए। वहीं कक्षा 6 सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में महाराष्ट्र की बेटी अनुराधा अमोल बुधावंत ने पूरे देश में टॉप किया है। अनुराधा ने 300 में से 296 अंक हासिल कर ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की। सैनिक स्कूल कक्षा 9 रिजल्ट के यूपी का प्रदर्शन शानदार रहा है। टॉप 10 में यूपी से 4 विद्यार्थी हैं। जबकि बिहार से एक है। टॉप 20 में यूपी और बिहार के कुल 7 होनहार छात्र शामिल हैं।

एनटीए ने कक्षा 6 सैनिक प्रवेश परीक्षा देने वाले सभी 134100 उम्मीदवारों और कक्षा 9 सैनिक प्रवेश परीक्षा देने वाले सभी 43922 उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट जारी की है। इसमें सभी क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड उम्मीदवारों के नाम, कैटेगरी, उनके अंक, रैंक, रोल नंबर, राज्य समेत सभी अहम डिटेल्स दी गई है।

सैनिक स्कूल कक्षा 6 रिजल्ट के टॉपरों का ब्योरा

टॉप 30 में कुल 6 लड़कियां शामिल हैं-

अनुराधा अमोल बुधावंत (रैंक 1)

नैन्सी कुमारी (रैंक 9)

जान्हवी संपत फाल्के (रैंक 10)

हीरल हीराभाई गलचर (रैंक 12)

ओवी योगेश पवार (रैंक 16)

तेजस्विनी (रैंक 21)

टॉप 10 में बिहार से कुल 6 छात्र हैं और टॉप 20 कुल 11 छात्र हैं ।

यहां देखें सैनिक स्कूल कक्षा 6 टॉपर लिस्ट

AISSEE 2026 प्रवेश परीक्षा (कक्षा 6) के लिए शीर्ष 20 रैंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की सूची

अखिल भारतीय रैंक (AIRANK)उम्मीदवार का नामराज्य (मूल निवास)कुल अंकश्रेणी (कैटेगरी)
1अनुराधा अमोल बुधावंत (ANURADHA AMOL BUDHAWANT)महाराष्ट्र296अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर (OBC-NCL)
2कुंवर राजवीर सिंह (KUNWAR RAJVEER SINGH)मध्य प्रदेश294रक्षा कर्मी/पूर्व सैनिक (Defence)
3हंस राज (HANSH RAJ)बिहार294अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर (OBC-NCL)
4प्रशांत (PRASHANT)बिहार292सामान्य (General)
5हार्दिक सैन (HARDIK SAIN)राजस्थान292अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर (OBC-NCL)
6आरुष राज (AARUSH RAJ)बिहार292अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर (OBC-NCL)
7शिवम कुमार (SHIVAM KUMAR)बिहार292अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर (OBC-NCL)
8गौरव राज (GAURAV RAJ)बिहार292अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर (OBC-NCL)
9नैन्सी कुमारी (NANCY KUMARI)बिहार292अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर (OBC-NCL)
10जान्हवी संपत फाल्के (JANHAVI SAMPAT PHALKE)महाराष्ट्र292सामान्य (General)
11नीरज कुमार (NIRAJ KUMAR)बिहार292अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर (OBC-NCL)
12हीरल हीराभाई गलचर (HIRAL HIRABHAI GALCHAR)गुजरात291अनुसूचित जनजाति (ST)
13प्रत्यूष मिश्रा (PRATYUSH MISHRA)बिहार291सामान्य (General)
14देव कुमार (DEV KUMAR)उत्तर प्रदेश291अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर (OBC-NCL)
15कार्तिक पाल (KARTIK PAL)उत्तर प्रदेश291अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर (OBC-NCL)
16ओवी योगेश पवार (OVIEE YOGESH PAWAR)महाराष्ट्र290सामान्य (General)
17राजवीर चंद्रशेखर जाधव (RAJVEER CHANDRASHEKHAR JADHAV)महाराष्ट्र290सामान्य (General)
18सन्नी कुमार (SUNNY KUMAR)बिहार290अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर (OBC-NCL)
19विरूपाक्ष विक्रम सिंह (VIRUPAKSH VIKRAM SINGH)बिहार290सामान्य (General)
20पीयूष राज (PIYUSH RAJ)बिहार290सामान्य (General)

सैनिक स्कूल कक्षा 9 रिजल्ट के टॉपरों का ब्योरा

सैनिक स्कूल कक्षा 9 रिजल्ट के यूपी का प्रदर्शन शानदार रहा है। टॉप 10 में यूपी से 4 विद्यार्थी हैं। जबकि बिहार से एक है। टॉप 20 में यूपी और बिहार के कुल 7 होनहार छात्र शामिल हैं। प्रथम तीन रैंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों ने 400 में से 388 अंक प्राप्त किए हैं।

उत्तर प्रदेश (3 छात्र): साहिल कुमार सिंह (रैंक 1), हरितेज मिश्रा (रैंक 3) और लवदीप गुप्ता (रैंक 8)।

बिहार (1 छात्र): सचिन कुमार (रैंक 9)।

सैनिक स्कूल कक्षा 9 रिजल्ट के टॉपरों की लिस्ट

AISSEE 2026 की कक्षा 9 की प्रवेश परीक्षा के टॉप 20 रैंक प्राप्त करने वाले छात्रों की सूची -

रैंकनामराज्य (Domicile)कुल अंक (Total Marks)श्रेणी (Category)
1साहिल कुमार सिंहउत्तर प्रदेश388रक्षा कर्मी/भूतपूर्व सैनिक
2गौरनमहरियाणा388सामान्य
3हरितेज मिश्राउत्तर प्रदेश388सामान्य
4नक्षत्र बिष्टउत्तराखंड386सामान्य
5अनुजीता राठौड़हरियाणा386सामान्य
6योगेश सिंह कार्कीउत्तराखंड384रक्षा कर्मी/भूतपूर्व सैनिक
7हर्ष यादवहरियाणा382ओबीसी-एनसीएल (केंद्रीय सूची)
8लवदीप गुप्ताउत्तर प्रदेश382ओबीसी-एनसीएल (केंद्रीय सूची)
9सचिन कुमारबिहार382ओबीसी-एनसीएल (केंद्रीय सूची)
10वैष्णवी शर्माहरियाणा382सामान्य
11प्रशांत ढिल्लोंहरियाणा382सामान्य
12स्वस्तिक बाजपेयीउत्तर प्रदेश382सामान्य
13रामनिवासराजस्थान382अनुसूचित जनजाति (ST)
14कात्यायनी नेगीउत्तराखंड382सामान्य
15अक्षत जैनहरियाणा380सामान्य
16सूर्यांश सिंहबिहार380सामान्य
17सार्थक राजबिहार380ओबीसी-एनसीएल (केंद्रीय सूची)
18आयुष चौहानउत्तराखंड380सामान्य
19वंशिका शर्माहरियाणा380सामान्य
20उत्कर्ष तिवारी (NTKARSH TIWARI)हरियाणा378सामान्य
AISSEE-2026 की मेरिट लिस्ट के आधार पर, टॉप 20 रैंकर्स में लड़कियों और लड़कों की संख्या :

लड़कियां (Girls): कुल 5 (रैंक 2, 5, 10, 14, और 19)

लड़के (Boys): कुल 15

अब क्वालिफाइड छात्रों को ई काउंसलिंग के जरिए सैनिक स्कूलों की कक्षा 6 और कक्षा 9 में दाखिला मिलेगा। सभी को ई काउंसलिंग के लिए https://pesa.ncog.gov.in/sainikschoolecounselling/signin पर आवेदन करना होगा। विद्यार्थियों का एडमिशन AISSEE-2026 की स्कूल वाइज, जेंडर वाइज, कैटेगरी वाइज (होम स्टेट और आउटसाइड स्टेट) मेरिट लिस्ट में कैंडिडेट्स को मिली रैंक, मेडिकल अथॉरिटी से अप्रूव्ड मेडिकल फिटनेस और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन के आधार पर ई-काउंसलिंग के आधार पर किया जाएगा। रैंक के आधार पर न सिर्फ देश के 33 प्रमुख सैनिक स्कूलों में दाखिला मिलेगा, बल्कि नए अप्रूव्ड 69 सैनिक स्कूलों की कक्षा 6 व 19 नए सैनिक स्कूलों (जो एकेडमिक ईयर 2026-27 में क्लास 9 तक पहुंच गए हैं) की कक्षा 9 में दाखिला होगा।

