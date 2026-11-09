यूपी का लड़का बनाएगा रीयूजेबल रॉकेट, सरकार व ISRO ने दी 200 एकड़ जमीन, कौन हैं जैनुअल आब्दीन

16 साल की उम्र में यूपी के जैनुअल आब्दीन ने जो सपना लिया था, आज सरकार और इसरो की पहल पर उसे साकार करने के लिए 200 एकड़ जमीन अलॉट की गई है। रीयूजेबल रॉकेट बनाने के लिए इस केंद्र की लागत करीब 300 करोड़ रुपये है।

यूपी के छोटे से गांव में एक 16 साल के बच्चे में अचानक ख्याल आता है कि हम अंतरिक्ष में जाने के लिए भारत में ही अपना रीयूजेबल रॉकेट क्यों नहीं बना सकते। यानी एक ऐसा रॉकेट जिसका इस्तेमाल बार बार किया जा सके। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के रहने वाले जैनुअल आब्दीन की कहानी इसी अनोखे आइडिया से शुरू होती है। जैनुअल आब्दीन कोई स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क जैसे कोई अरबपति नहीं थे। लेकिन स्पेस की दुनिया में कुछ कर गुजरने का जुनून जरूर था। और आज इसी ललक के चलते उनके स्टार्टअप को बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। उनके स्टार्टअप अब्योम स्पेसटेक एंड डिफेंस को सरकार ने रियायती दर पर आंध्र प्रदेश में 200 एकड़ जमीन आवंटित की है। इस केंद्र की अनुमानित लागत लगभग 300 करोड़ रुपये बताई जा रही है। यहां कंपनी बार-बार प्रयोग किए जा सकने वाले रॉकेट इंजनों के परीक्षण करेगी। यह कहानी अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति जुनून, कड़ी मेहनत और सीमित संसाधनों में भी बड़ा लक्ष्य हासिल करने की प्रेरणा देती है।

गोरखपुर से शुरू हुआ स्टार्टअप एब्योम स्पेसटेक एंड डिफेंस अब आंध्र प्रदेश के तिरुपति में रॉकेट इंजन टेस्टिंग सेंटर स्थापित करने की तैयारी में है। कंपनी के संस्थापक जैनुल आब्दीन ने बताया कि अब्योम की टीम स्वदेशी तकनीक से रीयूजेबल, यानी बार-बार इस्तेमाल होने वाले रॉकेट इंजन विकसित कर रही है। कंपनी का उद्देश्य ऐसे रॉकेट बनाना है जो अंतरिक्ष में जाने के बाद वापस लौटकर दोबारा उपयोग किए जा सकें। इससे अंतरिक्ष मिशनों की लागत कम करने में मदद मिल सकती है। प्रस्तावित सेंटर में रॉकेट इंजनों को नियंत्रित परिस्थितियों में चलाकर उनकी क्षमता, सुरक्षा और विश्वसनीयता की जांच की जाएगी। इसके लिए केन्द्र सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय व इसरो ( ISRO ) की पहल पर 200 एकड़ जमीन बेहद रियायती दर पर आवंटित कर दी गई है। अब्योम ने अपनी तकनीक के लिए संसाधन जुटाना शुरू कर दिया है। कंपनी केंद्र सरकार के साथ-साथ निजी कंपनियों से भी वित्तीय सहयोग लेने की योजना बना रही है। अब्योम सैन्य उपकरण और ड्यूअल-यूज तकनीक भी विकसित कर रही है।

कौन हैं जैनुल आबदीन एब्योम के संस्थापक और सीईओ जैनुल आबदीन मूल रूप से कुशीनगर के पंडित राजमंगल पाण्‍डेय सपहा गांव के रहने वाले हैं और एक मध्यमवर्गीय परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पास एयरोस्पेस या उद्यमिता (इंटरप्रिन्योरशिप) का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। पर बचपन से ही आसमान और चांद-तारों को जानने में उनकी गहरी रुचि थी। 16 वर्ष की उम्र में बिना किसी लैब, भारी फंडिंग या एरोस्पेस बैकग्राउंड के उन्होंने भारत में अपना रीयूजेबल रॉकेट बनाने का ख्वाब लिया। उनके पिता साबिर अली किसान हैं। वहीं मां शायदा खातून गृहणी हैं। तीन भाई बहनों में जैनुल दूसरे नंबर पर हैं। उन्‍होंने कुशीनगर जिले के महर्षि अरविंद विद्या मंदिर से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की है। डीडीयू गोरखपुर के संबंद्ध सेंट एंड्रयूज कॉलेज से बीएससी करते करते अपने सपने को और ताकत दी। इंस्‍पायर स्‍कॉलरशिप मिलती थी जिसकी मदद से वे पढ़ाई और रिसर्च का खर्च भी उठाते थे। इसके बाद डीडीयू गोरखपुर में एमएस फिजिक्स में दाखिला लिया पर सपने को पूरा करने के लिए अंतिम सेमस्टर में ड्रॉप आउट कर दिया। कॉलेज में पढ़ते हुए उन्होंने स्पेस सेक्टर की मुख्य तकनीकी चुनौतियों को समझा।

रीयूजेबल रॉकेट तकनीक की जरूरत को पहचाना जैनुअल ने पहचाना कि पारंपरिक रॉकेट केवल एक बार इस्तेमाल होकर नष्ट हो जाते हैं, जिससे अंतरिक्ष में पेलोड भेजने का खर्च काफी आता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई 2 करोड़ की नई बीएमडब्ल्यू कार या 20 करोड़ रुपये का हवाई जहाज खरीदे और एक बार सफर करके उसे कबाड़ में फेंक दे। इस लागत को घटाने और अंतरिक्ष तकनीक को सभी के लिए आसान बनाने के लिए उन्होंने स्वदेशी रीयूजेबल रॉकेट विकसित करने का संकल्प लिया।

कैसे आया ISRO से बुलावा, स्टार्टअप को मिला सरकार का साथ अगस्त 2020 में जब भारत सरकार ने स्पेस सेक्टर को निजी क्षेत्र के लिए खोला, तब इसरो (ISRO) ने देश भर से जिन 4 यंग माइंड्स को न्योता दिया था, उनमें जैनुअल भी शामिल थे। इसके बाद जैनुल ने अक्टूबर 2020 में भारत सरकार (कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय यानी MCA, IN-SPACe और इसरो) के सहयोग से एब्योम स्पेसटेक की शुरुआत की थी। इस पहल में देश के प्रमुख शैक्षणिक और इनोवेशन संस्थानों का भी सहयोग मिला। कंपनी की शुरुआत गोरखपुर से हुई थी जिसके बाद इसने हैदराबाद में अपना काम आगे बढ़ाया। एब्योम टॉयकाथान 2021 में सेलेक्ट हुआ था जो एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता है। इसमें चयनितों को केंद्र सरकार फंड देती है।

साथ मिलता रहा, उपलब्धियां हासिल करते गए - उनके इस प्लेटफॉर्म से 5000 से अधिक इंजीनियर्स और 100 से अधिक प्रोफेसर्स जुड़े, जिनके साथ मिलकर 25 से ज्यादा रिसर्च पेपर प्रकाशित किए गए।

- उत्तर प्रदेश के पहले स्पेसटेक स्टार्टअप की स्थापना के लिए मुख्यमंत्री पुरस्कार समेत कई सम्मान मिल चुके हैं।

- उनकी टीम ने हैदराबाद में भारत की पहली कमर्शियल रॉकेट इंजन टेस्ट फैसिलिटी स्थापित की और देश का पहला रीयूजेबल रॉकेट इंजन विकसित किया।

- उन्हें IIT और BITS पिलानी जैसे शीर्ष संस्थानों का सहयोग मिला और वे फोर्ब्स 30 अंडर 30 (Forbes 30 Under 30) की वैश्विक और एशियाई सूची में शामिल हुए।

- शुरुआती दौर में जहां 1 लाख रुपये जुटाना कठिन था, वहीं उनकी स्टार्टअप कंपनी ने इस साल की शुरुआत तक 8 करोड़ से अधिक की फंडिंग हासिल की।

एब्योम की टीम में इसरो और डीआरडीओ के पूर्व वैज्ञानिक भी शामिल हैं। कंपनी बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईटी मुंबई और अन्य संस्थानों के साथ मिलकर रॉकेट प्रौद्योगिकी पर काम कर रही है। अयॉम ने बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में रॉकेट प्रक्षेपण का एक मिनी लैब भी संचालित किया है।