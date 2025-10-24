Hindustan Hindi News
गोरखपुर के अविनाश दुनिया के टॉप 100 एआई डेटा एनालिस्ट में, जानें कहां से की पढ़ाई लिखाई

संक्षेप: गोरखपुर के अविनाश त्रिपाठी को लंदन स्थित कोरिनियम ग्लोबल इंटेलिजेंस ने टॉप-100 ग्लोबल एआई एंड डेटा एनालिटिक्स लीडर्स सूची में शामिल किया है। उनकी स्कूलिंग गोरखपुर से हुई और आगे की पढ़ाई अमेरिका से।

Fri, 24 Oct 2025 07:44 AMPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, वरिष्ठ संवाददाता, वरिष्ठ संवाददाता।
गोरखपुर के अविनाश त्रिपाठी को लंदन स्थित कोरिनियम ग्लोबल इंटेलिजेंस ने टॉप-100 ग्लोबल एआई एंड डेटा एनालिटिक्स लीडर्स सूची में शामिल किया है। यह सूची 22 अक्तूबर को जारी हुई है। इसमें वैश्विक स्तर पर उन विशेषज्ञों को शामिल किया जाता है, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस), डेटा एनालिटिक्स, प्रेडिक्टिव इंटेलिजेंस और बिजनेस इनोवेशन के क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं। अविनाश की टीम को अमेरिका के बोस्टन में बुधवार को डेटा टीम ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया।

मूल रूप से घघसरा के अलगटपुर निवासी अविनाश वर्तमान में यूनिवर्सिटी ऑफ फीनिक्स में वाइस प्रेसीडेंट (एनालिटिक्स) के पद पर कार्यरत हैं। उनके नेतृत्व में पिछले कुछ वर्षों में विश्वविद्यालय की एआई-ड्रिवन एनालिटिक्स टीम ने छात्रों के लिए डेटा-आधारित पर्सनलाइजेशन मॉडल्स और डिजिटल लर्निंग प्लेटफार्म तैयार किया। जिससे स्कूल और कालेज के छात्रों को सीखने के अनुभव में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

गोरखपुर से शुरुआती शिक्षा

अविनाश की प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा गोरखपुर में हुई। उन्होंने सेंट जोसेफ स्कूल से पांचवीं और लिटिल फ्लावर धर्मपुर से इंटर तक की पढ़ाई की है। उन्होंने डेटा साइंस में स्नातक और परास्नातक की पढ़ाई अमेरिका के सदर्न इलिनोइस विश्वविद्यालय से की। बीते 22 वर्ष से वह अमेरिका के कई विश्वविद्यालयों में कार्य कर चुके हैं। उन्होंने डेटा साइंस में विशेषज्ञता हासिल की और एआई आधारित व्यक्तिगत शिक्षण (एआई-ड्रिवेन पर्सनलाइजेशन ) के क्षेत्र में कई नए प्रयोग किए। वह यूनिवर्सिटी ऑफ फीनिक्स में न केवल बड़े डेटा प्रोजेक्ट्स का संचालन कर रहे हैं, बल्कि एआई नीतियों के निर्माण से लेकर डेटा एथिक्स फ्रेमवर्क विकसित करने में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं।

एआई और मानव विकास का संतुलन खोज रहे हैं अविनाश : अविनाश के निर्देशन में यूनिवर्सिटी की टीम छात्रों के लिए ऐसे एल्गोरिद्म तैयार कर रही है जो लर्निंग बिहेवियर को समझकर हर विद्यार्थी के लिए अलग अध्ययन पथ तैयार कर सके। यह मॉडल अब अमेरिका के विभिन्न विश्वविद्यालय भी अपनाने जा रहे हैं।

अमेरिका के टॉप-10 एआई एक्सपर्ट में हैं शामिल

पिछले वर्ष अविनाश को अमेरिका के टॉप-10 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) व डेटा विशेषज्ञों में सातवां स्थान मिला था। इस सूची को डेटा नेटवर्क संस्था डेटा-आईक्यू ने विशेषज्ञों की सूची जारी की थी। सूची में अमेरिका के डेटा साइंस और एआई के 100 विशेषज्ञों को शामिल किया गया था। इस सूची को फोर्ब्स पत्रिका ने प्रकाशित किया था।

बोस्टन में मिला डेटा टीम ऑफ द ईयर अवार्ड

अविनाश की टीम को बोस्टन में 22 अक्तूबर को आयोजित ग्लोबल डेटा एंड इनसाइट्स समिट के दौरान डाटा टीम ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें डेटा गवर्नेंस, प्रेडिक्टिव इंटेलिजेंस और एआई-ड्रिवन इनोवेशन की उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया गया।

पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
