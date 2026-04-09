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SSC CGL : सीजीएल में चयनित अंकित को 15वीं सरकारी नौकरी, यूपी पुलिस SI व RRB में हो चुका है चयन

Apr 09, 2026 06:41 am ISTPankaj Vijay हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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उत्तर प्रदेश में वैचारिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. ज्ञान प्रकाश सिंह के बड़े बेटे अंकित कुमार सिंह का चयन सीजीएल के माध्यम से सीबीआईसी में इंस्पेक्टर पर हुआ है। खास बात यह है कि अंकित को यह 15वीं सरकारी नौकरी मिली है।

SSC CGL : सीजीएल में चयनित अंकित को 15वीं सरकारी नौकरी, यूपी पुलिस SI व RRB में हो चुका है चयन

उत्तर प्रदेश में वैचारिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. ज्ञान प्रकाश सिंह के बड़े बेटे अंकित कुमार सिंह का चयन सीजीएल के माध्यम से वित्त मंत्रालय के अधीन केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) में इंस्पेक्टर (प्रिवेंटिव ऑफिसर) पर हुआ है। खास बात यह है कि अंकित को यह 15वीं सरकारी नौकरी मिली है। यूपी दरोगा से सफर शुरू हुआ स्टेशन मास्टर, टीसी, सीनियर टीसी, लेखपाल, सेक्रेटरी, एमएसजी हवलदार, टीए इनकम टैक्स, टीए सेल्सटैक्स जैसी नौकरियों के बाद सीजीएल के प्रतिष्ठित पद प्रिवेंटिव ऑफिसर पर चयन हुआ है। खरकौनी नैनी के रहने वाले अंकित की मां सुनीता सिंह गृहणी हैं। घर में खुशी का माहौल है।

सीजीएल में 15118 को मिली सफलता

कर्मचारी चयन आयोग ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल (सीजीएल) परीक्षा 2025 का परिणाम बुधवार को घोषित कर दिया। इसमें सफल 15118 अभ्यर्थियों में से 6458 अनारक्षित, 3832 ओबीसी, 2221 एससी, 1132 एसटी और 1475 ईडब्ल्यूएस वर्ग के शामिल हैं। अनारक्षित वर्ग में सफल 6458 अभ्यर्थियों में से 1526 ओबीसी, 794 ईडब्ल्यूएस, 40 एससी और आठ एससी वर्ग के हैं।

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इसके टियर-वन का परिणाम 18 दिसंबर को घोषित किया गया था। टियर-टू की कंप्यूटर आधारित परीक्षा 18 और 19 जनवरी को हुई थी। योग्य अभ्यर्थियों के लिए लागू स्लाइडिंग मैकेनिज्म संबंधी अधिसूचना के अनुसार बुधवार को अस्थायी आवंटन को सार्वजनिक किया गया।

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कैसे चेक करें अपना रिजल्ट

आयोग ने परिणाम को पीडीएफ (PDF) प्रारूप में जारी किया है। अभ्यर्थी नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर अपना स्कोर और मेरिट लिस्ट देख सकते हैं:

सबसे पहले एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं।

होमपेज के ऊपरी दाएं कोने में दिए गए 'Results' टैब पर क्लिक करें।

रिजल्ट सेक्शन में 'CGL' श्रेणी का चयन करें।

यहां आपको "Combined Graduate Level Examination, 2025 (Tier-II) - List of Shortlisted Candidates" का लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।

रिजल्ट की पीडीएफ फाइल खुल जाएगी। इसमें Ctrl + F दबाकर अपना रोल नंबर या नाम दर्ज करें। यदि आपका नाम लिस्ट में है, तो आपने परीक्षा पास कर ली है।

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नई व्यवस्था से सीजीएल में खाली नहीं रहेंगे पद

विभिन्न परीक्षाओं में रिक्तियों के अधिकतम उपयोग तथा चयन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और अभ्यर्थी हितैषी बनाने के उद्देश्य से एसएससी ने सीजीएस 2025 से स्लाइडिंग मैकेनिज्म लागू किया है। एसएससी मध्य क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि इस व्यवस्था के तहत उन रिक्तियों को भरा जा सकेगा जो अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन के दौरान अनुपस्थित रहने अथवा चयन के उपरांत संबंधित विभागों में कार्यभार ग्रहण न करने के कारण रिक्त रह जाती थीं। इस प्रणाली के तहत प्रथम चरण में अभ्यर्थियों को उनकी वरीयता के आधार पर अस्थायी आवंटन का प्रथम चरण (एफआरटीए) के माध्यम से पद/विभाग आवंटित किए जाएंगे।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


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भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


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