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UP Board , CBSE : क्या यूपी बोर्ड से ज्यादा स्कोरिंग है CBSE बोर्ड, 95% अंक वाले 121 गुना ज्यादा

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, प्रयागराज, संजोग मिश्र
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यूपी बोर्ड की तुलना में सीबीएसई की हाईस्कूल परीक्षा 2026 में 95 प्रतिशत या अधिक अंक पाने वाले मेधावियों की संख्या 121 गुना से अधिक है। सीबीएसई ने 15 अप्रैल जबकि यूपी बोर्ड ने 23 अप्रैल को हाईस्कूल का परीक्षा परिणाम घोषित किया था।

UP Board , CBSE : क्या यूपी बोर्ड से ज्यादा स्कोरिंग है CBSE बोर्ड, 95% अंक वाले 121 गुना ज्यादा

यूपी बोर्ड की तुलना में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की हाईस्कूल परीक्षा 2026 में 95 प्रतिशत या अधिक अंक पाने वाले मेधावियों की संख्या 121 गुना से अधिक है। सीबीएसई ने 15 अप्रैल जबकि यूपी बोर्ड ने 23 अप्रैल को हाईस्कूल का परीक्षा परिणाम घोषित किया था। यूपी बोर्ड की हाईस्कूल परीक्षा में पंजीकृत 2758679 परीक्षार्थियों में से 2598315 सम्मिलित हुए और इनमें से 2350316 (90.46 प्रतिशत) सफल रहे। वहीं सीबीएसई की हाईस्कूल परीक्षा में देश-विदेश में पंजीकृत 2483479 छात्र-छात्राओं में से 2471777 शामिल हुए और उनमें से 2316008 (93.70 फीसदी) पास हैं।

दोनों बोर्ड के परीक्षा परिणाम का विश्लेषण करने पर रोचक तथ्य देखने को मिले हैं। सबसे खास बात यह है कि सीबीएसई में 95 प्रतिशत या अधिक अंक हासिल करने वाले मेधावियों की संख्या 55368 है जबकि यूपी बोर्ड के महज 458 छात्र-छात्राओं को ही 95 फीसदी या अधिक नंबर मिल सके हैं। इस लिहाज से यूपी बोर्ड की तुलना में सीबीएसई के 121 गुना मेधावियों को यह जादुई आंकड़ा पार करने में सफलता मिली है। इसी प्रकार यूपी बोर्ड के 14172 विद्यार्थियों को 90 प्रतिशत या अधिक नंबर मिले हैं जबकि सीबीएसई के 221574 होनहारों को 90 फीसदी या अधिक नंबर मिले हैं। हालांकि 15 मई से शुरू हो रही सीबीएसई की द्वितीय परीक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद इन आंकड़ों में फेरबदल हो सकता है।

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यूपी बोर्ड के 73 प्रतिशत मेधावी फर्स्ट डिवीजन पास

हाईस्कूल की परीक्षा में यूपी बोर्ड के 73 प्रतिशत छात्र-छात्राएं प्रथम श्रेणी में पास हुए हैं। सफल कुल 3450316 परीक्षार्थियों में से 1717462 को 60 प्रतिशत या अधिक अंक मिले हैं। केवल 632854 परीक्षार्थी ऐसे हैं जिन्हें 60 फीसदी से कम नंबर मिले हैं। सबसे ज्यादा 501401 (21.33 प्रतिशत) परीक्षार्थियों को 60 से 65 प्रतिशत के बीच अंक मिले हैं। 444593 (18.92 फीसदी) परीक्षार्थियों को 55 से 60 प्रतिशत के बीच नंबर मिले हैं। 431872 (18.38 प्रतिशत) छात्र-छात्राओं को 65 से 70 प्रतिशत के बीच नंबर मिले हैं।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


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