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यूपी बोर्ड के 29 हजार स्कूलों में बदलेगा पढ़ाई का तरीका, 'भारतीय ज्ञान परंपरा' पर रहेगा खास जोर

Prachi लाइव हिन्दुस्तान, प्रयागराज, मुख्य संवाददाता
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UP Board Schools: उत्तर प्रदेश के 29 हजार से अधिक यूपी बोर्ड स्कूलों में पढ़ने वाले 1 करोड़ से ज्यादा छात्र-छात्राओं के लिए पढ़ाई का तरीका बदलने जा रहा है।

यूपी बोर्ड के 29 हजार स्कूलों में बदलेगा पढ़ाई का तरीका, 'भारतीय ज्ञान परंपरा' पर रहेगा खास जोर

यूपी बोर्ड (UP Board) के 29 हजार से भी अधिक स्कूलों में कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक पढ़ाई कर रहे एक करोड़ से अधिक छात्र-छात्राओं को सिखाने और पढ़ाने का तौर-तरीका अब पूरी तरह से बदलने जा रहा है। केंद्र सरकार की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (NCF 2023) को उत्तर प्रदेश के माहौल के अनुसार जमीन पर उतारने के लिए राज्य स्तरीय पाठ्यचर्या (SCF) विकसित करने की बेहद महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यूपी बोर्ड को सौंपी गई है। माध्यमिक शिक्षा में एनसीएफ को लागू करने के लिए समग्र शिक्षा अभियान लखनऊ के प्रस्ताव पर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 2026-27 सत्र की वार्षिक कार्ययोजना के तहत बजट को मंजूरी दे दी है।

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जुलाई से शुरू होगा महामंथन, शामिल होगी 'भारतीय ज्ञान परंपरा'

यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह के अनुसार राज्य स्तरीय पाठ्यचर्या का उद्देश्य यह तय करना है कि विद्यालयों में क्या पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए और विद्यार्थियों का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाए। बोर्ड के अपर सचिव पाठ्यपुस्तक डॉ. स्कंद शुक्ल ने बताया कि राज्य स्तरीय पाठ्यचर्या विकसित करने के लिए जुलाई से ऑफलाइन और ऑनलाइन कार्यशाला शुरू होगी। इसमें प्रतिभाग करने के लिए प्रदेशभर से विशेषज्ञों को बुलाया जाएगा। इसमें भारतीय ज्ञान परंपरा को भी शामिल किया जाएगा।

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क्या है इस नई पाठ्यचर्या का मुख्य उद्देश्य?

इस नए बदलाव का सीधा असर छात्रों के रोजाना के क्लासरूम और पढ़ाई के अनुभवों पर पड़ेगा। इसके मुख्य उद्देश्यों को इस तरह समझा जा सकता है:

रचनात्मक और व्यावहारिक शिक्षा: स्कूल की पढ़ाई को केवल किताबों तक सीमित न रखकर अधिक रचनात्मक, व्यावहारिक और छात्र-केंद्रित बनाया जाएगा।

आलोचनात्मक सोच का विकास: छात्रों के भीतर रटने की पुरानी आदत को पूरी तरह खत्म करके उनमें क्रिटिकल थिंकिंग, किसी भी समस्या को खुद सुलझाने की क्षमता और नई रचनात्मकता का विकास किया जाएगा।

स्थानीय संस्कृति से जुड़ाव: शिक्षा को सीधे स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय संस्कृति और रोजमर्रा के व्यावहारिक जीवन से जोड़ा जाएगा, ताकि पढ़ाई बोझ न लगे।

समान अवसर: हर पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे के लिए एक समावेशी और समान अवसर वाली शिक्षा प्रणाली सुनिश्चित की जाएगी।

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बदलाव के चार मुख्य स्तंभ

इस पूरी व्यवस्था को बदलने के लिए बोर्ड ने चार प्रमुख घटकों पर ध्यान केंद्रित किया है। सबसे पहला है शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया, यानी क्लास में पढ़ाने का अंदाज बदलेगा। दूसरा है मूल्यांकन प्रणाली, जिसमें परीक्षाओं को केवल नंबरों के खेल से हटाकर छात्र की वास्तविक योग्यता परखने वाला बनाया जाएगा। तीसरा स्तंभ है शिक्षक की भूमिका, जहां शिक्षकों को नए जमाने के अनुसार विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी और आखिरी स्तंभ है विद्यालयी वातावरण और संसाधन, जिसके तहत स्कूलों के माहौल और लैब-लाइब्रेरी जैसी सुविधाओं को वैश्विक स्तर का बनाने का प्रयास किया जाएगा।

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लेखक के बारे में

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शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

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