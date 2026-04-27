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यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026 से हैं असंतुष्ट? कॉपियों की री-चेकिंग के लिए शुरू हुई प्रक्रिया, जानें स्क्रूटनी के नियम

Apr 27, 2026 08:59 am ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के नतीजों से नाखुश छात्रों के लिए स्क्रूटनी शुरू हो गई है। 17 मई 2026 तक upmsp.edu.in पर फॉर्म भरें। जानें फीस और आवेदन का पूरा स्टेप-बाय-स्टेप तरीका।

यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026 से हैं असंतुष्ट? कॉपियों की री-चेकिंग के लिए शुरू हुई प्रक्रिया, जानें स्क्रूटनी के नियम

up board revaluation 2026 : हाल ही में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के बहुप्रतीक्षित नतीजे घोषित किए हैं। अगर आप भी उन छात्रों में से एक हैं और अपने प्राप्त अंकों से किसी भी वजह से असंतुष्ट या नाखुश हैं, तो आपको निराश या परेशान होने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है। यूपी बोर्ड ने ऐसे तमाम छात्रों की परेशानी को समझते हुए उन्हें एक बड़ी राहत दी है। बोर्ड ने उत्तर पुस्तिकाओं की री-चेकिंग यानी स्क्रूटनी की आधिकारिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। आप बेझिझक यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाकर अपनी कॉपियों के री-इवैल्यूएशन के लिए आवेदन कर सकते हैं।

क्या है आवेदन की आखिरी तारीख

यूपी बोर्ड द्वारा जारी किए गए आधिकारिक शेड्यूल और गाइडलाइन्स के मुताबिक, जो भी छात्र अपनी आंसर शीट दोबारा चेक करवाना चाहते हैं, उन्हें 17 मई 2026 तक हर हाल में अपना ऑनलाइन आवेदन जमा करना होगा। यह डेडलाइन बेहद सख्त है। इस तारीख के बीत जाने के बाद किसी भी छात्र के आवेदन या अपील पर बोर्ड द्वारा कोई विचार नहीं किया जाएगा। जहां तक फीस का सवाल है, तो छात्रों को प्रति आंसर स्क्रिप्ट (यानी प्रति विषय की कॉपी) 500 रुपये का मामूली भुगतान करना होगा। यहां छात्रों को एक बात खास तौर पर ध्यान रखनी होगी कि थ्योरी और प्रैक्टिकल परीक्षाओं की कॉपियों की चेकिंग के लिए आपको अलग-अलग फीस देनी होगी। आसान शब्दों में समझें तो, अगर आप किसी एक ही विषय की थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों कॉपियों की स्क्रूटनी करवाना चाहते हैं, तो आपको कुल 1000 रुपये चुकाने होंगे।

क्या होता है इस री-इवैल्यूएशन प्रक्रिया में?

अक्सर छात्रों के मन में सवाल होता है कि आखिर स्क्रूटनी में क्या होता है। यूपी बोर्ड आंसर शीट री-इवैल्यूएशन 2026 के तहत, आपकी कॉपियों की एक बार फिर से बड़ी बारीकी से जांच की जाती है। इस अहम प्रक्रिया में मुख्य रूप से यह देखा जाता है कि कहीं नंबरों को जोड़ने (टोटलिंग या कैलकुलेशन) में परीक्षक से कोई मानवीय भूल या गलती तो नहीं हुई है। इसके अलावा, अगर परीक्षक द्वारा किसी सही जवाब पर गलत तरीके से मार्किंग कर दी गई है या कॉपी जांचते वक्त किसी जवाब को चेक करना ही छूट गया है और उस पर नंबर नहीं दिए गए हैं, तो इन सभी त्रुटियों को सुधारा जाता है। यह सुनहरा मौका छात्रों को अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा जताने का एक जरिया है। बोर्ड ने कड़े शब्दों में यह भी साफ कर दिया है कि बिना ऑनलाइन फॉर्म भरे सीधे पोस्ट से भेजे गए या पूरी तरह से ऑफलाइन आवेदनों को किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

यूपी बोर्ड स्क्रूटनी 2026 के लिए कैसे करें अप्लाई?

अगर आप री-चेकिंग के लिए अप्लाई करने का मन बना चुके हैं, तो बिना किसी कंफ्यूजन के नीचे दिए गए इन बेहद आसान स्टेप्स को फॉलो करें:

1. सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in खोलें।

2. होमपेज पर जाते ही आपको “Online Application for Scrutiny 2026” (स्क्रूटनी 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन) का एक चमकता हुआ लिंक दिखाई देगा, उस पर तुरंत क्लिक करें।

3. अब आपके सामने एक नया वेबपेज खुलेगा, जहां आपको अपना बोर्ड का रोल नंबर और सेंटर कोड बिल्कुल सही-सही भरना होगा।

4. इसके बाद आपको सरकारी ट्रेजरी (खजाने) में ट्रेजरी चालान के माध्यम से अपनी स्क्रूटनी की तय फीस जमा करनी होगी।

5. फीस सफलतापूर्वक जमा होने के बाद, भरे हुए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और पेमेंट की रसीद को डाउनलोड करें और उसका एक साफ प्रिंट आउट निकाल लें।

6. अब इस प्रिंट किए गए फॉर्म के साथ अपने ओरिजिनल ट्रेजरी चालान को अच्छी तरह से स्टेपल या अटैच करें।

7. आखिर में, अपने जिले के आधार पर इन सभी जरूरी दस्तावेजों को एक लिफाफे में बंद करके केवल रजिस्टर्ड पोस्ट (पंजीकृत डाक) के जरिए यूपीएमएसपी के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय (रीजनल ऑफिस) के पते पर भेज दें।

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यूपी बोर्ड 2026 के नतीजों पर एक नजर

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि UPMSP ने 23 अप्रैल 2026 को ही हाई स्कूल (10वीं) और इंटरमीडिएट (12वीं) के बहुप्रतीक्षित नतीजे घोषित किए थे। इस साल का ओवरऑल रिजल्ट काफी शानदार और उत्साहजनक रहा है। हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा का कुल पास प्रतिशत 90.42% दर्ज किया गया, जबकि इंटरमीडिएट परीक्षा में 80.38% छात्रों ने कामयाबी का परचम लहराया। ये मजबूत आंकड़े साफ तौर पर बताते हैं कि इस साल यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में छात्रों का प्रदर्शन पिछले कई सालों के मुकाबले कितना बेहतरीन रहा है।

बेटियों ने मारी बाजी

इस साल के नतीजों की सबसे खास और चर्चा वाली बात यह रही कि बेटियों ने एक बार फिर से लड़कों को पछाड़ते हुए टॉप पोजीशन पर अपना मजबूत कब्जा जमाया। यूपीएमएसपी हाई स्कूल रिजल्ट में दो होनहार लड़कियों ने 97.83% अंकों के साथ रैंक 1 हासिल कर पूरे राज्य में इतिहास रच दिया। इनमें बाबूराम सावित्री देवी इंटर कॉलेज की कशिश वर्मा और द मॉडर्न एकेडमी इंटर कॉलेज की अंशिका वर्मा का नाम गर्व से लिया जा रहा है। वहीं, 12वीं क्लास (इंटरमीडिएट) के नतीजों की बात करें तो, बिलौली बाजार, पहला सीतापुर स्थित बाबूराम सावित्री देवी इंटर कॉलेज की शिखा वर्मा ने पूरे उत्तर प्रदेश बोर्ड में टॉप कर अपने स्कूल और परिवार का नाम रोशन किया है। इन मेधावी छात्राओं ने अपनी दिन-रात की कड़ी मेहनत और लगन से यह मुकाम हासिल किया है।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari

शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।

परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।

लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।

शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।

रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।

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- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
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