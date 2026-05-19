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UP Board Result : 10वीं 12वीं स्क्रूटनी के लिए यूपी बोर्ड को मिले कितने आवेदन, किस जिले से सर्वाधिक डिमांड

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान
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यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के परिणाम से असंतुष्ट 25620 छात्र-छात्राओं ने स्क्रूटनी (सन्निरीक्षा) के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है। बोर्ड की वेबसाइट upmsp.edu.in पर 17 मई तक आवेदन मांगे गए थे।

UP Board Result : 10वीं 12वीं स्क्रूटनी के लिए यूपी बोर्ड को मिले कितने आवेदन, किस जिले से सर्वाधिक डिमांड

यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के परिणाम से असंतुष्ट 25620 छात्र-छात्राओं ने स्क्रूटनी (सन्निरीक्षा) के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है। बोर्ड की वेबसाइट www.upmsp.edu.in पर 17 मई तक आवेदन मांगे गए थे। सर्वाधिक 23 जिलों वाले प्रयागराज क्षेत्रीय कार्यालय को स्क्रूटनी के सबसे अधिक 10525 आवेदन मिले हैं। इनमें हाईस्कूल के 1894 जबकि इंटरमीडिएट के 8631 परीक्षार्थी शामिल हैं। सबसे कम बरेली क्षेत्रीय कार्यालय से 2288 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

सभी प्रकरणों का निस्तारण करते हुए उसका परिणाम 15 जुलाई तक घोषित होना है। इस साल स्क्रूटनी के आवेदन में कमी आई है। 2025 में 31194 (हाईस्कूल 5495 व इंटर 25699) जबकि 2024 में 29555 (हाईस्कूल 4748 व इंटर 24807) परीक्षार्थियों ने स्क्रूटनी के लिए आवेदन किया था।

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10वीं-12वीं परीक्षा के मेधावी सम्मानित

यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 में प्रदेश एवं प्रयागराज जिले की श्रेष्ठता सूची में स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी छात्र-छात्राओं को जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में सोमवार को आयोजित समारोह में सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक आरएन विश्वकर्मा एवं जिला विद्यालय निरीक्षक पीएन सिंह ने हाईस्कूल में प्रदेश के टॉप-10 में पांच तथा जिले के टॉप-10 में 18 और इंटर में जनपद के टॉप-10 में शामिल 13 मेधावियों को स्मृति चिह्न व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। स्वागत सह जिला विद्यालय निरीक्षक जितेन्द्र प्रताप सिंह ने किया।

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लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


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