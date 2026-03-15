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UP Board Results 2026 : पानी में डुबोओ या मोड़ो, बाल भी बांका नहीं होगा! जानिए कैसी होगी यूपी बोर्ड की मार्कशीट

Mar 15, 2026 03:04 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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UP Board Results 2026 : यूपी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की मार्कशीट में ऐतिहासिक बदलाव करते हुए 16 सिक्योरिटी फीचर्स जोड़े हैं, जिससे अब यह मार्कशीट न तो फटेगी और न ही पानी में गलेगी।

UP Board Results 2026 : पानी में डुबोओ या मोड़ो, बाल भी बांका नहीं होगा! जानिए कैसी होगी यूपी बोर्ड की मार्कशीट

UP Board Results 2026 : उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने इस साल 10वीं और 12वीं की परीक्षा देने वाले लाखों छात्र-छात्राओं को एक बड़ा तोहफा दिया है। बोर्ड ने परीक्षाओं के समापन के साथ ही मार्कशीट के स्वरूप और सुरक्षा में ऐसे क्रांतिकारी बदलाव किए हैं, जो भविष्य में जालसाजी और मार्कशीट के खराब होने की समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। अब छात्रों को मिलने वाली मार्कशीट सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि 16 हाई-टेक सिक्योरिटी फीचर्स से लैस एक ऐसा दस्तावेज होगा जिसे न तो कोई फाड़ पाएगा और न ही पानी उसे खराब कर सकेगा।

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12 मार्च 2026 को परीक्षाएं खत्म होने के बाद अब पूरा महकमा रिजल्ट तैयार करने की तैयारियों में जुट गया है। इस बार बोर्ड का पूरा फोकस पारदर्शिता और सुरक्षा पर है। आइए विस्तार से समझते हैं कि इस बार आपकी मार्कशीट में क्या-कुछ खास होने वाला है।

शानदार होगी मार्कशीट की मजबूती

अक्सर देखा जाता था कि पुरानी मार्कशीट वक्त के साथ गल जाती थी या चूहे उसे काट देते थे, जिससे छात्रों को नौकरी या आगे की पढ़ाई में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बोर्ड ने इस बार 'नॉन-टीयर एबल' (Non-tearable) और 'वॉटरप्रूफ' मार्कशीट तैयार करने का फैसला किया है।

इस नई मार्कशीट की सबसे बड़ी खासियत इसके 16 सिक्योरिटी फीचर्स हैं। इनमें से कुछ फीचर्स ऐसे हैं जिन्हें आप अपनी नंगी आंखों से देख सकेंगे, लेकिन कुछ को केवल यूवी रेज (UV Rays) या खास किस्म के लेंस के जरिए ही पहचाना जा सकेगा। इसके अलावा, मार्कशीट पर एक विशेष होलोग्राम और रेनबो (इंद्रधनुष) पैटर्न बना होगा, जो इसकी असलियत की पहचान कराएगा। यह कदम खासतौर पर उन लोगों पर लगाम लगाने के लिए उठाया गया है जो फर्जी मार्कशीट बनाकर सिस्टम को धोखा देते थे। अब इस मार्कशीट के साथ छेड़छाड़ करना या इसकी नकल करना नामुमकिन होगा।

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साइज में बदलाव और ओवरराइटिंग प्रूफ तकनीक

इस बार मार्कशीट का साइज भी बदल दिया गया है। नई मार्कशीट अब A-4 साइज की होगी, जो पहले की तुलना में थोड़ी लंबी और व्यवस्थित दिखेगी। इसके अलावा, यह नॉन-डिग्रेडेबल होगी, यानी सालों-साल रखने के बाद भी इसका रंग या लिखावट फीकी नहीं पड़ेगी। बोर्ड ने इसे 'ओवरराइटिंग प्रूफ' भी बनाया है, जिससे इस पर लिखे गए अंकों या नाम के साथ कोई भी फेरबदल नहीं किया जा सकेगा।

18 मार्च से 'डिजिटल मूल्यांकन' का आगाज

यूपी बोर्ड सिर्फ मार्कशीट ही नहीं, बल्कि कॉपियां जांचने के तरीके में भी बड़ा बदलाव करने जा रहा है। 18 मार्च 2026 से कॉपियों के मूल्यांकन का काम शुरू होगा, जो इस बार पूरी तरह डिजिटल होगा।

इस प्रक्रिया के तहत छात्र-छात्राओं की आंसर शीट्स को स्कैन करके सीधे सर्वर पर अपलोड किया जाएगा। इसके बाद टीचर्स को अपना लॉगइन आईडी इस्तेमाल करके कंप्यूटर स्क्रीन पर ही कॉपियां चेक करनी होंगी। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अंकों को जोड़ने (टोटलिंग) में कोई गलती नहीं होगी और न ही कोई पन्ना बिना जांचे रह पाएगा। टीचर्स द्वारा दिए गए मार्क्स सीधे बोर्ड के डेटाबेस में रिकॉर्ड हो जाएंगे, जिससे रिजल्ट बनाने की प्रक्रिया में लगने वाला समय काफी कम हो जाएगा।

इस भारी-भरकम काम को अंजाम देने के लिए प्रदेश भर में 249 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं। इस साल हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के करीब 50 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा दी है, जिनकी लगभग 3 करोड़ कॉपियां जांची जानी हैं। इस काम में करीब डेढ़ लाख शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। डिजिटल मूल्यांकन की वजह से इस बार रिजल्ट में होने वाली मानवीय गलतियों की गुंजाइश शून्य हो जाएगी।

कब आएगा रिजल्ट?

छात्रों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि उनका परीक्षा परिणाम कब घोषित होगा। पिछले सालों के ट्रेंड को देखें तो 2024 और 2025 में कॉपियों की जांच होने के महज 10 से 15 दिनों के भीतर रिजल्ट जारी कर दिया गया था। इस साल कॉपियों की चेकिंग 18 मार्च से शुरू होकर 31 मार्च तक चलने की उम्मीद है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं का रिजल्ट अप्रैल के दूसरे या तीसरे हफ्ते में जारी कर दिया जाएगा।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari

शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।

परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।

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हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।

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हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।

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