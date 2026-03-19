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UP Board Result : 1 अप्रैल तक कैसे चेक होंगी यूपी बोर्ड कॉपियां, 2 वजहों से मूल्यांकन फंसने की आशंका

Mar 19, 2026 08:41 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, मुख्य संवाददाता, प्रयागराज
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यूपी में ईद की छुट्टी और भर्ती परीक्षाओं के कारण कुछ केंद्रों पर छह दिन तक यूपी बोर्ड कॉपियों का मूल्यांकन नहीं हो सकेगा। ऐसे में निर्धारित 15 दिनों में सभी उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन समाप्त होना मुश्किल नजर आ रहा है।

UP Board Result : 1 अप्रैल तक कैसे चेक होंगी यूपी बोर्ड कॉपियां, 2 वजहों से मूल्यांकन फंसने की आशंका

यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन बुधवार से शुरू हो गया। बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने एक अप्रैल तक मूल्यांकन कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि इस बीच ईद की छुट्टी और भर्ती परीक्षाओं के कारण कुछ केंद्रों पर छह दिन तक मूल्यांकन नहीं हो सकेगा। ऐसे में निर्धारित 15 दिनों में सभी उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन समाप्त होना मुश्किल नजर आ रहा है।

प्रयागराज में मूल्यांकन के लिए राजकीय इंटर कॉलेज, जगत तारन गर्ल्स इंटर कॉलेज, कुलभास्कर आश्रम कृषि इंटर कॉलेज, ईश्वर शरण, भारत स्काउट एवं गाइड, सीएवी, डीएवी, अग्रसेन, एंग्लो बंगाली और केपी इंटर कॉलेज को केंद्र बनाया गया है। 20 या 21 मार्च को ईद का अवकाश होने के कारण उस दिन कॉपियों का मूल्यांकन नहीं होगा। 22 मार्च को प्रयागराज समेत आठ शहरों के 210 केंद्रों पर सहायक अभियोजन अधिकारी (एपीओ) 2025 के 182 पदों की प्रारंभिक परीक्षा कराई जाएगी।

प्रयागराज में इसके लिए 31 केंद्र बनाए गए हैं जिनमें से केपी इंटर कॉलेज, भारत स्काउट एवं गाइड, डीएवी, ईश्वर शरण, जगत तारन, अग्रसेन और कुलभास्कर आश्रम कृषि इंटर कॉलेज को भी केंद्र बनाया गया है। साफ है कि 22 मार्च को इन सातों केंद्र पर मूल्यांकन नहीं होगा। इसके अलावा 29 मार्च से एक अप्रैल तक प्रस्तावित पीसीएस 2025 की मुख्य परीक्षा के लिए प्रयागराज में 12 केंद्रों पर 4850 अभ्यर्थी आवंटित किए गए हैं।

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इनमें डीएवी, भारत स्काउट एवं गाइड, अग्रसेन एवं ईश्वर शरण इंटर कॉलेज भी शामिल है। साफ है कि इन चारों केंद्रों पर 29 मार्च से एक अप्रैल तक मूल्यांकन कार्य नहीं हो सकेगा।

पहले दिन 9.42 लाख कॉपियां जांची गईं

उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य बुधवार से प्रदेश में 254 केन्द्रों पर शुरू हुआ। पहले दिन हाईस्कूल की 6,41,459 एवं इंटरमीडिएट की 3,00,785 कुल 9,42,244 कॉपी जांची गईं। प्रथम सत्र में सभी केन्द्रों पर परीक्षकों को ‘क्या करें/ क्या न करें’ की जानकारी दी गई। पहले दिन 1,32,790 परीक्षकों में से 70,025 ने हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट की उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया।

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प्रयागराज में 67,477 उत्तरपुस्तिकाएं जांची

जिले के दस मूल्यांकन केंद्रों पर पहले दिन 67477 उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन हुआ। हाईस्कूल की 41342 और इंटर की 26135 कॉपियां जांची गई। परीक्षक, उपनियंत्रक व अंकेक्षकों की 50 प्रतिशत ही उपस्थित रही।

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प्रयागराज जिला विद्यालय निरीक्षक पीएन सिंह ने कहा, 'जिन मूल्यांकन केंद्रों पर लोक सेवा आयोग की परीक्षा होनी वहां पर यूपी बोर्ड के सचिव से अनुमति लेकर अतिरिक्त परीक्षक लगाएंगे ताकि निर्धारित समय में मूल्यांकन पूरा हो सके।'

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


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भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


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