UP Board Result : 1 अप्रैल तक कैसे चेक होंगी यूपी बोर्ड कॉपियां, 2 वजहों से मूल्यांकन फंसने की आशंका
यूपी में ईद की छुट्टी और भर्ती परीक्षाओं के कारण कुछ केंद्रों पर छह दिन तक यूपी बोर्ड कॉपियों का मूल्यांकन नहीं हो सकेगा। ऐसे में निर्धारित 15 दिनों में सभी उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन समाप्त होना मुश्किल नजर आ रहा है।
यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन बुधवार से शुरू हो गया। बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने एक अप्रैल तक मूल्यांकन कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि इस बीच ईद की छुट्टी और भर्ती परीक्षाओं के कारण कुछ केंद्रों पर छह दिन तक मूल्यांकन नहीं हो सकेगा। ऐसे में निर्धारित 15 दिनों में सभी उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन समाप्त होना मुश्किल नजर आ रहा है।
प्रयागराज में मूल्यांकन के लिए राजकीय इंटर कॉलेज, जगत तारन गर्ल्स इंटर कॉलेज, कुलभास्कर आश्रम कृषि इंटर कॉलेज, ईश्वर शरण, भारत स्काउट एवं गाइड, सीएवी, डीएवी, अग्रसेन, एंग्लो बंगाली और केपी इंटर कॉलेज को केंद्र बनाया गया है। 20 या 21 मार्च को ईद का अवकाश होने के कारण उस दिन कॉपियों का मूल्यांकन नहीं होगा। 22 मार्च को प्रयागराज समेत आठ शहरों के 210 केंद्रों पर सहायक अभियोजन अधिकारी (एपीओ) 2025 के 182 पदों की प्रारंभिक परीक्षा कराई जाएगी।
प्रयागराज में इसके लिए 31 केंद्र बनाए गए हैं जिनमें से केपी इंटर कॉलेज, भारत स्काउट एवं गाइड, डीएवी, ईश्वर शरण, जगत तारन, अग्रसेन और कुलभास्कर आश्रम कृषि इंटर कॉलेज को भी केंद्र बनाया गया है। साफ है कि 22 मार्च को इन सातों केंद्र पर मूल्यांकन नहीं होगा। इसके अलावा 29 मार्च से एक अप्रैल तक प्रस्तावित पीसीएस 2025 की मुख्य परीक्षा के लिए प्रयागराज में 12 केंद्रों पर 4850 अभ्यर्थी आवंटित किए गए हैं।
इनमें डीएवी, भारत स्काउट एवं गाइड, अग्रसेन एवं ईश्वर शरण इंटर कॉलेज भी शामिल है। साफ है कि इन चारों केंद्रों पर 29 मार्च से एक अप्रैल तक मूल्यांकन कार्य नहीं हो सकेगा।
पहले दिन 9.42 लाख कॉपियां जांची गईं
उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य बुधवार से प्रदेश में 254 केन्द्रों पर शुरू हुआ। पहले दिन हाईस्कूल की 6,41,459 एवं इंटरमीडिएट की 3,00,785 कुल 9,42,244 कॉपी जांची गईं। प्रथम सत्र में सभी केन्द्रों पर परीक्षकों को ‘क्या करें/ क्या न करें’ की जानकारी दी गई। पहले दिन 1,32,790 परीक्षकों में से 70,025 ने हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट की उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया।
प्रयागराज में 67,477 उत्तरपुस्तिकाएं जांची
जिले के दस मूल्यांकन केंद्रों पर पहले दिन 67477 उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन हुआ। हाईस्कूल की 41342 और इंटर की 26135 कॉपियां जांची गई। परीक्षक, उपनियंत्रक व अंकेक्षकों की 50 प्रतिशत ही उपस्थित रही।
प्रयागराज जिला विद्यालय निरीक्षक पीएन सिंह ने कहा, 'जिन मूल्यांकन केंद्रों पर लोक सेवा आयोग की परीक्षा होनी वहां पर यूपी बोर्ड के सचिव से अनुमति लेकर अतिरिक्त परीक्षक लगाएंगे ताकि निर्धारित समय में मूल्यांकन पूरा हो सके।'
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
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स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
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