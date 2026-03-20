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UP Board Result 2026: कॉपी मूल्यांकन ने पकड़ी रफ्तार, क्या है डेडलाइन, यूपी बोर्ड रिजल्ट कब तक

Mar 20, 2026 09:51 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान
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UP Board Result 2026: विभिन्न जिलों में यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य ने रफ्तार पकड़ ली है। गुरुवार को केंद्रों पर पूरी सुरक्षा के बीच हजारों आंसरशीट चेक की गईं।

UP Board Result 2026: कॉपी मूल्यांकन ने पकड़ी रफ्तार, क्या है डेडलाइन, यूपी बोर्ड रिजल्ट कब तक

UP Board Result 2026: विभिन्न जिलों में यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य ने रफ्तार पकड़ ली है। गुरुवार को केंद्रों पर पूरी सुरक्षा के बीच हजारों आंसरशीट चेक की गईं। बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने एक अप्रैल तक मूल्यांकन कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि इस बीच ईद की छुट्टी और भर्ती परीक्षाओं के कारण कुछ केंद्रों पर छह दिन तक मूल्यांकन नहीं हो सकेगा। ऐसे में निर्धारित 15 दिनों में सभी उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन समाप्त होना मुश्किल नजर आ रहा है।

- सिद्धार्थनगर में दूसरे दिन 29188 उत्तर पुस्तिकाओं का हुआ मूल्यांकन

- शहाजहांपुर में मूल्यांकन में दूसरे दिन 26 हजार से अधिक कॉपियां जांची गईं

- मऊ में 35000 से ज्यादा कॉपियां जांची गईं

- अलीगढ़ में 46000 से ज्यादा कॉपियां जांची गईं

- बांदा में 20000 से ज्यादा कॉपियां जांची गईं

- हापुड़ में 15000 से ज्यादा कॉपियां जांची गईं

- इटावा में जांची गई 17000 कॉपियां,

- बलिया में 49000 से ज्यादा कॉपियां जांची गईं

- बुलंदशहर जिले में 57 हजार से अधिक पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पूर्ण

यूपी बोर्ड रिजल्ट कब आएगा

यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट अप्रैल माह अंत में घोषित हो सकता है। बोर्ड ने कॉपी जांचने के लिए 1,53,530 लाख शिक्षकों की ड़्यूटी लगाई है। हाईस्कूल की उत्तरपुस्तिकाएं जांचने के लिए 4300 अंकेक्षक, 8550 उप प्रधान परीक्षक और 83,800 परीक्षक कुल 96,650 शिक्षकों की ड्यूटी लगी है। जबकि इंटर में 2590 अंकेक्षक, 5300 उप प्रधान परीक्षक और 48990 परीक्षक कुल 56,880 शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है।

UPMSP UP Board 10th 12th Result 2026: कहां चेक कर सकेंगे यूपी बोर्ड रिजल्ट

स्टेप 1: यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाएं।

स्टेप 2: होमपेज पर UP Board 10th Result 2026/UP Board 12th Result 2026 लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: यहां अपना रोल नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें।

स्टेप 4: स्क्रीन पर यूपी बोर्ड रिजल्ट खुल जाएगा।

स्टेप 5: इसे चेक और डाउनलोड करें।

रिजल्ट अच्छा आने के आसार

इस बार स्टेप वाइज मार्किंग की वजह से रिजल्ट अच्छा आने के चांस हैं। ये सिस्टम कई स्टूडेंट्स को फेल होने से बचाएगा।

स्टेप वाइज मार्किंग होगी, पास होने के ज्यादा चांस

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने यह साफ किया है कि अगर कोई छात्र पूरा सवाल सही हल नहीं कर पाता, लेकिन उसकी शुरुआत सही करता है, तो उसे निश्चित रूप से अंक मिलेंगे। इसे ही स्टेप-मार्किंग कहा जाता है। छात्र जितने ज्यादा स्टेप्स लिखेंगे, उन्हें उतने ही ज्यादा अंक मिलेंगे। इसके अलावा, उत्तर पुस्तिकाओं की जांच के पुराने तरीके को अब बंद कर दिया गया है।

सीबीएसई में भी गणित और विज्ञान विषयों में स्टेप मार्किंग लागू है। यदि छात्र ने सवाल हल करने की सही विधि अपनाई है लेकिन अंतिम उत्तर पूरी तरह सही नहीं है, तो भी परीक्षक सही स्टेप्स के लिए अंक देंगे। ऐसा ही नियम यूपी बोर्ड में अब लागू कर दिया गया है।

25 मार्च तक भेजें इंटरनल मार्क्स

उत्तर प्रदेश के कुल 6294 माध्यमिक विद्यालयों ने शैक्षिक सत्र 2025-26 में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के हाईस्कूल के विषयों के आंतरिक मूल्यांकन के प्राप्तांक तथा इंटरमीडिएट के नैतिक, योग, खेल एवं शारीरिक शिक्षा के प्राप्तांक यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर अब तक अपलोड नहीं किए गए हैं। इनमें हाईस्कूल के 653739 और इंटर के 302468 कुल 9,56,207 छात्र-छात्राएं शामिल हैं। प्रयागराज के 260 स्कूलों ने हाईस्कूल के 15223 और इंटर के 12237 परीक्षार्थियों के अंक अपलोड नहीं किए हैं। यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने इन सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को निर्देशित किया है कि सभी छात्र-छात्राओं के हाईस्कूल के विषयों के आंतरिक मूल्यांकन तथा इंटरमीडिएट के नैतिक, योग, खेल एवं शारीरिक शिक्षा के प्राप्तांक वेबसाइट upmsp.edu.in पर 25 मार्च तक प्रत्येक दशा में अपलोड करना सुनिश्चित करें। इसके बाद वेबसाइट पर प्राप्तांक अपलोड नहीं हो पाएंगे।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

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