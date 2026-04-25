Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

वाराणसी के स्कूलों में सफलता की धूम! राजपुर मंगारी से अग्रसेन कॉलेज तक, मेधावियों ने लहराया परचम

Apr 25, 2026 07:24 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share

UP Board Result 2026: यूपी बोर्ड के हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के परिणाम में राजपुर मंगारी तपस्वी महराज इंटर कॉलेज का प्रदर्शन शानदार रहा। हाईस्कूल की परीक्षा में पंजीकृत कुल 138 विद्यार्थियों में 135 उत्तीर्ण हुए।

वाराणसी के स्कूलों में सफलता की धूम! राजपुर मंगारी से अग्रसेन कॉलेज तक, मेधावियों ने लहराया परचम

UP Board Result 2026: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) के 2026 के नतीजों में वाराणसी के विभिन्न विद्यालयों ने एक बार फिर अपनी शैक्षणिक उत्कृष्टता साबित की है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक, छात्रों ने अपनी कड़ी मेहनत और अनुशासन के बल पर शानदार अंक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है।

1. राजपुर मंगारी तपस्वी महराज इंटर कॉलेज: गौरव और शालिनी ने मारी बाजी

राजपुर मंगारी स्थित तपस्वी महराज इंटर कॉलेज का प्रदर्शन इस साल बेहद प्रभावशाली रहा।

हाईस्कूल: यहां कुल 138 पंजीकृत विद्यार्थियों में से 135 सफल रहे। गौरव कुमार श्रीवास्तव ने 91% अंकों के साथ स्कूल में टॉप किया। गौरव ने अपनी सफलता का मंत्र साझा करते हुए बताया कि "नियमित पढ़ाई और कक्षा में 100% उपस्थिति" ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है।

इंटरमीडिएट: 147 विद्यार्थियों में से 139 उत्तीर्ण हुए। विज्ञान वर्ग में शालिनी मौर्या (90%) और कला वर्ग में नेहा पटेल (77%) अपनी-अपनी स्ट्रीम की टॉपर रहीं। विद्यालय के प्रबंधक कमला प्रसाद मिश्र और प्रधानाचार्य रमेश प्रसाद यादव ने इस उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त किया।

2. अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज: बेटियों का शानदार 99% रिजल्ट

मैदागिन स्थित अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज में छात्राओं ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। यहाँ हाईस्कूल का कुल परिणाम 99% और इंटरमीडिएट का 96% रहा।

इंटरमीडिएट (टॉपर्स):

विज्ञान वर्ग: श्रेया शर्मा (80%), खुशी तिवारी (78.80%) और अमृता कुमारी राजभर (75.60%)।

कॉमर्स वर्ग: श्रेया कुशवंशी (77.40%) ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।

कला वर्ग: अंजली गुप्ता (73.60%) टॉपर रहीं।

हाईस्कूल: आस्था गुप्ता ने 90.16% अंकों के साथ स्कूल में पहला स्थान पाया। स्कूल की प्रधानाचार्य डॉ. संगीता बनर्जी ने छात्राओं के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

3. मुर्दहां की विजयलक्ष्मी: अभावों के बीच चमकी 'आठवीं रैंक'

वाराणसी के अटेसुआ मुर्दहां गांव की विजयलक्ष्मी की कहानी उन सभी के लिए मिसाल है जो संसाधनों की कमी का रोना रोते हैं। एमवीएएच इंटर कॉलेज की इस छात्रा ने हाईस्कूल में जिले में 8वीं रैंक हासिल की है। विजयलक्ष्मी के पिता रामआसरे प्राइवेट नौकरी करते हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद विजयलक्ष्मी ने प्रशासनिक सेवा (IAS) में जाकर देशसेवा करने का लक्ष्य रखा है।

मेहनत और मार्गदर्शन की जीत

वाराणसी के इन नतीजों से स्पष्ट है कि छात्रों की सफलता के पीछे केवल किताबें ही नहीं, बल्कि अनुशासन और गुरुजनों का सही मार्गदर्शन भी है। छोटे गांवों से लेकर बड़े स्कूलों तक, इस बार हर छात्र ने मेहनत के बल पर कामयाबी की नई इबारत लिखी है।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स

और पढ़ें
UP Board Result Upmsp Result
करियर सेक्शन में लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, सरकारी जॉब , एग्जाम , एडमिशन और Board Results 2026 ( UK Board Result 2026, UK Board Result 2026 Live) देखें और Live Hindustan App डाउनलोड करके सभी अपडेट सबसे पहले पाए