वाराणसी के स्कूलों में सफलता की धूम! राजपुर मंगारी से अग्रसेन कॉलेज तक, मेधावियों ने लहराया परचम
UP Board Result 2026: यूपी बोर्ड के हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के परिणाम में राजपुर मंगारी तपस्वी महराज इंटर कॉलेज का प्रदर्शन शानदार रहा। हाईस्कूल की परीक्षा में पंजीकृत कुल 138 विद्यार्थियों में 135 उत्तीर्ण हुए।
UP Board Result 2026: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) के 2026 के नतीजों में वाराणसी के विभिन्न विद्यालयों ने एक बार फिर अपनी शैक्षणिक उत्कृष्टता साबित की है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक, छात्रों ने अपनी कड़ी मेहनत और अनुशासन के बल पर शानदार अंक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है।
1. राजपुर मंगारी तपस्वी महराज इंटर कॉलेज: गौरव और शालिनी ने मारी बाजी
राजपुर मंगारी स्थित तपस्वी महराज इंटर कॉलेज का प्रदर्शन इस साल बेहद प्रभावशाली रहा।
हाईस्कूल: यहां कुल 138 पंजीकृत विद्यार्थियों में से 135 सफल रहे। गौरव कुमार श्रीवास्तव ने 91% अंकों के साथ स्कूल में टॉप किया। गौरव ने अपनी सफलता का मंत्र साझा करते हुए बताया कि "नियमित पढ़ाई और कक्षा में 100% उपस्थिति" ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है।
इंटरमीडिएट: 147 विद्यार्थियों में से 139 उत्तीर्ण हुए। विज्ञान वर्ग में शालिनी मौर्या (90%) और कला वर्ग में नेहा पटेल (77%) अपनी-अपनी स्ट्रीम की टॉपर रहीं। विद्यालय के प्रबंधक कमला प्रसाद मिश्र और प्रधानाचार्य रमेश प्रसाद यादव ने इस उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त किया।
2. अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज: बेटियों का शानदार 99% रिजल्ट
मैदागिन स्थित अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज में छात्राओं ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। यहाँ हाईस्कूल का कुल परिणाम 99% और इंटरमीडिएट का 96% रहा।
इंटरमीडिएट (टॉपर्स):
विज्ञान वर्ग: श्रेया शर्मा (80%), खुशी तिवारी (78.80%) और अमृता कुमारी राजभर (75.60%)।
कॉमर्स वर्ग: श्रेया कुशवंशी (77.40%) ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।
कला वर्ग: अंजली गुप्ता (73.60%) टॉपर रहीं।
हाईस्कूल: आस्था गुप्ता ने 90.16% अंकों के साथ स्कूल में पहला स्थान पाया। स्कूल की प्रधानाचार्य डॉ. संगीता बनर्जी ने छात्राओं के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
3. मुर्दहां की विजयलक्ष्मी: अभावों के बीच चमकी 'आठवीं रैंक'
वाराणसी के अटेसुआ मुर्दहां गांव की विजयलक्ष्मी की कहानी उन सभी के लिए मिसाल है जो संसाधनों की कमी का रोना रोते हैं। एमवीएएच इंटर कॉलेज की इस छात्रा ने हाईस्कूल में जिले में 8वीं रैंक हासिल की है। विजयलक्ष्मी के पिता रामआसरे प्राइवेट नौकरी करते हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद विजयलक्ष्मी ने प्रशासनिक सेवा (IAS) में जाकर देशसेवा करने का लक्ष्य रखा है।
मेहनत और मार्गदर्शन की जीत
वाराणसी के इन नतीजों से स्पष्ट है कि छात्रों की सफलता के पीछे केवल किताबें ही नहीं, बल्कि अनुशासन और गुरुजनों का सही मार्गदर्शन भी है। छोटे गांवों से लेकर बड़े स्कूलों तक, इस बार हर छात्र ने मेहनत के बल पर कामयाबी की नई इबारत लिखी है।
लेखक के बारे मेंPrachi
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