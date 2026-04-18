यूपी बोर्ड के टॉपर्स होंगे मालामाल, दिया जाएगा लैपटॉप और नगद ईनाम
up board result 2026: यूपी बोर्ड 2026 के नतीजों में राज्य और जिला स्तर पर टॉप करने वाले छात्रों को यूपी सरकार एक लाख रुपये नगद, लैपटॉप और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित करेगी।
up board result 2026: हर साल की तरह इस बार भी यूपी बोर्ड के लाखों छात्रों के दिलों की धड़कनें तेज हैं। इसकी वजह जाहिर सी बात है, रिजल्ट की टेंशन। यूपी बोर्ड जल्द 10वीं और 12वीं के नतीजों को जारी करने जा रहा है। यदि आपने भी इस बार यूपी बोर्ड की परीक्षा दी है तो नीचे दिए गए बॉक्स में अपना रजिस्ट्रेशन कर आसानी से अपना रिजल्ट पा सकते हैं। बहरहाल यूपी बोर्ड की हालिया अपडेट्स की बात करें तो कॉपियां चेक हो चुकी हैं और अब बस उस घड़ी का इंतजार है जब वेबसाइट पर नतीजे लाइव होंगे। हर बार की तरह इस बार भी टॉपर्स को यूपी सरकार की तरफ से पुरस्कार दिए जाएंगे।
उत्तर प्रदेश सरकार ने यह साफ कर दिया है कि मेधावी छात्रों की मेहनत को यूं ही नहीं जाने दिया जाएगा। जो भी बच्चा मेरिट लिस्ट में अपनी जगह पक्की करेगा, उस पर पैसों और ईनामों की बारिश होने वाली है।
क्या है ईनाम की पूरी डिटेल?
अगर हम यूपी सरकार के पिछले कुछ सालों के रिकॉर्ड को देखें और हालिया अपडेट्स पर नज़र डालें, तो टॉपर्स को लेकर सरकार काफी दरियादिल नजर आती है। जो छात्र पूरे उत्तर प्रदेश में यानी स्टेट लेवल पर टॉप करेंगे, उनकी तो चांदी ही चांदी है।
स्टेट टॉपर्स को बड़ा तोहफा: ऐसे मेधावी छात्रों को सरकार की तरफ से पूरे 1 लाख रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, आजकल की डिजिटल पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए एक ब्रांड न्यू लैपटॉप (या टैबलेट) और एक सम्मान पत्र (सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर) भी मिलेगा। सोचिए, एक लाख रुपये और लैपटॉप! ये किसी भी आम परिवार के बच्चे के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम बन सकता है, जिससे वो अपनी आगे की पढ़ाई या किसी अच्छे कोर्स की तैयारी बिना किसी आर्थिक रुकावट के कर सके।
जिला टॉपर्स भी नहीं रहेंगे पीछे: अब आप सोचेंगे कि जो बच्चे स्टेट टॉप नहीं कर पाए उनका क्या? तो मायूस होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सरकार ने जिले स्तर पर टॉप करने वाले बच्चों का भी पूरा ख्याल रखा है। डिस्ट्रिक्ट लेवल के टॉपर्स को 21,000 रुपये की नकद धनराशि दी जाएगी। इसके साथ ही उन्हें भी एक प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। यानी अगर आपने अपने जिले में भी झंडे गाड़े हैं, तो आपको भी मंच पर बुलाकर शाबाशी दी जाएगी।
55 लाख से ज्यादा छात्रों को है नतीजों का इंतजार
आपको बता दें कि इस साल यूपी बोर्ड की 10वीं (हाई स्कूल) और 12वीं (इंटरमीडिएट) की परीक्षाओं में करीब 55 लाख से ज्यादा छात्र-छात्राओं ने हिस्सा लिया था। इतने बड़े पैमाने पर होने वाले इस एग्जाम का रिजल्ट भी कोई आम बात नहीं है। यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) बहुत जल्द एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नतीजों का ऐलान करने वाला है। इसके तुरंत बाद ही upmsp.edu.in और upresults.nic.in जैसी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर रिजल्ट का लिंक एक्टिव हो जाएगा। छात्र अपना रिजल्ट डिजीलॉकर (DigiLocker) के जरिए भी बड़ी आसानी से देख सकेंगे।
स्टेप मार्किंग से छात्रों को मिली बड़ी राहत
इसके अलावा एक और अच्छी खबर है जो बच्चों को थोड़ी राहत दे सकती है। इस बार कॉपियों की चेकिंग में स्टेप मार्किंग का खास ध्यान रखा गया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर मैथ्स या साइंस के किसी सवाल में आपने फॉर्मूला और शुरुआत के स्टेप्स सही लिखे हैं, लेकिन हड़बड़ी में आखिर की कैलकुलेशन में थोड़ी गड़बड़ हो गई है, तो आपके पूरे नंबर नहीं कटेंगे। आपको आपके सही स्टेप्स के हिसाब से नंबर जरूर मिलेंगे। इससे फेल होने का खतरा भी काफी कम हुआ है और अच्छे स्कोर की उम्मीद भी बढ़ गई है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव