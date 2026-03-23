UP Board Result 2026: यूपी बोर्ड की कॉपियों की चेकिंग तेज, रिजल्ट की उल्टी गिनती शुरू; जानिए कब तक आ सकते हैं नतीजे
UP Board Result 2026: यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षा 2026 के नतीजे जल्द ही जारी होने वाले हैं। कॉपियों का मूल्यांकन 1 अप्रैल तक पूरा होगा, जिसके बाद 15 से 20 अप्रैल के बीच रिजल्ट घोषित होने की पूरी उम्मीद है।
UP Board Result 2026: यूपी बोर्ड परीक्षा के खत्म होने के बाद अब लाखों छात्र छात्राओं और उनके माता पिता की निगाहें सिर्फ और सिर्फ नतीजों पर टिकी हैं। इम्तिहान के वो तनाव भरे दिन अब गुजर चुके हैं, रात रात भर जागकर पढ़ाई करने का सिलसिला भी थम चुका है और अब उस बेचैनी ने जगह ले ली है जो हमेशा रिजल्ट आने से ठीक पहले महसूस होती है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) की ओर से आयोजित 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं इस बार 18 फरवरी से शुरू होकर 12 मार्च 2026 तक चली थीं। परीक्षा खत्म हुए एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और ऐसे में छात्रों का बेसब्री से नतीजों का इंतजार करना बिल्कुल लाजमी है। हर किसी के मन में बस यही सवाल गूंज रहा है कि आखिर यूपी बोर्ड का रिजल्ट कब आएगा? तो चलिए, आपके इस इंतजार को थोड़ा आसान बनाते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि बोर्ड के अंदर फिलहाल क्या चल रहा है और आपका रिजल्ट कब तक आपकी स्क्रीन पर चमकने लगेगा।
UP Board Result 2026: मूल्यांकन का काम जोरों पर
बोर्ड ने छात्रों के इस इंतज़ार को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए कमर कस ली है और कॉपियों को चेक करने का काम बहुत ही तेज़ी से शुरू कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर जानकारी साझा करते हुए बताया है कि 18 मार्च 2026 से ही 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू कर दिया गया है। इस बड़े और अहम काम को अंजाम देने के लिए पूरे सूबे में 200 से भी ज्यादा सेंटर बनाए गए हैं, जहां हजारों की तादाद में शिक्षक पूरी मुस्तैदी के साथ कॉपियां चेक कर रहे हैं।
बोर्ड की योजना है कि मूल्यांकन का ये काम 1 अप्रैल 2026 तक हर हाल में मुकम्मल कर लिया जाए। हालांकि, बीच में छुट्टियों की वजह से 21 मार्च और 26 मार्च को कॉपियां चेक करने का काम पूरी तरह से बंद रहेगा। इन दो दिनों के अवकाश के बावजूद, बोर्ड प्रशासन को पूरी उम्मीद है कि तय वक्त पर काम पूरा हो जाएगा।
UP Board Result 2026: कब तक आ सकता है यूपी बोर्ड का रिजल्ट?
अब आते हैं उस सबसे अहम सवाल पर जो हर छात्र के जहन में है कि रिजल्ट की तारीख क्या होगी। अगर 1 अप्रैल तक कॉपियों की चेकिंग का काम पूरी तरह से खत्म हो जाता है, तो रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया में तेजी आ जाएगी। आमतौर पर कॉपियां चेक होने के बाद रिजल्ट को कंपाइल करने, टॉपर्स की लिस्ट बनाने और उसे पोर्टल पर अपलोड करने में करीब 15 से 20 दिन का वक्त लगता है।
अगर हम साल 2024 के आंकड़ों पर नजर डालें, तो उस वक्त 31 मार्च तक मूल्यांकन का काम पूरा कर लिया गया था और उसके ठीक 20 दिन बाद, यानी 20 अप्रैल 2024 को रिजल्ट का ऐलान कर दिया गया था। पुराने सालों के इस ट्रेंड और मौजूदा रफ्तार को देखते हुए, ये पूरी तरह से उम्मीद जताई जा रही है कि यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 15 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल 2026 के बीच किसी भी दिन घोषित किया जा सकता है।
UP Board Result 2026: दुनिया के सबसे बड़े बोर्ड्स में से एक
आपको बता दें कि यूपी बोर्ड दुनिया के सबसे बड़े शिक्षा बोर्ड्स में गिना जाता है, जहां हर साल करीब 50 से 55 लाख से ज्यादा छात्र छात्राएं परीक्षा में बैठते हैं। इतनी बड़ी तादाद में परीक्षाओं को शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित कराना और फिर वक्त पर रिजल्ट देना किसी चुनौती से कम नहीं होता। इस साल भी परीक्षा केंद्रों पर नकल रोकने के लिए कड़े इंतजाम किए गए थे और सीसीटीवी कैमरों की सख्त निगरानी में परीक्षाएं संपन्न हुई हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस बार का पासिंग परसेंटेज पिछले कुछ सालों के मुकाबले और भी बेहतर होगा।
How to check UP Board Result 2026: कैसे चेक कर सकेंगे यूपी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट?
रिजल्ट वाले दिन वेबसाइट पर अचानक से लाखों छात्रों का ट्रैफिक आ जाता है, जिससे कई बार सर्वर डाउन होने की समस्या भी देखने को मिलती है। इसलिए यह जानना बहुत जरूरी है कि आप अपना रिजल्ट आसानी से कैसे चेक कर सकते हैं:
1. सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या कंप्यूटर के ब्राउज़र में यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upresults.nic.in पर जाना होगा।
2. एक बार वेबसाइट ओपन होने के बाद आपके सामने UP Board 10th result 2026 और UP Board 12th Result 2026 के टैब खुलेंगे।
3. अब अपनी क्लास (हाईस्कूल या इंटरमीडिएट) के मुताबिक सही टैब पर क्लिक करें।
4. इसके बाद अपना रोल नंबर भरें और फिर स्क्रीन पर दिए गए न्यूमेरिक कोड (कैप्चा) को बॉक्स में डालें।
5. एक बार सबमिट करने के बाद ही आपकी स्क्रीन पर आपका पूरा बोर्ड रिजल्ट आ जाएगा।
6. भविष्य की जरूरत के लिए आप इस रिजल्ट को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इसका प्रिंट आउट भी निकालकर रख सकते हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
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