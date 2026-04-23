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UP Board 10th, 12th Results 2026: सीतापुर का 'सुपर' प्रदर्शन; कशिश और शिखा ने किया यूपी टॉप, मेरिट लिस्ट में 17 मेधावी

Apr 23, 2026 06:26 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
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UP Board 10th, 12th results: यूपी बोर्ड के रिजल्ट में सीतापुर के मेधावियों ने इस बार परचम लहरा दिया है। हाईस्कूल टॉपर लिस्ट में सीतापुर के 13 छात्र और इंटरमीडिएट टॉप टेन में सीतापुर के चार छात्र आए हैं।

UP Board 10th, 12th Results 2026: सीतापुर का 'सुपर' प्रदर्शन; कशिश और शिखा ने किया यूपी टॉप, मेरिट लिस्ट में 17 मेधावी

UP Board Result 2026: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) के 2026 के नतीजों में सीतापुर जिले ने वो कर दिखाया है, जिसकी गूंज पूरे प्रदेश में सुनाई दे रही है। 'मेधावियों की खान' कहे जाने वाले इस जिले ने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट दोनों ही परीक्षाओं में प्रदेश को टॉपर देकर अपनी बादशाहत साबित कर दी है। विशेष रूप से महमूदाबाद के स्कूलों का प्रदर्शन इतना शानदार रहा है कि राज्य की मेरिट लिस्ट में हर तरफ सीतापुर के ही नाम नजर आ रहे हैं।

हाईस्कूल: कशिश वर्मा बनीं प्रदेश की 'क्वीन'

हाईस्कूल (10वीं) की परीक्षा में बाबूराम सावित्री देवी इंटर कॉलेज, बिलौली बाजार (महमूदाबाद) की कशिश वर्मा ने 97.83 प्रतिशत अंक हासिल कर पूरे उत्तर प्रदेश में पहला स्थान पाया है। कशिश की इस सफलता ने सीतापुर को गौरवान्वित किया है। इतना ही नहीं, हाईस्कूल की टॉप-10 लिस्ट में सीतापुर के कुल 13 छात्रों ने जगह बनाकर रिकॉर्ड कायम किया है।

अर्पिता (तीसरा स्थान): 97.33% अंकों के साथ (बाबूराम सावित्री देवी इंटर कॉलेज)।

दिव्या वर्मा (पांचवां स्थान): 97% अंकों के साथ (एमएसडी स्मारक इंटर कॉलेज)।

अनामिका मौर्य और अंकित कुमार (सातवां स्थान): दोनों ने 96.67% अंक हासिल किए।

नैतिक पाण्डेय और आरोही वर्मा (आठवां स्थान): नैतिक ने 96.50% और आरोही ने 96.05% अंक प्राप्त किए।

स्नेहा वर्मा और सगुन वर्मा (नौवां स्थान): दोनों मेधावियों ने 96.33% अंक अर्जित किए।

अंश वर्मा, अंशिका वर्मा और अनुराधा वर्मा (दसवां स्थान): इन तीनों ने 96.17% अंकों के साथ टॉप-10 में अपनी जगह पक्की की।

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इंटरमीडिएट: शिखा वर्मा ने लहराया कामयाबी का परचम

12वीं (इंटरमीडिएट) के नतीजों में भी सीतापुर का जलवा बरकरार रहा। यहाँ के 4 छात्रों ने प्रदेश की टॉप-10 सूची में अपना नाम दर्ज कराया है। शिखा वर्मा (बाबूराम सावित्री देवी इंटर कॉलेज, महमूदाबाद) ने 97.60 प्रतिशत अंकों के साथ प्रदेश में पहला स्थान हासिल कर इतिहास रच दिया।

अन्य टॉपर्स में शामिल हैं:

अनुष्का यादव (पांचवां स्थान): 96.60% अंकों के साथ (प्रकाश विद्या मंदिर इंटर कॉलेज)।

मानसी पोरवाल और वैष्णवी (छठा स्थान): दोनों ने 96.40% अंक प्राप्त कर प्रदेश में छठा स्थान साझा किया।

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महमूदाबाद बना सफलता का केंद्र

सीतापुर के इन नतीजों में एक खास बात यह रही कि अधिकांश टॉपर महमूदाबाद तहसील के स्कूलों से निकले हैं। बाबूराम सावित्री देवी इंटर कॉलेज, प्रकाश विद्या मंदिर और एमएसडी स्मारक जैसे संस्थानों ने प्रदेश को न केवल टॉपर्स दिए, बल्कि शिक्षा के स्तर को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है।

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यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 कैसा रहा?

यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट 90.42 प्रतिशत रहा जबकि यूपी बोर्ड 12वीं का रिजल्ट 80.38 प्रतिशत रहा। यूपी बोर्ड 10वीं में सीतापुर की कशिश वर्मा और बाराबंकी की अंशिका वर्मा ने संयुक्त रूप से टॉप किया है। दोनों ने 97.83 फीसदी अंक हासिल किए। बाराबंकी की अदिति 97.50% अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहीं। तीसरे स्थान पर तीन मेधावियों ने जगह बनाई—सीतापुर की अर्पिता, झांसी के ऋषभ साहू और बाराबंकी की परि वर्मा। इन तीनों ने 97.33% अंक प्राप्त किए। यूपी बोर्ड 12वीं में सीतापुर की शिखा वर्मा ने 97.60 फीसदी अंक पाकर पूरे प्रदेश में टॉप किया है। दूसरे स्थान पर बरेली की नंदनी गुप्ता और बाराबंकी की श्रेया वर्मा रहीं। नंदनी और श्रेया ने 97.20% अंकों के साथ संयुक्त रूप से दूसरा स्थान प्राप्त किया। तीसरी रैंक पर बरेली की सुरभि यादव और बाराबंकी की पूजा पाल रहीं जिन्होंने 97 फीसदी अंक हासिल किए।

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