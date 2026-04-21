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UP Board Result 2026 Live: UPMSP 10वीं 12वीं यूपी बोर्ड का रिजल्ट कब आएगा, Digilocker पर आई बड़ी अपडेट

UP Board Result 2026 Live Updates , upmsp.edu.in : यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026 कब आएगा, प्रदेश के 52 लाख विद्यार्थियों को बहुत जल्द इसका उत्तर मिल सकता है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) कुछेक दिनों में आधिकारिक तौर पर यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट 2026 की तिथि व समय का ऐलान कर सकता है।

UP Board Result 2026 Live: UPMSP 10वीं 12वीं यूपी बोर्ड का रिजल्ट कब आएगा, Digilocker पर आई बड़ी अपडेट

UP Board Result 2026 Live

Pankaj Vijay| लाइव हिन्दुस्तान | Tue, 21 Apr 2026 06:28 AM IST
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UP Board Result 2026 Live Updates , upmsp.edu.in : यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026 कब आएगा, प्रदेश के 52 लाख विद्यार्थियों को बहुत जल्द इसका उत्तर मिल सकता है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) कुछेक दिनों में आधिकारिक तौर पर यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट 2026 की तिथि व समय का ऐलान कर सकता है। यूपी बोर्ड परिणाम 2026 घोषित होने पर upmspresults.nic.in और upmsp.edu.in पर जाकर रोल नंबर डालकर चेक किया जा सकेगा। नतीजों को लेकर डिजिलॉकर पर बड़ी अपडेट आई है। डिजिलॉकर पोर्टल www.digilocker.gov.in पर बताया जा रहा है कि यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट जल्द घोषित होगा। पोर्टल पर यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026 कमिंग सून (Coming soon) का मैसेज लिखा आ रहा है। इससे साफ संकेत मिलते हैं कि यूपी बोर्ड का परिणाम जल्द ही घोषित कर दिया जाएगा।

यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026 अब 25 से 29 अप्रैल के बीच संभव

सूत्रों के मुताबिक यूपी बोर्ड ने परिणाम काफी हद तक तैयार कर लिया है। बोर्ड अधिकारी रिजल्ट की समीक्षा कर रहे हैं। हर पहलू से उसकी जांच की जा रही है ताकि उसमें कोई त्रुटि न रह जाए। यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट अब 25 से 29 अप्रैल के बीच घोषित होने की उम्मीद है। राज्य के करीब 52 लाख विद्यार्थियों के इसका इंतजार है। पिछले वर्ष 25 अप्रैल को यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी किया गया था। इससे पहले 2024 में 20 अप्रैल को परिणाम आया था।

यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026 कैसे और कहां चेक करें

स्टेप 1 - यूपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट और यूपी बोर्ड 12वीं का रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाएं।

स्टेप 2- होमपेज पर उपलब्ध यूपी बोर्ड हाईस्कूल रिजल्ट 2026 (10वीं ) या यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट रिजल्ट 2026 (12वीं ) लिंक पर क्लिक करें

स्टेप 3 - अब छात्र अपना रोल नंबर दर्ज करें और सबमिट करें।

स्टेप 4- यूपी बोर्ड 10वीं, 12वीं का रिजल्ट 2026 स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 5- छात्र अब मार्कशीट ऑनलाइन देखें और डाउनलोड करें। मार्कशीट का प्रिंट आउट ले लें।

21 Apr 2026, 06:26:07 AM IST

UP Board Result 2026 Live: क्या एक साथ आएगा यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट

UP Board Result 2026 Live: हर साल की तरह इस वर्ष भी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् (UPMSP) यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं दोनों कक्षाओं का रिजल्ट एक साथ जारी करेगा। पिछले कई वर्षों से यह परंपरा चली आ रही है। अभी तक इस परंपरा को तोड़ने को लेकर कोई बयान या अपडेट नहीं आया है। यूपी बोर्ड का रिजल्ट छात्र इस बार सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट पर ही नहीं बल्कि डिजिलॉकर और उमंग ऐप के जरिए भी अपना परिणाम आसानी से देख सकेंगे।

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21 Apr 2026, 06:20:19 AM IST

UP Board Result 2026 Live: यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026 की तिथि का ऐलान कभी भी संभव

UP Board Result 2026 Live: यूपी बोर्ड ने 10वीं 12वीं रिजल्ट काफी हद तक तैयारी कर लिया है। परिणाम को अंतिम रूप देने के बाद यूपी बोर्ड नतीजे जारी करने को लेकर शासन से इजाजत मांगेगा। शासन से मुहर लगने के बाद यूपी बोर्ड रिजल्ट की तिथि व समय को लेकर विज्ञप्ति जारी करेगा। उम्मीद की जा रही है कि यूपी बोर्ड रिजल्ट 10वीं 12वीं की तिथि व समय का ऐलान कभी भी हो सकता है। यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट छात्र ऑनलाइन आसानी से चेक कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाकर अपना रोल नंबर दर्ज करना होगा और कैप्चा कोड भरकर सबमिट करना होगा।

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21 Apr 2026, 06:12:05 AM IST

UP Board Result 2026 Live: यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026 को लेकर डिजिलॉकर पर आई अपडेट

UP Board Result 2026 Live: यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026 को लेकर डिजिलॉकर पर बड़ी अपडेट आई है। डिजिलॉकर पोर्टल www.digilocker.gov.in पर बताया जा रहा है कि यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट जल्द घोषित होगा। पोर्टल पर यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026 कमिंग सून (Coming soon) का मैसेज लिखा आ रहा है। इससे साफ संकेत मिलते हैं कि यूपी बोर्ड का परिणाम जल्द ही घोषित कर दिया जाएगा।

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21 Apr 2026, 06:12:05 AM IST

UP Board Result 2026 Live: पिछले साल कैसा रहा था यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट

UP Board Result 2026 Live: पिछले साल 2025 की बात करें तो यूपी बोर्ड 10वीं में पंजीकृत कुल 2732165 परीक्षार्थियों में से 2545815 परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से कुल 2294122 (11,49,984 छात्र और 11,44,138 छात्राएं) पास हुए। हाईस्कूल में सफल 90.11 प्रतिशत परीक्षार्थियों में से 93.87 प्रतिशत लड़कियां और 86.66 फीसदी लड़के रहे। जालौन के यश प्रताप सिंह ने 600 में से 587 अंक यानी 97.83 फीसदी मार्क्स हासिल पूरे प्रदेश में 10वीं में टॉप किया था। अगर पिछले साल की यूपी बोर्ड इंटर (12वीं) कक्षा के परिणाम के बारे में बात करें तो इसमें पंजीकृत 27,05,009 छात्र-छात्राओं में से 25,98,560 परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से 21,08,774 (10,62,616 बालक और 10,46,158 बालिकाएं) सफल हुए। इंटर में सफल 81.15 प्रतिशत विद्यार्थियों में से 86.37 प्रतिशत बालिका और 76.60 फीसदी बालक थे। प्रयागराज की महक जायसवाल ने 500 में से 486 अंक यानी 97.20 फीसदी मार्क्स हासिल कर पूरे प्रदेश में टॉप किया था।

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21 Apr 2026, 06:12:05 AM IST

UP Board Result 2026 Live: यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं रिजल्ट 2026 कैसे चेक कर सकेंगे

UP Board Result 2026 Live: यूं देखें यूपी बोर्ड परिणाम

1. रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाना होगा।

2. इसके होम पेज पर आपको 10वीं/12वीं एग्जाम रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको अपना रोल नंबर डालकर लॉग इन करना होगा।

4. इसके बाद आपका रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।

5. रिजल्ट देखने के बाद स्क्रीनशॉट या प्रिंटआउट जरूर निकाल लें।

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21 Apr 2026, 06:12:05 AM IST

UP Board Result 2026 Live: डिजीलॉकर पर कैसे चेक कर सकेंगे यूपी बोर्ड रिजल्ट

UP Board Result 2026 Live: यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट 2026 डिजीलॉकर ऐप व पोर्टल results.digilocker.gov.in पर भी चेक किया जा सकेगा।

Digilocker पर कैसे चेक कर सकेंगे यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026

1- डिजिलॉकर से मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए Digilocker.gov.in पर जाएं।

2- इसके बाद अपने डिजीलॉकर अकाउंट के लिए साइन इन करें।

3- अपने आधार नंबर या मोबाइल नंबर और 6 अंकों के सुरक्षा पिन का उपयोग करके लॉगिन करें। अगर आपके पास खाता नहीं है, तो आधार नंबर के साथ साइन-अप करें।

4- अब आप हाईस्कूल 2026 मार्कशीट और इंटरमीडिएट 2026 मार्कशीट पर जाएं।

5- इसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 बोर्ड चुनें।

6- अब अपना रोल नंबर एंटर करें।

7- यूपी बोर्ड क्लास 10 व 12 के नतीजे 2026 (मार्कशीट) आपकी स्क्रीन पर डिसप्ले हो जाएंगे।

8- चेक करके डिजिलॉकर पर सेव कर लें।

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21 Apr 2026, 06:12:05 AM IST

UP Board Result 2026 Live: यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026 कब आएगा

UP Board Result 2026 Live: यूपी बोर्ड ने परिणाम काफी हद तक तैयार कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक बोर्ड अधिकारी रिजल्ट की समीक्षा कर रहे हैं। हर पहलू से उसकी जांच की जा रही है ताकि उसमें कोई त्रुटि न रह जाए। यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट अब 25 से 29 अप्रैल के बीच घोषित होने की उम्मीद है। यूपी बोर्ड परिणाम 2026 घोषित होने पर upmspresults.nic.in और upmsp.edu.in पर जाकर रोल नंबर डालकर चेक किया जा सकेगा। राज्य के करीब 52 लाख विद्यार्थियों के इसका इंतजार है। पिछले वर्ष 25 अप्रैल को यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी किया गया था। इससे पहले 2024 में 20 अप्रैल को परिणाम आया था।

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