UP Board Result 2026 Live : यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट कब आएगा, upmsp.edu.in पर मिलेगी मार्कशीट

up board result 2026 live updates

UPMSP UP Board Class 10th 12th Result 2026 date Live Updates , upmsp.edu.in : यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026 कब आएगा, उत्तर प्रदेश के करीब 52 लाख विद्यार्थियों को इस प्रश्न के उत्तर का इंतजार है। यूपी बोर्ड रिजल्ट upmsp.edu.in , results.upmsp.edu.in और upresults.nic.in पर घोषित होने वाला है जो रोल नंबर डालकर चेक किया जा सकेगा। यूपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट और यूपी बोर्ड 12वीं का रिजल्ट इस सप्ताह के अंत तक जारी होने की उम्मीद है। बताया जा रहा कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज ने यूपी बोर्ड परिणाम 2026 काफी हद तक तैयारी कर लिया है। वह इसे अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। शासन की मंजूरी मिलने के बाद 25 अप्रैल के आसपास इसे कभी भी घोषित किया जा सकता है। यूपी बोर्ड हाईस्कूल रिजल्ट और यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट रिजल्ट डिजिलॉकर ऐप व पोर्टल results.digilocker.gov.in पर भी उपलब्ध रहेगा। डिजिलॉकर से विद्यार्थी अपनी डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड कर सकेंगे। इसके अलावा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट livehindustan.com पर भी रोल नंबर डालकर ( UP Board 10th Result , UP Board 12th Result ) चेक किया जा सकता है। आप लाइव हिन्दुस्तान पर भी बोर्ड रिजल्ट चेक कर पाएंगे, इसके लिए अभी से नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर रजिस्ट्रेशन कर लें। यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 का लिंक यूपी बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 का लिंक यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026 कैसे और कहां चेक करें स्टेप 1 - यूपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट और यूपी बोर्ड 12वीं का रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाएं। स्टेप 2- होमपेज पर उपलब्ध यूपी बोर्ड हाईस्कूल रिजल्ट 2026 (10वीं ) या यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट रिजल्ट 2026 (12वीं ) लिंक पर क्लिक करें स्टेप 3 - अब छात्र अपना रोल नंबर दर्ज करें और सबमिट करें। स्टेप 4- यूपी बोर्ड 10वीं, 12वीं का रिजल्ट 2026 स्क्रीन पर दिखाई देगा। स्टेप 5- छात्र अब मार्कशीट ऑनलाइन देखें और डाउनलोड करें। मार्कशीट का प्रिंट आउट ले लें।

20 Apr 2026, 06:21:21 AM IST UP Board 10th 12th Result 2026 Live: शिक्षा मंत्री जारी कर सकते हैं यूपी बोर्ड रिजल्ट UP Board 10th 12th Result 2026 Live: यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री से घोषित करवा सकता है। नतीजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी होंगे। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश (यूपी बोर्ड) की ओर से हर साल की तरह इस बार भी 10वीं 12वीं का परिणाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए घोषित होगा। शिक्षा मंत्री इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हो सकते हैं। ऐलान के बाद आधिकारिक वेबसाइटों और अन्य प्लेटफॉर्म पर परिणाम के लिंक एक्टिव हो जाएगा। विद्यार्थी रोल नंबर डालकर अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे।

20 Apr 2026, 06:09:54 AM IST UP Board 10th 12th Result 2026 Live: कहां देख पाएंगे यूपी बोर्ड हाईस्कूल व इंटर का रिजल्ट, वेबसाइट लिस्ट UP Board 10th 12th Result 2026 Live: यूपी बोर्ड हाईस्कूल व इंटर का रिजल्ट 2026 यहां देख पाएंगे- आधिकारिक वेबसाइट - upmsp.edu.in DigiLocker - results.digilocker.gov.in UMANG App - web.umang.gov.in लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट- livehindustan.com/career/results/up-board-result सभी वेबसाइट पर नतीजे चेक करने के लिए रोल नंबर की आवश्यकता होगी। वहीं रिजल्ट पेज पर दिया गया कैप्चा कोड भी डालना होगा।

20 Apr 2026, 05:52:58 AM IST UP Board Result 2026 Live: डिजीलॉकर पर कैसे चेक कर सकेंगे यूपी बोर्ड रिजल्ट UP Board Result 2026 Live: यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट 2026 डिजीलॉकर ऐप व पोर्टल results.digilocker.gov.in पर भी चेक किया जा सकेगा। Digilocker पर कैसे चेक कर सकेंगे यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026 1- डिजिलॉकर से मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए Digilocker.gov.in पर जाएं। 2- इसके बाद अपने डिजीलॉकर अकाउंट के लिए साइन इन करें। 3- अपने आधार नंबर या मोबाइल नंबर और 6 अंकों के सुरक्षा पिन का उपयोग करके लॉगिन करें। अगर आपके पास खाता नहीं है, तो आधार नंबर के साथ साइन-अप करें। 4- अब आप हाईस्कूल 2026 मार्कशीट और इंटरमीडिएट 2026 मार्कशीट पर जाएं। 5- इसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 बोर्ड चुनें। 6- अब अपना रोल नंबर एंटर करें। 7- यूपी बोर्ड क्लास 10 व 12 के नतीजे 2026 (मार्कशीट) आपकी स्क्रीन पर डिसप्ले हो जाएंगे। 8- चेक करके डिजिलॉकर पर सेव कर लें।

20 Apr 2026, 05:49:08 AM IST UP Board Result 2026 Live: रिजल्ट से पहले जान लें यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं पासिंग मार्क्स UP Board Result 2026 Live: रिजल्ट से पहले यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं मिनिमम पासिंग मार्क्स जरूर पता होना चाहिए। यूपी बोर्ड 10वीं ( हाईस्कूल )और 12वीं (इंटरमीडिएट) कक्षा में पास होने के लिए हर स्टूडेंट को प्रत्येक विषय में कम से कम 33 फीसदी अंक लाने जरूरी हैं। अगर कोई छात्र कुछ अंकों से चूकता है तो उसे ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं। एक या दो विषयों में फेल होने यानी पासिंग मार्क्स प्राप्त न कर पाने पर सप्लीमेंट्री परीक्षा में बैठकर पास होने का मौका मिलता है। अब बोर्ड रिजल्ट का डेटा जल्द ही वेबसाइट पर अपलोड करने की प्रक्रिया को पूरा कर देगा, जिससे लाखों छात्रों का इंतजार खत्म हो जाएगा।

20 Apr 2026, 05:41:45 AM IST UP Board Result 2026 Live: upmsp.edu.in पर आएगा यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026 UP Board Result 2026 Live: विद्यार्थी यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाकर 10वीं 12वीं का परिणाम चेक कर सकेंगे। इसके अलावा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट www.livehindustan.com/career/results/up-board-result पर जाकर भी नतीजे चेक कर सकेंगे। यूपी बोर्ड रिजल्ट कक्षा 10वीं 12वीं इस बार डिजिलॉकर और उमंग ऐप पर भी उपलब्ध होगा। राज्य के 52 लाख विद्यार्थी सिर्फ अपना रोल नंबर डालर रिजल्ट चेक कर सकेंगे।

20 Apr 2026, 05:35:49 AM IST UP Board Result 2026 Live: क्या एक साथ आएगा यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट UP Board Result 2026 Live: हर साल की तरह इस वर्ष भी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् (UPMSP) यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं दोनों कक्षाओं का रिजल्ट एक साथ जारी करेगा। पिछले कई वर्षों से यह परंपरा चली आ रही है। अभी तक इस परंपरा को तोड़ने को लेकर कोई बयान या अपडेट नहीं आया है। यूपी बोर्ड का रिजल्ट छात्र इस बार सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट पर ही नहीं बल्कि डिजिलॉकर और उमंग ऐप के जरिए भी अपना परिणाम आसानी से देख सकेंगे।

20 Apr 2026, 05:35:49 AM IST UP Board Result 2026 Live: यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026 कब आएगा UP Board Result 2026 Live: उत्तर प्रदेश के करीब 52 लाख विद्यार्थी जानना चाहते हैं कि यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026 10वीं 12वीं कब आएगा। पिछले वर्षों के रुझानों के आधार पर कहा जा सकता है कि यूपी बोर्ड परिणाम आमतौर पर अप्रैल अंत तक आ जाता है। वर्ष 2026 के लिए नतीजे 20 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच आने की संभावना है। पिछले साल का रिजल्ट भी यूपी बोर्ड ने 25 अप्रैल को ही जारी किया था, जिसमें हाईस्कूल में 90.11 प्रतिशत, इंटरमीडिएट में 81.15 फीसदी छात्र पास हुए थे।

20 Apr 2026, 05:35:49 AM IST UP Board Result 2026 Live: यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026 की तिथि का ऐलान कभी भी संभव UP Board Result 2026 Live: यूपी बोर्ड ने 10वीं 12वीं रिजल्ट काफी हद तक तैयारी कर लिया है। परिणाम को अंतिम रूप देने के बाद यूपी बोर्ड नतीजे जारी करने को लेकर शासन से इजाजत मांगेगा। शासन से मुहर लगने के बाद यूपी बोर्ड रिजल्ट की तिथि व समय को लेकर विज्ञप्ति जारी करेगा। उम्मीद की जा रही है कि यूपी बोर्ड रिजल्ट 10वीं 12वीं की तिथि व समय का ऐलान कभी भी हो सकता है। यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट छात्र ऑनलाइन आसानी से चेक कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाकर अपना रोल नंबर दर्ज करना होगा और कैप्चा कोड भरकर सबमिट करना होगा।