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UP Board Result 2026 Live : यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट आज होगा जारी, upmsp.edu.in व Digilocker पर मिलेगा Link

UP Board Result 2026 Live Updates , upresults.nic.in : यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट आज शाम 4 बजे upmsp.edu.in और डिजीलॉकर पोर्टल results.digilocker.gov.in पर घोषित होगा। विद्यार्थी अपना रोल नंबर डालकर परिणाम चेक कर सकेंगे।

UP Board Result 2026 Live : यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट आज होगा जारी, upmsp.edu.in व Digilocker पर मिलेगा Link

up board result 2026

Pankaj Vijay| लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली | Thu, 23 Apr 2026 05:15 AM IST
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UP Board Result 2026 Live Updates, Sarkari Result , upmspresults.nic.in : यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट 2026 आज शाम 4 बजे जारी होगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने कहा है कि विद्यार्थी यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026 आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in और results.digilocker.gov.in पर जाकर रोल नंबर डालकर चेक कर सकेंगे। यूपी बोर्ड ने सीबीएसई की तर्ज पर डिजीलॉकर पर रिजल्ट देने की सुविधा शुरू की है। यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने बताया है कि हाईस्कूल यानी 10वीं और इंटरमीडिएट यानी 12वीं का परिणाम प्रयागराज स्थित यूपी बोर्ड कार्यालय से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घोषित किया जाएगा। आज प्रदेश के उन 52 लाख छात्र छात्राओं का इंतजार खत्म हो जाएगा जिन्होंने यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा 2026 दी थी। UPMSP आधिकारिक वेबसाइट व डिजिलॉकर पोर्टल के अलावा यूपी बोर्ड परिणाम 2026 livehindustan.com/career/results/up-board-result पर भी चेक किया जा सकेगा। अगर आप चाहते हैं कि नतीजे जारी होते ही आपको फोन पर परिणाम का अलर्ट आए तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर फौरन रजिस्ट्रेशन कर लें।

यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट 2026 कैसे और कहां चेक करें

स्टेप 1 - यूपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट और यूपी बोर्ड 12वीं का रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाएं।

स्टेप 2- होमपेज पर उपलब्ध यूपी बोर्ड हाईस्कूल रिजल्ट 2026 (10वीं ) या यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट रिजल्ट 2026 (12वीं ) लिंक पर क्लिक करें

स्टेप 3 - अब छात्र अपना रोल नंबर दर्ज करें, जिला व परीक्षा वर्ष चुनें और सबमिट करें।

स्टेप 4- यूपी बोर्ड 10वीं, 12वीं का रिजल्ट 2026 स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 5- छात्र अब मार्कशीट ऑनलाइन देखें और डाउनलोड करें। मार्कशीट का प्रिंट आउट ले लें।

डिजीलॉकर पोर्टल results.digilocker.gov.in से कैसे चेक करें 10वीं 12वीं यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026

डिजिलॉकर (Digilocker) के जरिए UP बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट ऑनलाइन चेक करने के लिए आप नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें

स्टेप 1 - सबसे पहले अपने फोन या कंप्यूटर के ब्राउजर में डिजिलॉकर की वेबसाइट www.results.digilocker पर जाएं।

स्टेप 2 - यूपी बोर्ड या उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) के नीचे दिए गेट 10वीं रिजल्ट या गेट 12वीं रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3 - रिजल्ट बॉक्स खुले पर अपना रोल नंबर दर्ज करें। सब्मिट करने पर आपको अपना रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगा। इसे डाउनलोड कर प्रिंट आउट ले लें।

23 Apr 2026, 05:14:24 AM IST

UP Board Result 2026 Live: आज खत्म होगा 52 लाख बच्चों का इंतजार

UP Board Result 2026 Live: यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं की परीक्षा 2026 में शामिल हुए करीब 52 लाख विद्यार्थियों का इंतजार आखिरकार आज खत्म हो जाएगा। बोर्ड आज 23 अप्रैल को 10वीं-12वीं के नतीजों की घोषणा करेगा। रिजल्ट शाम 4 बजे जारी किया जाएगा। यूपी बोर्ड ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर पोस्ट करके जानकारी दी। पोस्ट में लिखा है कि वर्ष 2026 की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा का परीक्षाफल दिनांक 23-04-2026 को सायं 04:00 बजे माध्यमिक शिक्षा परिषद्, मुख्यालय, प्रयागराज से घोषित किया जाएगा।

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23 Apr 2026, 05:14:05 AM IST

UP Board Result 2026 Live : आज लाइव हिन्दुस्तान पर भी उपलब्ध रहेगा यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026, परिणाम का अलर्ट पाने के लिए यूं कराएं रजिस्ट्रेशन

UP Board Result 2026 Live : आज लाइव हिन्दुस्तान पर भी उपलब्ध रहेगा यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026, फोन पर परिणाम का अलर्ट पाने के लिए यूं कराएं रजिस्ट्रेशन

1- www.livehindustan.com/career/results पर जाएं।

2- यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026 पर क्लिक करें।

3- यूपी बोर्ड 10वीं के छात्र ' यूपी बोर्ड 10 वीं 2026 का रिजल्ट ' के लिंक पर क्लिक करें। और यूपी बोर्ड 12वीं के छात्र ' यूपी बोर्ड 12 वीं 2026 का रिजल्ट' के लिंक पर क्लिक करें।

4- रिजल्ट रजिस्ट्रेशन का पेज खुलने पर स्टूडेंट्स अपना अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, क्लास की डिटेल डालकर सब्मिट करें। इस तरह आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा। रिजल्ट जारी होने पर रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को लाइव हिन्दुस्तान की तरफ से रिजल्ट का SMS भेजा जाएगा। उस SMS में दिए गए लिंक पर क्लिक कर स्टूडेंट्स सीधा अपना रोल नंबर डालकर रिजल्ट चेक कर सकेंगे।

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23 Apr 2026, 04:55:03 AM IST

UP Board Result 2026 Live: आज यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026 कहां चेक करें, देखें आधिकारिक वेबसाइट लिस्ट

UP Board Result 2026 Live: आज यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट 2026 जारी होने के बाद छात्र ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in, upresults.nic.in पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकेंगे। रोल नंबर डालकर मार्कशीट डाउनलोड कर सकेंगे। यूपी बोर्ड ने सीबीएसई की तरह डिजीलॉकर से रिजल्ट चेक करने की सुविधा दी है।

यूपी बोर्ड रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट लिस्ट

upmsp.edu.in

upresults.nic.in

results.upmsp.edu.in

results.digilocker.gov.in

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23 Apr 2026, 04:47:28 AM IST

UP Board Result 2026 Live : आज यूपी बोर्ड टॉपर के कितने अंक आएंगे

UP Board Result 2026 Live : यूपी बोर्ड हाईस्कूल और इंटरमीडिएट 2026 का परिणाम आज 23 अप्रैल को आ रहा है। पिछले वर्ष हाईस्कूल यूपी टॉपर को 97.83 और इंटरमीडिएट यूपी टॉपर को 97.02 प्रतिशत अंक मिले थे। 2026 के जो टॉपर होंगे उन्हें 2025 के टॉपर से अधिक अंक मिलेंगे या कम। आज शाम 4 बजे ये सस्पेंस खुल जाएगा।

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23 Apr 2026, 04:43:08 AM IST

UP Board Result 2026 Live: आज सरकार के डिजीलॉकर पोर्टल से यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026 कैसे चेक करें

UP Board Result 2026 Live: आज यूपी बोर्ड 10वीं हाईस्कूल रिजल्ट और यूपी बोर्ड 12वीं इंटर रिजल्ट की मार्कशीट डिजिलॉकर से देखने का तरीका

1- सबसे पहले digilocker.gov.in पर जाएं।

2- Class X Marksheet 2026 या Class XII Marksheet 2026 के लिंक पर क्लिक करें।

3- इसके बाद UP Board के लिंक पर जाएं।

4- अब मोबाइल नंबर और आधार कार्ड से लॉगइन करके रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स संभालकर रख लें।

5- रिजल्ट के दिन यहां आकर आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

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23 Apr 2026, 04:43:08 AM IST

UP Board Result 2026 Live: आज यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट 2026 कैसे चेक कर सकेंगे

UP Board Result 2026 Live: आज यूं देखें यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं परिणाम 2026, देखें स्टेप वाइज तरीका

स्टेप 1. रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाना होगा।

स्टेप 2. इसके होम पेज पर आपको 10वीं/12वीं एग्जाम रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करना होगा।

स्टेप 3. इसके बाद आपको अपना रोल नंबर डालकर, परीक्षा वर्ष व जिला चुनकर लॉग इन करना होगा।

स्टेप 4. इसके बाद आपका रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।

स्टेप 5. रिजल्ट देखने के बाद इसे डाउनलोड कर मोबाइल या लैपटॉप पर सेव कर लें। साथ ही प्रिंटआउट जरूर निकाल लें।

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23 Apr 2026, 04:43:08 AM IST

UP Board Result 2026 Live: यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट पिछले साल से 2 दिन पहले

UP Board Result 2026 Live: यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट पिछले साल से 2 दिन पहले आ रहा है। पिछले साल नतीजे 25 अप्रैल को जारी हुए थे। इस बार दो दिन पहले 23 अप्रैल को ही आ रहे हैं। पहले उम्मीद की जा रही थी नतीजे 25 अप्रैस से 29 अप्रैल के बीच आएंगे। लेकिन बोर्ड ने 23 अप्रैल की तिथि की घोषणा करके सबको चौंका दिया। शासन की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद बोर्ड ने नतीजों के ऐलान के लिए 23 अप्रैल की डेट फाइनल कर दी।

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23 Apr 2026, 04:43:08 AM IST

UP Board Result 2026 Live: यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026 आज शाम 4 बजे होगा घोषित

UP Board Result 2026 Live: यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा परिणाम 2026 आज गुरुवार 23 अप्रैल को आएगा। 10वीं हाईस्कूल और 12वीं इंटरमीडिएट के छात्रों का परिणाम शाम चार बजे माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज कार्यालय से जारी होगा। आने वाले परिणाम को जानने को लेकर प्रदेश के 52 लाख छात्रों में उत्सुकता दिख रही है। कई दिनों से वे अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। यूपी बोर्ड रिजल्ट कक्षा 10वीं 12वीं इस बार डिजिलॉकर और उमंग ऐप पर भी उपलब्ध होगा। परीक्षाओं में शामिल हुए 52 लाख से अधिक छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट्स upmspresults.nic.in , results.digilocker.gov.in और upmsp.edu.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं।

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