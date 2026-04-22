UP Board Result 2026 Live : क्या आज आएगा यूपी बोर्ड रिजल्ट, upmsp.edu.in पर रोल नंबर से कैसे कर सकेंगे चेक

22 Apr 2026, 06:36:01 AM IST
UP Board Result 2026 Live: UPMSP शासन को भेजेगा रिजल्ट जारी करने की तिथि का प्रस्ताव
UP Board Result 2026 Live: UPMSP यूपी बोर्ड हाईस्कूल इंटर परिणाम 2026 की तिथि घोषित करने के लिए बोर्ड की ओर से शासन को प्रस्ताव भी भेजा जाएगा। शासन की हरी झंडी मिलने के बाद ही परिणाम जारी किया जाएगा। 10वीं-12वीं की तकरीबन तीन करोड़ उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन 4 अप्रैल को पूरा हो गया था।
22 Apr 2026, 06:17:36 AM IST
UP Board Result 2026 Live : क्या एक साथ आएगा यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं परिणाम
UP Board Result 2026 Live : हर साल की तरह इस वर्ष भी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् ( यूपीएमएसपी - UPMSP) यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं दोनों क्लास का रिजल्ट एक साथ जारी करेगा। पिछले कई वर्षों से यह परंपरा चली आ रही है। अभी तक इस परंपरा को तोड़ने को लेकर कोई बयान या अपडेट नहीं आया है। यूपी बोर्ड का रिजल्ट छात्र इस बार सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट पर ही नहीं बल्कि डिजिलॉकर और उमंग ऐप के जरिए भी अपना परिणाम आसानी से देख सकेंगे।
22 Apr 2026, 06:09:36 AM IST
UP Board Result 2026 10th 12th Live : डिजिलॉकर वेबसाइट results.digilocker.gov.in पर भी आएगा यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026
UP Board Result 2026 10th 12th Live : यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट 2026 का आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in, results.upmsp.edu.in और upresults.nic.in के अलावा डिजिलॉकर ऐप व पोर्टल results.digilocker.gov.in पर भी चेक किया जा सकेगा। कई बार देखा गया है कि भारी ट्रैफिक के कारण यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट क्रैश हो जाती है या फिर धीमी हो जाती है। ऐसी स्थिति में डिजीलॉकर ऐप उपयोगी साबित हो सकता है। यूपी बोर्ड परिणाम के साथ मार्कशीट कम सर्टिफिकेट डिजिलॉकर पर जारी किया जाएगा। यह वेरीफाइड होने के साथ डिजिटली हस्ताक्षरित भी होगा। इसमें क्यूआर कोड का इस्तेमाल किया जाएगा। ऑफलाइन मार्कशीट कम सर्टिफिकेट पहले की तरह बाद में विद्यालयों के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे।
22 Apr 2026, 06:04:36 AM IST
UP Board Result 2026 Live : यूपी बोर्ड रिजल्ट कैसे चेक करें 2026
UP Board Result 2026 Live : यूपी बोर्ड रिजल्ट कैसे चेक करें 2026 (up board result kaise check karen 2026) - रोल नंबर से रिजल्ट कैसे देखें
स्टेप 1 - यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाएं।
स्टेप 2 - होमपेज पर 'परीक्षाफल' सेक्शन पर क्लिक करके ओपन करें।
स्टेप 3 - यूपी बोर्ड 2026 रिजल्ट से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 4 - अब यूपी बोर्ड रिजल्ट लिंक 2026 को ओपन करें।
स्टेप 5 - पोर्टल पर आवश्यक लॉगिन विवरण दर्ज करके सबमिट करें।
स्टेप 6 - यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026 स्क्रीन पर पीडीएफ के रूप में दिखेगा।
स्टेप 7 - इसमें अपने अंको की जांच करें और रिजल्ट डाउनलोड करें।
22 Apr 2026, 06:04:36 AM IST
UP Board Result 2026 Live : यूपी बोर्ड परिणाम 2026 आधिकारिक वेबसाइट लिस्ट
UP Board Result 2026 Live : यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in, upresults.nic.in पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकेंगे।
यूपी बोर्ड रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट लिस्ट
upmsp.edu.in
upresults.nic.in
results.upmsp.edu.in
results.digilocker.gov.in
22 Apr 2026, 06:04:36 AM IST
UP Board Result 2026 Live: यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026 कब आएगा
UP Board Result 2026 Live: उत्तर प्रदेश के करीब 52 लाख विद्यार्थी जानना चाहते हैं कि यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026 10वीं 12वीं कब आएगा। पिछले वर्षों के रुझानों के आधार पर कहा जा सकता है कि यूपी बोर्ड परिणाम आमतौर पर अप्रैल अंत तक आ जाता है। वर्ष 2026 के लिए नतीजे 25 अप्रैल से 29 अप्रैल के बीच आने की संभावना है। पिछले साल का रिजल्ट भी यूपी बोर्ड ने 25 अप्रैल को ही जारी किया था, जिसमें हाईस्कूल में 90.11 प्रतिशत, इंटरमीडिएट में 81.15 फीसदी छात्र पास हुए थे।
22 Apr 2026, 06:04:36 AM IST
UP Board Result 2026 Live: यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026 डेट टाइम का ऐलान कभी भी संभव
UP Board Result 2026 Live: यूपी बोर्ड ने 10वीं 12वीं रिजल्ट काफी हद तक तैयारी कर लिया है। परिणाम को अंतिम रूप देने के बाद यूपी बोर्ड नतीजे जारी करने को लेकर शासन से इजाजत मांगेगा। शासन से मुहर लगने के बाद यूपी बोर्ड रिजल्ट की तिथि व समय को लेकर विज्ञप्ति जारी करेगा। उम्मीद की जा रही है कि यूपी बोर्ड रिजल्ट 10वीं 12वीं की तिथि व समय का ऐलान कभी भी हो सकता है। यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट छात्र ऑनलाइन आसानी से चेक कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाकर अपना रोल नंबर दर्ज करना होगा और कैप्चा कोड भरकर सबमिट करना होगा।
22 Apr 2026, 06:04:36 AM IST
UP Board Result 2026 Live: क्या आज 22 अप्रैल को आएगा यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026
UP Board Result 2026 Live: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् -(UPMSP) प्रयागराज आमतौर पर यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट जारी होने की सूचना एक दिन पहले देती है। अभी तक यूपी बोर्ड की ओर से 10वीं 12वीं रिजल्ट की तिथि व समय की जानकारी नहीं दी गई है। कोई विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है। ऐसे में आज 22 अप्रैल को रिजल्ट जारी होने के आसार बहुत ही कम है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट 25 अप्रैल को या उसके बाद कभी भी घोषित हो सकता है। पिछले साल भी परिणाम 25 अप्रैल को ही आया था। नतीजे आने पर यूपी बोर्ड रिजल्ट upmsp.edu.in , results.upmsp.edu.in और upresults.nic.in पर जाकर रोल नंबर डालकर चेक किया सकेगा।
22 Apr 2026, 06:04:36 AM IST
UP Board Result 2026 Live: यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026 अब 25 से 29 अप्रैल के बीच संभव
UP Board Result 2026 Live: सूत्रों के मुताबिक यूपी बोर्ड ने परिणाम काफी हद तक तैयार कर लिया है। बोर्ड अधिकारी रिजल्ट की समीक्षा कर रहे हैं। हर पहलू से उसकी जांच की जा रही है ताकि उसमें कोई त्रुटि न रह जाए। यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट अब 25 से 29 अप्रैल के बीच घोषित होने की उम्मीद है। राज्य के करीब 52 लाख विद्यार्थियों के इसका इंतजार है। पिछले वर्ष 25 अप्रैल को यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी किया गया था। इससे पहले 2024 में 20 अप्रैल को परिणाम आया था।