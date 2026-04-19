UP Result 2026 10th 12th Live: यूपी बोर्ड रिजल्ट जल्द, यहां मिलेगा मार्कशीट का लिंक, पढ़ें लेटेस्ट अपडेट

19 Apr 2026, 06:31:20 AM IST
UP Result 2026 10th 12th Live: शासन की हरी झंडी मिलने के बाद ही आएगा परिणाम
UP Result 2026 10th 12th Live: यूपी बोर्ड परिणाम 2026 घोषित होने पर आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in , upresults.nic.in व upmspresults.nic.in पर जाकर चेक किया जा सकेगा। शासन की हरी झंडी मिलने के बाद ही परिणाम जारी किया जाएगा।
19 Apr 2026, 06:16:06 AM IST
UP Result 2026 10th 12th Live: यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट किन वेबसाइट पर चेक किया जा सकेगा
UP Result 2026 10th 12th Live: यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट्स किन किन वेबसाइट्स पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकेंगे और मार्कशीट डाउनलोड कर सकेंगे, यहां देखें लिस्ट -
upmsp.edu.in
upresult.nic.in
results.digilocker.gov.in
web.umang.gov.in
livehindustan.com/career/results/up-board-result
विद्यार्थियों को नतीजे चेक करने के लिए सिर्फ रोल नंबर डालना होगा।
19 Apr 2026, 05:42:10 AM IST
UP Result 2026 10th 12th Live: रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया में सारी कमियां दूर कर रहा यूपी बोर्ड
UP Result 2026 10th 12th Live: यूपी बोर्ड की ओर से छात्रों का रिजल्ट फाइनल किया जा रहा है। रिजल्ट तैयार होते ही बोर्ड की ओर से ऑफिशियल डेट एवं समय की जानकारी साझा कर दी जाएगी।
19 Apr 2026, 05:41:40 AM IST
UP Result 2026 10th 12th Live: यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026 कैसे चेक करें?
UP Result 2026 10th 12th Live: यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026 कैसे चेक करें-
1. रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाएं।
2. इसके होम पेज पर आपको 10वीं/12वीं एग्जाम रिजल्ट का लिंक दिखेगा।
3. इस लिंक पर क्लिक करें और अपना रोल नंबर यहां सब्मिट करें।
4. इसके बाद आपका रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा।
5. रिजल्ट देखने के बाद स्क्रीनशॉट या प्रिंटआउट जरूर निकाल लें।
19 Apr 2026, 05:41:11 AM IST
UP Result 2026 10th 12th Live: 1.5 लाख शिक्षकों ने रिकॉर्ड समय में जांचीं 3 करोड़ से ज्यादा कॉपियां
UP Result 2026 10th 12th Live: यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026 की तैयारी इस बार तेज रफ्तार में पूरी की गई। जहां करीब 1.5 लाख शिक्षकों ने 250 से अधिक मूल्यांकन केंद्रों पर मिलकर लगभग 3 करोड़ उत्तर पुस्तिकाओं की जांच की है। इतने बड़े स्तर पर कॉपियों की जांच को समय पर पूरा करना इस बार की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, जिससे संकेत मिलते हैं कि रिजल्ट भी तय समय के आसपास जारी किया जा सकता है।
19 Apr 2026, 05:39:17 AM IST
UP Result 2026 10th 12th Live: upmsp.edu.in पर आएगा यूपी बोर्ड परिणाम 2026
UP Result 2026 10th 12th Live: विद्यार्थी यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकेंगे। इसके अलावा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट www.livehindustan.com/career/results/up-board-result पर जाकर भी नतीजे चेक कर सकेंगे।