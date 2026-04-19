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UP Result 2026 10th 12th Live: यूपी बोर्ड रिजल्ट जल्द, यहां मिलेगा मार्कशीट का लिंक, पढ़ें लेटेस्ट अपडेट

UPMSP UP Board 10th 12th Result 2026: upmsp.edu.in , upresults.nic.in व upmspresults.nic.in पर चेक कर सकेंगे यूपी बोर्ड 10वीं, 12वीं कक्षा का रिजल्ट। जल्द ही रिजल्ट की तारीख घोषित की जाएगी। यहां आपको रिजल्ट का लिंक मिलेगा।

UP Result 2026 10th 12th Live: यूपी बोर्ड रिजल्ट जल्द, यहां मिलेगा मार्कशीट का लिंक, पढ़ें लेटेस्ट अपडेट

UP Board 10th 12th Result 2026

Prachi| लाइव हिन्दुस्तान | Sun, 19 Apr 2026 06:42 AM IST
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UP Board 10th, 12th Result 2026, UP Board Result Kab Aayega , Check date, time, upresults.nic.in : यूपी बोर्ड के लाखों छात्र-छात्राओं का इंतजार अब खत्म होने वाला है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) जल्द ही 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in और upresults.nic.in पर घोषित करने वाला है। रिजल्ट की तारीख को लेकर अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं आई है। नतीजे जारी होते ही विद्यार्थी अपना रोल नंबर भरकर परिणाम देख सकेंगे। इस बार छात्र अपना स्कोरकार्ड न केवल आधिकारिक पोर्टल पर, बल्कि लाइव हिन्दुस्तान (livehindustan.com) जैसी वेबसाइटों पर भी चेक कर पाएंगे, जहां रिजल्ट का अलर्ट पाने के लिए अभी से रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है।

परिणामों की घोषणा के बाद छात्र अपनी डिजिटल मार्कशीट डिजिलॉकर (results.digilocker.gov.in) के जरिए भी सुरक्षित तरीके से डाउनलोड कर सकेंगे। बोर्ड ने तकनीक का विस्तार करते हुए यह सुनिश्चित किया है कि छात्रों को सर्वर की समस्या न हो, इसलिए डिजिलॉकर ऐप और विभिन्न अन्य पोर्टल पर भी नतीजों का लिंक उपलब्ध रहेगा। यदि आप सबसे पहले अपना रिजल्ट देखना चाहते हैं, तो अपना एडमिट कार्ड तैयार रखें और संबंधित वेबसाइटों पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन अभी पूरा कर लें।

यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट 2026 कैसे और कहां चेक करें

स्टेप 1 - सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाएं।

स्टेप 2- होमपेज पर उपलब्ध यूपी बोर्ड हाईस्कूल रिजल्ट 2026 या यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट रिजल्ट 2026 लिंक पर क्लिक करें

स्टेप 3 - अब छात्र अपना रोल नंबर दर्ज करें और सबमिट करें। परीक्षा का वर्ष सेलेक्ट करें।

स्टेप 4- यूपी बोर्ड 10वीं, 12वीं का रिजल्ट 2026 स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 5- छात्र अब मार्कशीट ऑनलाइन देखें और डाउनलोड करें। मार्कशीट का प्रिंट आउट ले लें।

19 Apr 2026, 06:31:20 AM IST

UP Result 2026 10th 12th Live: शासन की हरी झंडी मिलने के बाद ही आएगा परिणाम

UP Result 2026 10th 12th Live: यूपी बोर्ड परिणाम 2026 घोषित होने पर आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in , upresults.nic.in व upmspresults.nic.in पर जाकर चेक किया जा सकेगा। शासन की हरी झंडी मिलने के बाद ही परिणाम जारी किया जाएगा।

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19 Apr 2026, 06:16:06 AM IST

UP Result 2026 10th 12th Live: यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट किन वेबसाइट पर चेक किया जा सकेगा

UP Result 2026 10th 12th Live: यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट्स किन किन वेबसाइट्स पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकेंगे और मार्कशीट डाउनलोड कर सकेंगे, यहां देखें लिस्ट -

upmsp.edu.in

upresult.nic.in

results.digilocker.gov.in

web.umang.gov.in

livehindustan.com/career/results/up-board-result

विद्यार्थियों को नतीजे चेक करने के लिए सिर्फ रोल नंबर डालना होगा।

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19 Apr 2026, 05:42:10 AM IST

UP Result 2026 10th 12th Live: रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया में सारी कमियां दूर कर रहा यूपी बोर्ड

UP Result 2026 10th 12th Live: यूपी बोर्ड की ओर से छात्रों का रिजल्ट फाइनल किया जा रहा है। रिजल्ट तैयार होते ही बोर्ड की ओर से ऑफिशियल डेट एवं समय की जानकारी साझा कर दी जाएगी।

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19 Apr 2026, 05:41:40 AM IST

UP Result 2026 10th 12th Live: यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026 कैसे चेक करें?

UP Result 2026 10th 12th Live: यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026 कैसे चेक करें-

1. रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाएं।

2. इसके होम पेज पर आपको 10वीं/12वीं एग्जाम रिजल्ट का लिंक दिखेगा।

3. इस लिंक पर क्लिक करें और अपना रोल नंबर यहां सब्मिट करें।

4. इसके बाद आपका रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा।

5. रिजल्ट देखने के बाद स्क्रीनशॉट या प्रिंटआउट जरूर निकाल लें।

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19 Apr 2026, 05:41:11 AM IST

UP Result 2026 10th 12th Live: 1.5 लाख शिक्षकों ने रिकॉर्ड समय में जांचीं 3 करोड़ से ज्यादा कॉपियां

UP Result 2026 10th 12th Live: यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026 की तैयारी इस बार तेज रफ्तार में पूरी की गई। जहां करीब 1.5 लाख शिक्षकों ने 250 से अधिक मूल्यांकन केंद्रों पर मिलकर लगभग 3 करोड़ उत्तर पुस्तिकाओं की जांच की है। इतने बड़े स्तर पर कॉपियों की जांच को समय पर पूरा करना इस बार की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, जिससे संकेत मिलते हैं कि रिजल्ट भी तय समय के आसपास जारी किया जा सकता है।

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19 Apr 2026, 05:39:17 AM IST

UP Result 2026 10th 12th Live: upmsp.edu.in पर आएगा यूपी बोर्ड परिणाम 2026

UP Result 2026 10th 12th Live: विद्यार्थी यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकेंगे। इसके अलावा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट www.livehindustan.com/career/results/up-board-result पर जाकर भी नतीजे चेक कर सकेंगे।

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