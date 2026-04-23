UP Board Result 2026: यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026, फेल होने के डर को कहें बाय-बाय, जानें ग्रेस मार्क्स और कंपार्टमेंट के नियम
UP Board 10th, 12th Result 2026: यूपी रिजल्ट आने से पहले छात्रों के मन में उत्साह के साथ-साथ एक डर भी होता है— अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा? यूपी बोर्ड ने छात्रों की इसी चिंता को दूर करने के लिए कुछ ऐसे नियम बनाए हैं, जो उन्हें आगे बढ़ने का एक और मौका भी देते हैं।
UP Board 10th, 12th Result 2026: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) आज कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित करने जा रहा है। साल 2026 की इस सबसे बड़ी परीक्षा में शामिल हुए लाखों छात्रों के लिए आज का दिन उनके भविष्य की नई राह लिखने वाला है। यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026 का लिंक। हालांकि, रिजल्ट आने से पहले छात्रों के मन में उत्साह के साथ-साथ एक डर भी होता है— "अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा?"
यूपी बोर्ड ने छात्रों की इसी चिंता को दूर करने के लिए कुछ ऐसे नियम बनाए हैं, जो न केवल छात्रों का साल बचाते हैं, बल्कि उन्हें आगे बढ़ने का एक और मौका भी देते हैं। UP Board 12th Result 2026 Sarkari Result Live Updates
क्या है 'ग्रेस मार्क्स' का नियम?
रिजल्ट देखते समय कई बार छात्र देखते हैं कि वे किसी एक विषय में मात्र 1 या 2 नंबरों से फेल हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में यूपी बोर्ड का 'ग्रेस मार्क्स' संजीवनी का काम करता है। नियम के अनुसार, यदि कोई छात्र किसी एक विषय में पास होने के लिए निर्धारित न्यूनतम अंकों से बहुत कम अंकों से चूक रहा है, तो बोर्ड उसे कुछ 'ग्रेस मार्क्स' देकर पास कर देता है। यह सुविधा केवल उन छात्रों को मिलती है जो बाकी सभी विषयों में अच्छे नंबरों से पास हों। इसका उद्देश्य मेधावी छात्रों को एक छोटी सी चूक की वजह से पूरा साल बर्बाद होने से बचाना है।
फेल होने पर भी हैं कई रास्ते: कंपार्टमेंट और स्क्रूटनी
यदि ग्रेस मार्क्स मिलने के बाद भी कोई छात्र पास नहीं हो पाता या दो विषयों में फेल रह जाता है, तो भी उसे निराश होने की जरूरत नहीं है। बोर्ड छात्रों को निम्नलिखित विकल्प प्रदान करता है:
कंपार्टमेंट परीक्षा : हाईस्कूल में दो विषयों और इंटरमीडिएट में एक विषय में फेल होने वाले छात्र कंपार्टमेंट परीक्षा दे सकते हैं। यह परीक्षा मुख्य रिजल्ट के कुछ हफ्तों बाद आयोजित की जाती है। इसमें पास होने पर छात्र का साल बच जाता है और वह उसी साल अगली कक्षा में प्रवेश ले सकता है।
स्क्रूटनी : अगर किसी छात्र को लगता है कि उसे उम्मीद से बहुत कम अंक मिले हैं या उसकी कॉपी ठीक से चेक नहीं हुई है, तो वह 'स्क्रूटनी' या पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकता है। इसमें बोर्ड छात्र की उत्तर पुस्तिका की दोबारा जांच करता है।
यूपी बोर्ड पासिंग मार्क्स पॉलिसी
यूपी बोर्ड हाईस्कूल और इंटर कक्षा में पास होने के लिए हर स्टूडेंट को प्रत्येक विषय में कम से कम 33 फीसदी अंक लाने जरूरी हैं। अगर कोई छात्र कुछ अंकों से चूकता है तो उसे ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं। एक या दो विषयों में फेल होने यानी पासिंग मार्क्स प्राप्त न कर पाने पर सप्लीमेंट्री परीक्षा में बैठकर पास होने का मौका मिलता है।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स