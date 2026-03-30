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UP Board 10th 12th Result 2026: यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट कब तक आएगा? 70% से ज्यादा कॉपियां चेक

Mar 30, 2026 10:13 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
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UP Board Result 2026 kab aayega: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की 2026 की बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम अप्रैल के अंतिम सप्ताह में घोषित होने की पूरी संभावना है।

UP Board 10th 12th Result 2026: यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट कब तक आएगा? 70% से ज्यादा कॉपियां चेक

UPMSP UP Board Result 2026 : उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में शामिल हुए लाखों छात्र-छात्राओं के लिए एक बड़ी अपडेट है। साल 2026 की बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम अप्रैल के अंतिम सप्ताह में घोषित होने की पूरी संभावना है। पिछले साल बोर्ड ने 25 अप्रैल को नतीजे जारी किए थे, और इस बार भी विभाग उसी समय सीमा के आसपास या उससे भी पहले रिजल्ट देने की तैयारी में जुटा है।

मूल्यांकन का काम तेजी से जारी

यूपी बोर्ड की सचिव भगवती सिंह के कड़े निर्देशों के बाद, पूरे प्रदेश में कॉपियों को जांचने का काम बहुत तेजी से चल रहा है। प्रदेश भर में बनाए गए 254 मूल्यांकन केंद्रों पर लगभग 1.31 लाख परीक्षकों की टीम दिन-रात काम कर रही है। ताजा आंकड़ों के अनुसार, हाईस्कूल की लगभग 71% और इंटरमीडिएट की 82% कॉपियों का मूल्यांकन शनिवार तक पूरा हो चुका है। वाराणसी जैसे प्रमुख केंद्रों पर अकेले एक दिन में 95 हजार से ज्यादा कॉपियां जांची गई हैं।

पारदर्शिता के लिए 'ऑनलाइन ऑडिट' की नई पहल

इस बार यूपी बोर्ड ने अपनी साख और पारदर्शिता को और मजबूत करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। बोर्ड ने पहली बार ऑनलाइन ऑडिटर्स की नियुक्ति की है। ये ऑडिटर्स रैंडम तरीके से 15% उत्तरपुस्तिकाओं की दोबारा जांच करेंगे ताकि किसी भी छात्र के साथ अन्याय न हो और मूल्यांकन पूरी तरह बिना किसी गलती के हो। बोर्ड का लक्ष्य है कि डिजिटल माध्यम से निगरानी करके रिजल्ट में होने वाली मानवीय गलतियों को शून्य किया जा सके।

कैसा रहा परीक्षाओं का सफर?

बता दें कि इस साल यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 18 फरवरी से शुरू होकर 12 मार्च तक चली थीं। परीक्षा खत्म होने के तुरंत बाद मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। अधिकारियों का कहना है कि 1 अप्रैल तक कॉपियां जांचने का मुख्य काम खत्म कर लिया जाएगा, जिसके बाद डेटा फीडिंग और मेरिट लिस्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू होगी।

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कहां चेक कर सकेंगे यूपी बोर्ड रिजल्ट

यूपी बोर्ड हाईस्कूल व इंटर रिजल्ट upresults.nic.in, upmsp.edu.in, results.upmsp.edu.in के अलावा लाइव हिंदुस्तान वेबसाइट पर भी चेक किया जा सकेगा। नतीजे घोषित किए जाने पर आप आसानी से लाइव हिन्दुस्तान में अपना रोल नंबर डालकर रिजल्ट (UPMSP 10th 12th Result 2026 ) चेक कर सकेंगे।

कैसे देख पाएंगे अपना रिजल्ट?

रिजल्ट घोषित होते ही छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in और upresults.nic.in पर अपना रोल नंबर डालकर मार्कशीट डाउनलोड कर सकेंगे। इसके अलावा, छात्र डिजिलॉकर और एसएमएस के जरिए भी अपना परिणाम देख पाएंगे।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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