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UP Board Result 2026: 12वीं के बाद अपने बच्चे के लिए सही करियर कैसे चुनें? इन बातों का रखें ध्यान

Apr 23, 2026 01:55 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
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UP Board 12th Result 2026: परिवार का सपोर्ट बच्चों के करियर चुनने और उनकी खुशी दोनों के लिए काफी फायदेमंद होता है। चलिए जानते हैं कि 12वीं के बाद अपने बच्चे के लिए सही करियर कैसे चुनें?

UP Board Result 2026: 12वीं के बाद अपने बच्चे के लिए सही करियर कैसे चुनें? इन बातों का रखें ध्यान

UP Board 12th Result 2026: छात्रों के लिए 12वीं एक अहम पड़ाव होता है। क्योंकि इसके बाद से उन्हें उज्जवल भविष्य के लिए सही दिशा की जरुरत होती है। बहुत सारे बच्चों के लिए 12वीं के बाद करियर चुनना कन्फ्यूजन भरा होता है और ऐसा होना बिल्कुल सामान्य है। ऐसे समय में माता-पिता का रवैया भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि इसका असर बच्चे के करियर, आगे की पढ़ाई और सेहत पर पड़ता है। लेकिन अगर पैरेंट्स चाहें, तो इस दौर को आसान बना सकते हैं या फिर अनजाने में उन पर दबाव भी डाल सकते हैं। इस उम्र में बच्चे अलग-अलग विकल्पों को समझकर और बात करके अपने करियर की दिशा तय करते हैं। ऐसे में जो माता-पिता उनसे खुलकर बात करते हैं और सवाल पूछते हैं, वे बच्चों को बिना दबाव के सही रास्ता चुनने में मदद करते हैं। एक स्टडी के मुताबिक, परिवार का सपोर्ट बच्चों के करियर चुनने और उनकी खुशी दोनों के लिए काफी फायदेमंद होता है। चलिए जानते हैं कि 12वीं के बाद अपने बच्चे के लिए सही करियर कैसे चुनें? UP Board 12th Result 2026 Link

शुरुआत खुद के समझने से करें

12वीं पास छात्रों को आगे की पढ़ाई या स्ट्रीम्स चुनाव का फैसला खुद से करें। छात्रों को करियर काउंसलर, मेंटर्स या उन लोगों से मिलना चाहिए जो पहले से उसी फील्ड में काम कर रहे हैं, जिसमें उनकी रुचि है। अगर आप खुद को समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले रुचि वाले विषय को चुनें और पर्सनैलिटी और एप्टीट्यूड का टेस्ट दें। क्योंकि ये आपको अपनी क्षमता और रुचि को बेहतर तरीके से समझने में मदद करते हैं।

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गाइडेंस लेना भी है जरूरी

अगर आपको यह तय करने में परेशानी हो रही है कि कौन सा कोर्स चुनें, तो आप अपने टीचर्स, करियर काउंसलर या सीनियर्स से सलाह ले सकते हैं। इसके अलावा, आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी करियर से जुड़ी उपयोगी जानकारी आसानी से उपलब्ध है, जिसका सही तरीके से फायदा उठाया जा सकता है।

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मार्क्स नहीं, स्किल्स को बनाएं बेस

अक्सर छात्र 12वीं के अंकों के आधार पर ही कोर्स चुन लेते हैं, लेकिन यह सही तरीका नहीं है। अच्छे मार्क्स जरूरी हैं, पर उससे भी ज्यादा अहम आपकी रुचि और स्किल होती है। उदाहरण के लिए, अगर आपको कंप्यूटर में दिलचस्पी है तो आप आईटी या कंप्यूटर से जुड़े कोर्स चुन सकते हैं। वहीं, अगर आपको लिखना या बोलना पसंद है, तो मीडिया या लॉ जैसे क्षेत्र आपके लिए बेहतर विकल्प साबित हो सकते हैं।

पैरेंट्स अपनी इच्छाओं को न थोपे

करियर को लेकर सलाह देते समय कई बार पैरेंट्स अपनी इच्छाएं बच्चों पर थोपने लगते हैं और कहते हैं कि उन्हें बड़ा होकर क्या बनना चाहिए। ऐसा करने पर बच्चा बिना रुचि के उस क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें सफलता मिलना जरूरी नहीं होता। इसके विपरीत, अगर बच्चा अपनी पसंद और रुचि के अनुसार करियर चुनता है, तो उसके सफल होने की संभावना कहीं ज्यादा बढ़ जाती है।

फील्ड का भविष्य

कोई भी कोर्स चुनने से पहले यह जरूर समझ लें कि उस फील्ड में आगे क्या संभावनाएं हैं। क्या उसमें नौकरी के अच्छे अवसर हैं और क्या उस क्षेत्र में ग्रोथ की संभावना है। उदाहरण के तौर पर, आज के समय में AI, डेटा साइंस, डिजिटल मार्केटिंग और हेल्थकेयर जैसे क्षेत्रों में तेजी से मौके बढ़ रहे हैं। इसलिए किसी भी फील्ड को अच्छी तरह समझकर ही फैसला लेना ज्यादा बेहतर रहता है।

लॉन्ग टर्म सोचकर लें फैसला

करियर चुनते समय केवल वर्तमान नहीं, बल्कि अगले 5 से 10 सालों को भी ध्यान में रखना जरूरी है। आपको यह सोचना चाहिए कि क्या आप उस फील्ड में लंबे समय तक काम कर पाएंगे और क्या उसमें आपको ग्रोथ के साथ संतुष्टि भी मिलेगी। ऐसी सोच के साथ लिया गया निर्णय आपको भविष्य में पछतावे से बचा सकता है और सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
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