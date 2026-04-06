2.70 करोड़ कॉपियां चेक, यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026 कब तक आने की संभावना?
यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की 2.75 करोड़ कॉपियों की चेकिंग का काम हो चुका है। बोर्ड की तरफ से जल्द छात्रों के रिजल्ट को घोषित किए जाने की तैयारी की जा रही है।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने 10वीं और 12वीं कक्षा की 2.75 करोड़ आंसर शीट्स यानी कॉपियां जांचने का एक बहुत बड़ा और थका देने वाला काम पूरा कर लिया है। अब बोर्ड का पूरा का पूरा फोकस यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026 की तैयारी पर टिका है। लाखों घरों में इस वक्त सिर्फ यही चर्चा है पैरेंट्स हों या बच्चे सबकी निगाहें नतीजों की तारीख पर टिकी हैं। क्या आपको अंदाजा है कि यह काम कितना विशाल था? इस बार करीब 50 लाख छात्रों ने बोर्ड की परीक्षा दी है। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है क्योंकि कई देशों की तो कुल आबादी भी इतनी नहीं होती जितने यूपी में बोर्ड के एग्जाम देते हैं। इन 50 लाख से ज्यादा बच्चों की मेहनत का हिसाब अब होने वाला है। 18 मार्च को इस महा अभियान की शुरुआत हुई थी। शुरुआत में बोर्ड ने तय किया था कि 1 अप्रैल तक यह सारा काम निबटा लिया जाएगा। लेकिन मार्च के आखिर और अप्रैल की शुरुआत में ईद और रामनवमी जैसे बड़े त्योहार आ गए। जाहिर है त्योहारों की छुट्टियां तो बनती ही हैं। इसलिए, हालात को देखते हुए बोर्ड ने थोड़ी सी मोहलत बढ़ाते हुए 4 अप्रैल तक का वक्त दे दिया। 4 अप्रैल को राज्य भर में बनाए गए 254 मूल्यांकन केंद्रों पर यह पहाड़ जैसा काम आखिरकार पूरा हो गया।
सुरक्षा ऐसी कि परिंदा भी पर न मार सके
इस भारी भरकम जिम्मेदारी को निभाने के लिए 1.53 लाख अनुभवी परीक्षकों (एग्जामिनर्स) की फौज लगाई गई थी, जिन्होंने दिन रात एक करके कॉपियां जांचीं। इस बार की चेकिंग कोई आम चेकिंग नहीं थी। यूपी बोर्ड ने पहले ही ठान लिया था कि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी, नकल या लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तकनीक और सुरक्षा का ऐसा चाक चौबंद तालमेल देखने को मिला, जो वाकई काबिले तारीफ है।
जिन सेंटर्स पर कॉपियां जांची जा रही थीं, वहां सुरक्षा किसी किले से कम नहीं थी। हर सेंटर पर 24 घंटे हथियारों से लैस पुलिस के जवान तैनात रहे। इसके अलावा, तीसरी आंख यानी सीसीटीवी कैमरे लगातार हर एक कमरे और हर एक टीचर की हरकतों पर बारीक नजर रखे हुए थे। अनुशासन का आलम यह था कि कॉपियां जांचने वाले 1.53 लाख शिक्षकों को अपने स्मार्टफोन तक अंदर ले जाने की सख्त मनाही थी। बोर्ड का साफ मानना था कि प्राइवेसी और काम की शुद्धता से कोई समझौता नहीं होगा, ताकि किसी भी बच्चे के नंबरों के साथ कोई नाइंसाफी न हो।
कब आ रहा है रिजल्ट?
अब जब कॉपियां चेक हो चुकी हैं, तो आगे क्या? दरअसल, अब डेटा प्रोसेसिंग और मेरिट लिस्ट तैयार करने का सबसे अहम और बारीक काम शुरू हो चुका है। हर एक छात्र के नंबरों को पूरी सावधानी के साथ कंप्यूटर में फीड किया जा रहा है। टॉपर्स की कॉपियों का क्रॉस वेरिफिकेशन भी होता है ताकि नतीजे एकदम सटीक रहें।
अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर कि रिजल्ट आखिर कब आएगा? अगर हम यूपी बोर्ड के पिछले कुछ सालों के इतिहास और ट्रेंड पर नजर डालें, तो तस्वीर काफी साफ हो जाती है। आपको याद होगा कि पिछले साल यानी 2025 में 25 अप्रैल को नतीजे घोषित कर दिए गए थे। मजे की बात यह है कि पिछले साल कॉपी चेकिंग शुरू होने के महज 23 दिन के अंदर ही रिजल्ट जारी करके बोर्ड ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया था। इस बार यानी 2026 के लिए भी उम्मीदें इसी रफ्तार की हैं। माना जा रहा है कि बीते सालों के ट्रेंड की ही तरह अगले कुछ दिनों के भीतर रिजल्ट पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने भी साफ कर दिया है कि नतीजे बिल्कुल तय वक्त पर आएंगे। जानकारों और बोर्ड के सूत्रों की मानें तो अप्रैल के आखिरी हफ्तों के आस पास अचानक से खुशखबरी आ सकती है।
छात्रों को बस यही सलाह है कि वे इधर उधर की अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें और किसी भी सही जानकारी के लिए सिर्फ यूपीएमएसपी (UPMSP) की आधिकारिक वेबसाइट पर ही भरोसा करें। 2.75 करोड़ कॉपियों में बंद आपकी मेहनत अब मार्कशीट बनकर आपके सामने आने ही वाली है। नतीजों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं!
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
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हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव