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UP Board Result 2026: यूपी बोर्ड का बड़ा फैसला, छूटे हुए प्रैक्टिकल के लिए 9-10 अप्रैल को आखिरी मौका!

Apr 06, 2026 12:13 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
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UP Board Result 2026: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि ऐसे छात्रों के लिए 9 और 10 अप्रैल 2026 को दोबारा प्रैक्टिकल परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा।

UP Board Result 2026: यूपी बोर्ड का बड़ा फैसला, छूटे हुए प्रैक्टिकल के लिए 9-10 अप्रैल को आखिरी मौका!

UPMSP UP Board Result 2026: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP), जिसे हम यूपी बोर्ड के नाम से भी जानते हैं, ने इंटरमीडिएट (कक्षा 12वीं) के उन हजारों छात्रों को एक बड़ी राहत दी है जो किसी कारणवश अपनी प्रैक्टिकल परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए थे। बोर्ड ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि ऐसे छात्रों के लिए 9 और 10 अप्रैल 2026 को दोबारा प्रैक्टिकल परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा।

यह उन छात्रों के लिए 'संजीवनी' की तरह है जिनका साल खराब होने का डर था। अक्सर बीमारी, परिवहन की समस्या या अन्य व्यक्तिगत कारणों से कुछ छात्र मुख्य तिथियों पर परीक्षा केंद्र नहीं पहुंच पाते हैं। बोर्ड का यह फैसला छात्रों के हित को ध्यान में रखकर लिया गया है।

किसे मिलेगा इस परीक्षा में बैठने का मौका?

यह विशेष अवसर केवल उन्हीं छात्रों के लिए है जिन्होंने साल 2026 की इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन किन्हीं कारणों से उनके प्रैक्टिकल अंक बोर्ड के पास नहीं पहुंच सके। जो छात्र मुख्य प्रैक्टिकल परीक्षा के दौरान अनुपस्थित रहे थे और वे छात्र जिनके अंक किसी तकनीकी समस्या के कारण स्कूल द्वारा बोर्ड को नहीं भेजे जा सके, वे इस परीक्षा में बैठ सकते हैं।

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कैसे और कहां होगी परीक्षा?

यूपी बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि यह परीक्षाएं जिला स्तर पर निर्धारित केंद्रों पर आयोजित की जाएंगी। छात्रों को तुरंत अपने संबंधित स्कूल के प्रधानाचार्य से संपर्क करना चाहिए। स्कूल के माध्यम से ही छात्रों को यह पता चलेगा कि उनके जिले में किस केंद्र पर 9 और 10 अप्रैल को परीक्षा होनी है। परीक्षा के दिन छात्रों को अपना एडमिट कार्ड और लैब मैनुअल/प्रोजेक्ट फाइल साथ ले जाना अनिवार्य होगा।

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रिजल्ट पर क्या होगा असर?

यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के परिणाम घोषित करने की तैयारी अंतिम चरण में है, इसलिए इन प्रैक्टिकल परीक्षाओं को जल्द से जल्द संपन्न कराया जा रहा है। इन दो दिनों में होने वाली परीक्षाओं के अंक तुरंत बोर्ड के पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। बोर्ड का लक्ष्य है कि प्रैक्टिकल से वंचित रहे छात्रों का परिणाम भी मुख्य रिजल्ट के साथ ही घोषित किया जा सके, ताकि उनकी मार्कशीट में 'Incomplete' या 'Absent' न लिखा आए।

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छात्रों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

बोर्ड सचिव ने सख्त निर्देश दिए हैं कि यह प्रैक्टिकल परीक्षा का अंतिम अवसर है। इसके बाद किसी भी परिस्थिति में दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। यदि कोई छात्र इस बार भी चूक जाता है, तो उसका वार्षिक परिणाम प्रभावित हो सकता है और उसे फेल घोषित किया जा सकता है। इसलिए, सभी छात्र और अभिभावक समय रहते अपने स्कूल से संपर्क कर लें।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

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प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

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