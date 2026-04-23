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UPMSP class 12th arts result 2026: यूपी बोर्ड 12वीं आर्ट्स रिजल्ट आज, बस एक क्लिक से आसानी से चेक कर पाएंगे रिजल्ट

Apr 23, 2026 10:59 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
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UP Board 12th Result 2026 Roll Number: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (UPMSP) की ओर से आज यूपी बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 जारी किया जाएगा। रिजल्ट चेक करने के लिए छात्रों को रोल नंबर की आवश्यकता होगी।

UPMSP class 12th arts result 2026: यूपी बोर्ड 12वीं आर्ट्स रिजल्ट आज, बस एक क्लिक से आसानी से चेक कर पाएंगे रिजल्ट

UP Board Inter Result 2026 Check Roll Number: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (UPMSP) की ओर से आज यूपी बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 जारी किया जाएगा। परीक्षा में उपस्थित हुए अभ्यर्थी अपना यूपी बोर्ड 12वीं आर्ट्स रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाकर चेक कर सकेंगे। रिजल्ट चेक करने के लिए छात्रों को रोल नंबर की आवश्यकता होगी। इसके अलावा आप अपना रिजल्ट लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट www.livehindustan.com पर भी आसानी से चेक कर सकेंगे। यूपी बोर्ड की परीक्षा का आयोजन 18 फरवरी से 12 मार्च 2026 तक किया गया था। यूपी बोर्ड हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए करीब 52 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन किया था। यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 का आयोजन 8,033 परीक्षा केंद्रों पर किया गया था। UP Board 10th 12th Result 2026 Live Updates

यूपी बोर्ड 12वीं आर्ट्स की मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट -

upmsp.edu.in

upresults.nic.in

upmspresults.nic.in

results.digilocker.gov.in

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पिछले कैसा रहा था यूपी बोर्ड 12वीं आर्ट्स रिजल्ट 2025?

अगर पिछले साल की यूपी बोर्ड इंटर (12वीं) कक्षा के परिणाम के बारे में बात करें तो इसमें पंजीकृत 27,05,009 छात्र-छात्राओं में से 25,98,560 परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से 21,08,774 (10,62,616 बालक और 10,46,158 बालिकाएं) सफल हुए। इंटर में सफल 81.15 प्रतिशत विद्यार्थियों में से 86.37 प्रतिशत बालिका और 76.60 फीसदी बालक थे। प्रयागराज की महक जायसवाल ने 500 में से 486 अंक यानी 97.20 फीसदी मार्क्स हासिल कर पूरे प्रदेश में टॉप किया था।

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यूपी बोर्ड में एक से अधिक विषयों में फेल पर क्या विकल्प है

यूपी बोर्ड परीक्षा में एक से अधिक विषयों में फेल होने पर भी छात्र अपना साल बचा सकते हैं। बोर्ड ऐसे छात्रों के लिए कंपार्टमेंट परीक्षा आयोजित करता है। इसमें शामिल होकर और परीक्षा पास करके छात्र सफल हो सकते हैं, जिससे उनका शैक्षणिक वर्ष खराब नहीं होता और उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलता है।

यूपी बोर्ड की डिजिटल मार्कशीट कैसे डाउनलोड कर सकेंगे

आज यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट की डिजिटल मार्कशीट भी डिजिलॉकर पोर्टल results.digilocker.gov.in से डाउनलोड कर सकेंगे। इसके लिए आपको एक्सेस डिजिलॉकर नाउ पर क्लिक करना होगा। यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट के साथ मार्कशीट कम सर्टिफिकेट डिजिलॉकर पर जारी किया जाएगा। यह वेरीफाइड होने के साथ डिजिटली साइंड भी होगा। इसमें क्यूआर कोड होगा। ऑरिजनल मार्कशीट की हार्ड कॉपी पहले की ही तरह स्कूल से मिलेगी।

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यूपी बोर्ड 12वीं आर्ट्स रिजल्ट 2026 कैसे चेक करें

स्टेप 1 - यूपी बोर्ड 12वीं आर्ट्स का रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाएं।

स्टेप 2- होमपेज पर उपलब्ध यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट रिजल्ट 2026 (12वीं ) लिंक पर क्लिक करें

स्टेप 3 - अब छात्र अपना रोल नंबर दर्ज करें और सबमिट करें।

स्टेप 4- यूपी बोर्ड 12वीं का रिजल्ट 2026 स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 5- छात्र अब मार्कशीट ऑनलाइन देखें और डाउनलोड करें। मार्कशीट का प्रिंट आउट ले लें।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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