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यूपी बोर्ड रिजल्ट पर खुशखबरी जल्द, जानिए कब आ रहे हैं 10वीं और 12वीं के नतीजे

Mar 26, 2026 08:31 am ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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up board result 2026: यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के नतीजे अप्रैल के अंतिम सप्ताह में घोषित होने की पूरी उम्मीद है। कॉपियों का मूल्यांकन 4 अप्रैल तक पूरा होने के बाद 23 से 30 अप्रैल के बीच रिजल्ट आ सकता है।

यूपी बोर्ड रिजल्ट पर खुशखबरी जल्द, जानिए कब आ रहे हैं 10वीं और 12वीं के नतीजे

up board result 2026: यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में शामिल होने वाले लाखों छात्र-छात्राओं के लिए एक बहुत ही जरूरी और बड़ी खबर सामने आ रही है। अगर आपने भी इस साल उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) की हाईस्कूल (10वीं) या इंटरमीडिएट (12वीं) की परीक्षा दी है, तो यकीनन आपको अपने नतीजों का बेसब्री से इंतजार होगा। ताजा जानकारी और बोर्ड के अधिकारियों से मिली अपडेट्स के मुताबिक, यूपी बोर्ड का रिजल्ट अप्रैल के आखिरी सप्ताह में घोषित होने की पूरी संभावना है। गौरतलब है कि कॉपियों के मूल्यांकन का आधिरी दौर चल रहा है, जिससे ये संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं कि यूपी बोर्ड जल्द रिजल्ट जारी कर सकता है।

कॉपियों की चेकिंग में क्यों हुई देरी?

हर साल यूपी बोर्ड अपनी परीक्षाएं और कॉपियों का मूल्यांकन एक तय समय सीमा के अंदर पूरा करने की कोशिश करता है। इस बार भी बोर्ड की योजना कुछ ऐसी ही थी। अधिकारियों के मुताबिक, पहले कॉपियों के मूल्यांकन का काम 1 अप्रैल तक हर हाल में खत्म किया जाना था। लेकिन मार्च के महीने में कई बड़े त्योहार और सरकारी छुट्टियां पड़ गईं, जिसकी वजह से शिक्षकों को कॉपियां चेक करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल सका और यह काम अपने तय वक्त पर पूरा नहीं हो पाया। हालांकि, शिक्षा विभाग ने मूल्यांकन केंद्रों पर काम की रफ्तार बढ़ा दी है ताकि छात्रों को ज्यादा लंबा इंतजार न करना पड़े।

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अब कब तक पूरा होगा मूल्यांकन और कब आएगा रिजल्ट?

छुट्टियों की वजह से हुई इस देरी के बाद, अब उम्मीद जताई जा रही है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का यह काम 4 अप्रैल तक पूरी तरह से खत्म कर लिया जाएगा। जैसे ही कॉपियों की चेकिंग का काम खत्म होगा उसके तुरंत बाद रिजल्ट तैयार करने की तकनीकी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इस प्रक्रिया में छात्रों के नंबरों को कंप्यूटर पर फीड करना, मार्कशीट तैयार करना और टॉपर्स की लिस्ट को वेरीफाई करना शामिल होता है। इस पूरी प्रक्रिया को देखते हुए यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि 23 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच किसी भी दिन यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का फाइनल रिजल्ट जारी कर सकता है।

क्या रहा है पिछले सालों का ट्रेंड?

अगर हम पिछले कुछ सालों के यूपी बोर्ड रिजल्ट के ट्रेंड पर नजर डालें, तो बोर्ड अप्रैल के महीने में ही नतीजे जारी करने का रिकॉर्ड बनाता आ रहा है। पिछले साल यानी 2025 में यूपी बोर्ड ने 25 अप्रैल को हाईस्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट एक साथ घोषित किया था। वहीं, अगर हम साल 2024 की बात करें तो बोर्ड ने और भी ज्यादा तेजी दिखाते हुए 20 अप्रैल को ही नतीजे जारी कर दिए थे। ऐसे में इस बार भी अप्रैल के आखिरी हफ्ते में रिजल्ट आने की पूरी गुंजाइश है और छात्रों को इसी हिसाब से अपनी आगे की पढ़ाई या एडमिशन की प्लानिंग करनी चाहिए।

53 लाख से ज्यादा छात्रों को है नतीजों का इंतजार

यूपी बोर्ड दुनिया के सबसे बड़े शिक्षा बोर्ड्स में से एक माना जाता है और इस साल भी यहां परीक्षा देने वाले छात्रों की संख्या लाखों में है। इस बार हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं में कुल 53,37,778 छात्र छात्राएं पंजीकृत (रजिस्टर्ड) थे। अगर इसे अलग अलग करके देखें, तो हाईस्कूल (10वीं) के लिए 27,61,696 विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा था, जबकि इंटरमीडिएट (12वीं) की परीक्षा के लिए 25,76,082 विद्यार्थी शामिल हुए थे। इतनी बड़ी संख्या में कॉपियों को चेक करना और बिना किसी गलती के रिजल्ट तैयार करना बोर्ड के लिए भी किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होता।

18 फरवरी से शुरू हुई थीं परीक्षाएं

आपको याद दिला दें कि यूपी बोर्ड ने इस साल अपनी परीक्षाएं 18 फरवरी से शुरू की थीं, जो 12 मार्च तक चली थीं। परीक्षाएं पूरी तरह से शांतिपूर्ण माहौल में और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कराई गई थीं। अब जबकि परीक्षाएं खत्म हुए हफ्तों बीत चुके हैं, छात्र छात्राएं रोज इंटरनेट पर अपने रिजल्ट की तारीखें तलाश रहे हैं।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari

शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।

परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।

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हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।

शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।

रुचियां और निजी झुकाव
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