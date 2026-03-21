UP Board Result 2026: यूपी बोर्ड परीक्षा मूल्यांकन केंद्रों पर परीक्षकों की कमी, गायब शिक्षकों पर होगी कार्रवाई
UP Board Result 2026: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UP Board) की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं के बाद अब आंसर कॉपी के मूल्यांकन का काम बहुत तेजी से जारी है।
UPMSP UP Board Result 2026: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UP Board) की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं के बाद अब आंसर कॉपी के मूल्यांकन का काम बहुत तेजी से जारी है। मऊ जिले में मूल्यांकन प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए प्रशासन ने कड़ी घेराबंदी की है, लेकिन इस बीच एक बड़ी चुनौती सामने आई है। मूल्यांकन केंद्रों पर बड़ी संख्या में परीक्षकों की अनुपस्थिति ने विभाग की चिंता बढ़ा दी है।
कड़ी निगरानी में हो रहा है मूल्यांकन
शिक्षा विभाग ने मूल्यांकन केंद्रों पर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। पूरे जिले में मूल्यांकन प्रक्रिया की निगरानी CCTV कैमरों के जरिए की जा रही है। कंट्रोल रूम से अधिकारी पल-पल की गतिविधि पर नजर रख रहे हैं।
मूल्यांकन केंद्रों पर मोबाइल फोन ले जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध है। परीक्षकों को केंद्र के अंदर प्रवेश से पहले कड़ी जांच से गुजरना पड़ रहा है। इसके अलावा, जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) और अन्य शिक्षा अधिकारी लगातार केंद्रों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कापियों का मूल्यांकन पूरी शुचिता और नियमों के साथ हो रहा है।
परीक्षकों की अनुपस्थिति का कारण और कार्रवाई
बड़ी संख्या में परीक्षकों के गायब रहने पर विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। अनुपस्थित रहने वाले 952 परीक्षकों की लिस्ट तैयार की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि बिना किसी ठोस कारण या पहले सूचित किए बिना मूल्यांकन कार्य से दूरी बनाने वाले शिक्षकों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा सकती है।
माना जा रहा है कि अनुपस्थिति के पीछे स्वास्थ्य कारण या व्यक्तिगत समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों का न आना मूल्यांकन की समय सीमा पर दबाव डाल रहा है। विभाग अब वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में रिजर्व शिक्षकों को तैनात करने पर विचार कर रहा है ताकि समय पर परिणाम घोषित किए जा सकें।
कहां चेक कर सकेंगे यूपी बोर्ड रिजल्ट
यूपी बोर्ड हाईस्कूल व इंटर रिजल्ट upresults.nic.in, upmsp.edu.in, results.upmsp.edu.in के अलावा लाइव हिंदुस्तान वेबसाइट पर भी चेक किया जा सकेगा। नतीजे घोषित किए जाने पर आप आसानी से लाइव हिन्दुस्तान में अपना रोल नंबर डालकर रिजल्ट (UPMSP 10th 12th Result 2026 ) चेक कर सकेंगे।
समय पर परिणाम देने की चुनौती
उत्तर प्रदेश बोर्ड दुनिया के सबसे बड़े परीक्षा बोर्डों में से एक है, और इसकी कॉपियों का मूल्यांकन एक विशाल कार्य है। मऊ के केंद्रों पर अनुपस्थित परीक्षकों के बावजूद, जो शिक्षक उपस्थित हैं, वे पूरी निष्ठा के साथ कार्य में जुटे हुए हैं। अधिकारियों ने परीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि वे प्रत्येक छात्र के उत्तर का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करें और अंकों की एंट्री में किसी भी प्रकार की मानवीय गलती से बचें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
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