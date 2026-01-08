UP Board Pre-Board 2026: यूपी बोर्ड प्री-बोर्ड परीक्षाएं शुरू, बोर्ड परीक्षा की तर्ज पर स्कूलों में कड़े इंतजाम

Hindustan Hindi News
UP Board Pre-Board 2026: उत्तर प्रदेश के स्कूलों में प्री-बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। इस परीक्षा का आयोजन बिल्कुल मुख्य बोर्ड परीक्षा की तरह किया जा रहा है, ताकि छात्र अंतिम परीक्षा से पहले पूरी तरह तैयार हो सकें।

Jan 08, 2026 02:28 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
UP Board Pre-Board Exams 2026: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) के हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के छात्र-छात्राओं के लिए गुरुवार का दिन काफी महत्वपूर्ण रहा। प्रदेश के स्कूलों में प्री-बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। इस परीक्षा का आयोजन बिल्कुल मुख्य बोर्ड परीक्षा की तरह किया जा रहा है, ताकि छात्र अंतिम परीक्षा से पहले पूरी तरह तैयार हो सकें।

बोर्ड परीक्षा जैसा माहौल, कड़े इंतजाम

पहले दिन की शुरुआत के साथ ही स्कूलों में भारी गहमागहमी देखी गई। स्कूलों ने शासन के निर्देशानुसार बैठने की व्यवस्था से लेकर कक्ष निरीक्षकों की ड्यूटी तक, सब कुछ मुख्य बोर्ड परीक्षा की तर्ज पर ही तय किया है। सुबह निर्धारित समय पर विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र वितरित किए गए।

हाईस्कूल: पहले दिन हाईस्कूल के छात्रों ने हिंदी विषय की परीक्षा दी।

इंटरमीडिएट: 12वीं के छात्रों के लिए पहले दिन नागरिक शास्त्र (Civics) की परीक्षा आयोजित की गई।

परीक्षा के दौरान अनुशासन का खास ख्याल रखा गया। प्रधानाचार्यों ने स्वयं विभिन्न कक्षाओं का दौरा कर परीक्षा की शुचिता का जायजा लिया। कक्ष निरीक्षक भी अपनी ड्यूटी को लेकर काफी मुस्तैद दिखे, जिससे छात्रों को वास्तविक बोर्ड परीक्षा जैसा अनुभव मिला।

आत्म-आकलन का सुनहरा मौका

जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) राकेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि माध्यमिक शिक्षा परिषद के निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। सभी स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि परीक्षा में किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए।

डीआईओएस ने प्री-बोर्ड के महत्व पर जोर देते हुए कहा, "प्री-बोर्ड परीक्षाओं का मुख्य उद्देश्य छात्र-छात्राओं को मुख्य बोर्ड परीक्षा के लिए मानसिक और शैक्षणिक रूप से तैयार करना है। इस परीक्षा के माध्यम से छात्र स्वयं का आकलन कर सकेंगे। उन्हें अपनी तैयारी की कमियों का पता चलेगा, जिन्हें समय रहते दूर कर वे मुख्य परीक्षा में बेहतर अंक हासिल कर पाएंगे।"

परीक्षा केंद्र पर दिखा उत्साह

परीक्षा को लेकर छात्रों में भी खासा उत्साह और गंभीरता दिखी। परीक्षार्थी परीक्षा शुरू होने से करीब एक घंटे पहले ही केंद्रों पर पहुंच गए थे। रिपोर्टिंग समय पर पहुंचने के बाद छात्र अपनी आवंटित कक्षाओं में बैठे और शांतिपूर्वक परीक्षा दी। शिक्षकों का मानना है कि इस अभ्यास से छात्रों का परीक्षा को लेकर डर कम होगा और उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा।

प्री-बोर्ड के परिणाम शिक्षकों को यह समझने में मदद करेंगे कि किन छात्रों को अतिरिक्त सहायता या 'रेमेडियल क्लासेस' की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में बोर्ड परीक्षा के इस 'रिहर्सल' की शुरुआत काफी प्रभावी ढंग से हुई है।

