UP Board 2027: 10वीं और 12वीं के प्रैक्टिकल का शेड्यूल जारी, जानें किस मंडल की परीक्षा कब
यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल परीक्षा 11 से 28 जनवरी 2027 तक दो चरणों में होगी। साइंस और गृह विज्ञान में 30-30 अंकों का प्रैक्टिकल फिर लौटा है।
लंबे अंतराल के बाद हाईस्कूल के विद्यार्थियों को विज्ञान की प्रयोगशाला में बोर्ड की परीक्षा देनी होगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की प्रैक्टिकल परीक्षाओं का कार्यक्रम तय कर दिया है। परीक्षाएं 11 से 28 जनवरी 2027 के बीच दो चरणों में होंगी। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि हाईस्कूल के विज्ञान और गृह विज्ञान में प्रैक्टिकल की वापसी हो रही है।
दो चरणों में होगी परीक्षा
परिषद के सचिव भगवती सिंह ने बताया कि पहला चरण 11 जनवरी से 19 जनवरी तक चलेगा। इसमें आगरा, सहारनपुर, बरेली, लखनऊ, झांसी, चित्रकूट, अयोध्या, आजमगढ़, देवीपाटन और बस्ती मंडल शामिल हैं।
दूसरा चरण 20 जनवरी से 28 जनवरी तक होगा। इसमें अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी और गोरखपुर मंडल के स्कूल आएंगे। यानी प्रदेश के हर मंडल को अपनी बारी का पहले से पता रहेगा। तैयारी के लिए भी वक्त मिल जाएगा।
विज्ञान और गृह विज्ञान पर खास नजर
इस बार की सबसे बड़ी खबर हाईस्कूल से जुड़ी है। बोर्ड अब विज्ञान और गृह विज्ञान की प्रैक्टिकल परीक्षा खुद कराएगा। दोनों विषयों में प्रैक्टिकल के 30-30 अंक होंगे। लंबे समय से यह व्यवस्था बंद थी। अब बच्चों को रटने के साथ हाथ से करके दिखाना भी पड़ेगा। शिक्षकों का मानना है कि इससे विज्ञान की समझ गहरी होगी।
बाकी विषयों में तस्वीर पहले जैसी ही रहेगी। उनका प्रैक्टिकल मूल्यांकन स्कूल स्तर पर ही होगा। इसका आधार प्रोजेक्ट वर्क रहेगा। यानी इन विषयों में बच्चों को अलग से बोर्ड की प्रयोगशाला में नहीं जाना पड़ेगा।
प्राइवेट परीक्षार्थी क्या करें
जो विद्यार्थी प्राइवेट फॉर्म भरकर परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए परिषद ने साफ निर्देश दिए हैं। उन्हें अपने फॉरवर्डिंग केंद्र के प्रधानाचार्य से संपर्क करना होगा। वहीं से तय होगा कि प्रैक्टिकल कब और कहां देना है। देर करने वालों को परेशानी हो सकती है। इसलिए समय रहते पता कर लेना ही समझदारी है।
अंक अपलोड करने का पोर्टल 1 जनवरी से
स्कूलों के प्रधानाचार्यों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें हाईस्कूल के आंतरिक मूल्यांकन के अंक बोर्ड की वेबसाइट पर चढ़ाने होंगे। इसके साथ नैतिक शिक्षा, योग, खेल और शारीरिक शिक्षा के अंक भी अपलोड होंगे। इंटरमीडिएट में नैतिक शिक्षा, योग, खेल और शारीरिक शिक्षा के अंकों पर भी यही नियम लागू है। इसके लिए पोर्टल 1 जनवरी से खुल जाएगा।
सीसीटीवी की निगरानी में परीक्षा
पारदर्शिता को लेकर बोर्ड ने सख्ती दिखाई है। हर स्कूल के प्रधानाचार्य को प्रैक्टिकल परीक्षा सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में करानी होगी। रिकॉर्डिंग संभालकर रखनी होगी। जरूरत पड़ने पर बोर्ड मांगेगा तो उसे जमा करना पड़ेगा। परीक्षक कैसे तय होंगे और बाकी इंतजाम क्या रहेंगे इसकी जानकारी क्षेत्रीय कार्यालयों से मिल सकती है।
स्कूलों में प्री-बोर्ड का कार्यक्रम
बोर्ड की परीक्षा से पहले स्कूलों में भी तैयारी का दौर चलेगा। प्री-बोर्ड प्रैक्टिकल दिसंबर के आखिरी हफ्ते में होंगे। कक्षा 10 और 12 की प्री-बोर्ड लिखित परीक्षा जनवरी के पहले हफ्ते में कराई जाएगी। वहीं कक्षा 9 और 11 की वार्षिक परीक्षाएं जनवरी के दूसरे और तीसरे हफ्ते में होंगी।
कुल मिलाकर जनवरी का महीना विद्यार्थियों और स्कूलों दोनों के लिए बेहद व्यस्त रहने वाला है। प्रैक्टिकल की फाइल पूरी रखना, प्रयोग दोहराना और वाइवा की तैयारी अभी से शुरू कर देना बच्चों के लिए फायदेमंद रहेगा। अपने मंडल की तारीख और स्कूल की सूचना पर नजर बनाए रखें।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
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