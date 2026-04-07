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UP Board Marksheet : ईरान अमेरिका युद्ध खिंचा तो यूपी बोर्ड की खास मार्कशीट पर संकट

Apr 07, 2026 06:50 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, मुख्य संवाददाता, प्रयागराज
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यूपी बोर्ड ने पिछले साल से ऐसे अंकपत्र देना शुरू किया है जो फटता नहीं है। अंकपत्र का मैटेरियल पेट्रोलियम कचरे से तैयार होता है। ईरान बनाम अमेरिका इजरायल युद्ध से पेट्रोलियम पदार्थों की सप्लाई प्रभावित है।

UP Board Marksheet : ईरान अमेरिका युद्ध खिंचा तो यूपी बोर्ड की खास मार्कशीट पर संकट

मध्य पूर्व में चल रही जंग लंबी खिंचने का असर यूपी बोर्ड के परीक्षार्थियों को मिलने वाले अंकपत्र पर भी पड़ सकता है। बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने पिछले साल से ऐसे कागज पर अंकपत्र सह प्रमाणपत्र देना शुरू किया है जो न तो फट सकता है और न ही गलेगा। अंकपत्र में जिस खास मैटेरियल का उपयोग हो रहा है वह क्रूड ऑयल से पेट्रोलियम उत्पादों के निकलने के बाद बचने वाले कचरे से तैयार होता है। चूंकि मध्य पूर्व में जंग के कारण दुनियाभर में क्रूड ऑयल की सप्लाई प्रभावित हुई और भारत भी इससे अछूता नहीं है तो ऐसे में यूपी बोर्ड को खास अंकपत्र उपलब्ध करने वाली एजेंसियों के हाथ-पांव भी फूले हुए हैं।

इस साल जंग से पहले ही अंकपत्र का टेंडर होने के कारण एजेंसियां आर्थिक नुकसान सहकर भी इस साल हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के 53 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं को नॉन-टियरेबल (न फटने वाले) अंकपत्र उपलब्ध कराने पर विवश हैं। हालांकि ऐसे ही हालात बने रहे तो अगले साल मैटेरियल की उपलब्धता में कठिनाई आ सकती है।

10 अप्रैल तक विवरण में संशोधन का मौका

यूपी बोर्ड की 10वीं-12वीं परीक्षा में पंजीकृत छात्र-छात्राओं के विवरण जैसे नाम, माता-पिता का नाम, विषय, जेंडर आदि में संशोधन के लिए दस अप्रैल तक का मौका दिया गया है। पिछले साल परिणाम तैयार होने के पहले तक संशोधन की अनुमति दी गई थी। हालांकि इस साल बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने साफ कर दिया है कि दस अप्रैल के बाद संशोधन का कोई मौका नहीं मिलेगा। दस अप्रैल के बाद पांचों क्षेत्रीय कार्यालयों के अपर सचिवों से प्रमाण पत्र लिया जाएगा कि उनके यहां संशोधन का कोई प्रकरण नहीं है।

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25 से 29 अप्रैल के बीच आ सकता है परिणाम

प्रयागराज। यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम 25 से 29 अप्रैल के बीच संभावित है। पिछले साल एक अप्रैल तक मूल्यांकन पूरा हो गया था और परिणाम 25 अप्रैल को घोषित हुआ था। इस साल चार अप्रैल तक कॉपियां जांची गई है। इस लिहाज से 25 से 29 के बीच परिणाम घोषित करने की तैयारी चल रही है।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


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भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


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