UP Board : यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं के सैंकड़ों छात्रों के अंक बदले, बहुतों के बढ़े अंक
यूपी बोर्ड परीक्षा के परिणाम से असंतुष्ट 10वीं के 2250 और 12वीं के 21170 कुल 25620 छात्र-छात्राओं ने स्क्रूटनी (सन्निरीक्षा) के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था।
यूपी बोर्ड परीक्षा के परिणाम से असंतुष्ट 10वीं के 2250 और 12वीं के 21170 कुल 25620 छात्र-छात्राओं ने स्क्रूटनी (सन्निरीक्षा) के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। इनमें से इंटर के 4258 और हाईस्कूल के 627 कुल 4885 छात्र-छात्राओं के अंकों में परिवर्तन हुआ है। इनमें से बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों के अंक बढ़े हैं तो तमाम के अंक कम भी हुए हैं। सैकड़ों परीक्षार्थियों के अंक जोड़ने में गड़बड़ी थी जिसमें संशोधन के बाद परिवर्तन हुआ है।
क्षेत्रीय कार्यालयवार परिणाम पर एक नजर
क्षेत्रीय कार्यालय आवेदन (10वीं) अंक परिवर्तन आवेदन (12वीं) अंक परिवर्तन
मेरठ 815 95 3778 604
बरेली 465 45 1823 354
प्रयागराज 1894 387 8631 2252
वाराणसी 790 62 4238 658
गोरखपुर 486 38 2700 390
कुल 4450 627 21170 4258
यूपी बोर्ड परीक्षा के बाद कराई गई स्क्रूटनी में बनारस के कुल 53 छात्रों के अंक बढ़े हैं। सोमवार को क्षेत्रीय बोर्ड कार्यालय से इन छात्रों की सूची जारी की गई। इनमें इंटरमीडिएट के 51 और हाईस्कूल के दो विद्यार्थी शामिल हैं। क्षेत्रीय उप सचिव भास्कर मिश्रा ने बताया कि शेष सभी आवेदकों के अंकों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में यूपी बोर्ड वालों को छह फीसदी अतिरिक्त अंक
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में सत्र 2025-26 में मेरिट आधारित प्रवेश के लिए यूपी बोर्ड से इंटरमीडिएट करने वाले छात्रों को छह प्रतिशत अतिरिक्त अंक मिलेंगे। इन अंकों के आधार पर छात्रों की मेरिट तय की जाएगी। प्रवेश मेरिट में अंकों की स्केलिंग के लिए गठित कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया। कुलसचिव डॉ. सुनीता पांडेय ने बताया कि समिति ने इंटरमीडिएट और समकक्ष परीक्षा के विभिन्न बोर्डों की तुलनात्मक समीक्षा और अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों का सांख्यिकीय विश्लेषण किया। सीबीएसई और अन्य राज्य के बोर्ड (उ.प्र. एवं बिहार राज्य बोर्ड को छोड़कर) के अभ्यर्थियों के इंटरमीडिएट (10+2) के प्राप्तांक में दो प्रतिशत अंकों की बढोतरी तय की गई। बढोतरी के बाद का प्राप्तांक अभ्यर्थी का स्केल्ड प्राप्तांक कहा जाएगा। बिहार बोर्ड के अभ्यर्थियों के इंटरमीडिएट (10+2) के प्राप्तांक में पांच प्रतिशत अंकों की बढ़ोतरी की जाएगी। सीआईएससीई और एनआईओएस बोर्ड के अभ्यर्थियों के प्राप्तांक में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा। यह भी निर्णय लिया गया कि किसी भी दशा में किसी भी बोर्ड के अभ्यर्थी का स्केल्ड प्राप्तांक 98.20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
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स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
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