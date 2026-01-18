Hindustan Hindi News
UP board: Last chance to amend details of 10th, 12th candidates for 2026
UP board: 10वीं , 12वीं 2026 के परीक्षार्थियों के विवरण में संशोधन का आखिरी मौका

UP board: 10वीं , 12वीं 2026 के परीक्षार्थियों के विवरण में संशोधन का आखिरी मौका

संक्षेप:

यूपी बोर्ड ने 2026 की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के विवरण में संशोधन के लिए आखिरी मौका दिया है। पहले भी प्रधानाचार्यों की ओर से अपलोड छात्र-छात्राओं के शैक्षिक विवरणों की त्रुटियों में संशोधन के लिए कई बार बोर्ड की वेबसाइट खोली जा चुकी है।

Jan 18, 2026 08:02 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, प्रयागराज मुख्य संवाददाता।
यूपी बोर्ड ने 2026 की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के विवरण में संशोधन के लिए आखिरी मौका दिया है। पहले भी प्रधानाचार्यों की ओर से अपलोड छात्र-छात्राओं के शैक्षिक विवरणों की त्रुटियों में संशोधन के लिए कई बार बोर्ड की वेबसाइट खोली जा चुकी है।

इसके अलावा परीक्षार्थियों के नाम, माता/पिता के नाम, जन्मतिथि को संशोधित कराने के लिए प्रधानाचार्यों के माध्यम से प्राप्त ऑफलाइन आवेदन पत्रों को क्षेत्रीय कार्यालय की संस्तुति के आधार पर संशोधन का अवसर दिया जा चुका है। इसके बावजूद कुछ जिलों, प्रधानाचार्यों, परीक्षार्थियों से सूचना मिल रही हैं कि उनके कुछ विवरण संशोधित नहीं हुए हैं। इस पर सचिव भगवती सिंह ने नाराजगी जताते हुए जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देशित किया है कि आवश्यक प्रपत्रों के साथ 25 जनवरी तक प्रधानाचार्यों से संशोधन के लिए आवेदन पत्र प्राप्त कर लें। सभी प्रकरणों के परीक्षण के बाद अवशेष त्रुटियों, रिस्टोर व डिलीट का विद्यालयवार विवरण साक्ष्यों/अभिलेखों एवं अपनी संस्तुति के साथ 31 जनवरी तक अनिवार्य रूप से संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। 31 जनवरी के बाद रिस्टोर, डिलीट या संशोधन के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं होगा।

परीक्षार्थियों के ब्योरा में संशोधन का मौका

नाम बदल स्कूलों में लिया प्रैक्टिकल, डिबार

प्रयागराज मुख्य संवाददाता। यूपी बोर्ड ने 2026 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा से 896 शिक्षकों को डिबार कर दिया है। इन परीक्षकों ने 2025 और उससे पहले की बोर्ड परीक्षाओं में तरह-तरह की गड़बड़ियां की है। इन गलतियों के लिए बोर्ड ने तीन साल से लेकर आजीवन डिबार करने तक की कार्रवाई की है। प्रतापगढ़ के एक परीक्षक ने तो अपने नाम में ही आंशिक परिवर्तन करके दो अलग-अलग विषयों में ड्यूटी लगवा ली थी। इ बोर्ड ने परीक्षक को आजीवन डिबार कर दिया है। मोबाइल से नकल करने के बाद भी सूचना नहीं देने पर मुरादाबाद के परीक्षक को तीन साल के लिए डिबार किया। उत्तरपुस्तिका में 60 अंक पाने वाले परीक्षार्थी को एवार्ड ब्लैंक पर मात्र छह अंक और 77 की जगह 34 देने पर बहराइच व सहारनपुर के परीक्षक क्रमश: पांच और तीन साल के लिए डिबार हुए हैं। गणित विषय में 44 अंक पाने वाले छात्र को 75 देने पर परीक्षक तीन साल के लिए डिबार हुए हैं।

रिस्टोर या डिलीट के लिए बताना होगा कारण

किसी विद्यार्थी का विवरण रिस्टोर या डिलीट करने के लिए प्रधानाचार्य को आवश्यक अभिलेख देने के साथ ही कारण भी बताना होगा। वहीं, विद्यार्थी के नाम अथवा माता/पिता के नाम में वर्तनी त्रुटि, जन्मतिथि, जेंडर/जाति या विषय/वर्ग में संशोधन के लिए छात्र या अभिभावक का सहमति पत्र भी देना होगा।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
