यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं परीक्षा की फाइनल सेंटर लिस्ट कल होगी जारी, upmsp.edu.in पर मिलेगी जिलेवार PDF
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) कल 27 नवंबर 2026 को 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए फाइनल सेंटर लिस्ट जारी करेगा। छात्र upmsp.edu.in से जिलेवार PDF डाउनलोड कर सकेंगे।
बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में जुटे लाखों छात्रों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि इस बार उनकी परीक्षा किस स्कूल या कॉलेज में आयोजित होगी। उत्तर प्रदेश के हाईस्कूल (कक्षा 10वीं) और इंटरमीडिएट (कक्षा 12वीं) के छात्रों का यह इंतजार कल खत्म होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) कल 27 नवंबर 2026 को यूपी बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए फाइनल परीक्षा सेंटर लिस्ट जारी करने जा रहा है।
परिषद की ओर से सभी जिलों की फाइनल सेंटर लिस्ट ऑनलाइन माध्यम से PDF फॉर्मेट में आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर अपलोड की जाएगी, जहां से छात्र आसानी से अपने जिले की लिस्ट डाउनलोड करके अपने स्कूल को आवंटित परीक्षा केंद्र की जानकारी देख सकेंगे।
8,113 प्रस्तावित केंद्रों पर आई थीं 2,744 आपत्तियां
इससे पहले यूपी बोर्ड द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए प्रस्तावित केंद्रों की लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें पूरे राज्य में कुल 8,113 परीक्षा केंद्र प्रस्तावित किए गए थे। इस प्रस्तावित लिस्ट पर पारदर्शिता बनाए रखने के लिए स्कूलों से आपत्तियां मांगी गई थीं।
बोर्ड को राज्य के विभिन्न जिलों से कुल 2,744 आपत्तियां प्राप्त हुईं। परिषद द्वारा इन सभी आपत्तियों की समीक्षा और निस्तारण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, जिसके बाद अब कल 27 नवंबर को अंतिम रूप से चयनित परीक्षा केंद्रों की जिलेवार लिस्ट जारी की जा रही है।
जिलेवार फाइनल सेंटर लिस्ट PDF ऐसे करें डाउनलोड
- सबसे पहले यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाएं।
- होमपेज पर "जनपदीय समिति द्वारा अनुमोदित जनपदवार परीक्षा केंद्र सूची परीक्षा वर्ष 2027" से जुड़े लिंक पर क्लिक करें।
- इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, जहां उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के नाम दिखाई देंगे।
- लिस्ट में अपने सही जिले के नाम के सामने दिए गए 'Download' लिंक पर क्लिक करें।
- स्क्रीन पर आपके जिले की फाइनल सेंटर लिस्ट PDF खुल जाएगी, जिसमें जिले का नाम और कोड, चयनित स्कूल या कॉलेज का नाम, परीक्षा केंद्र की डिटेल्स और छात्र आवंटन की जानकारी दी गई होगी।
- यदि किसी डिटेल्स में कोई गलती नजर आए, तो छात्र तुरंत अपने स्कूल प्रशासन से संपर्क करें।
जानें यूपी बोर्ड प्रैक्टिकल परीक्षा 2027 की तारीखें
सेंटर लिस्ट के साथ-साथ छात्रों को अपनी प्रैक्टिकल परीक्षाओं की तारीखों का भी ध्यान रखना चाहिए। बोर्ड के आधिकारिक शेड्यूल के अनुसार, कक्षा 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं दो चरणों में आयोजित की जाएंगी। पहला चरण 11 जनवरी से 19 जनवरी 2027 तक और दूसरा चरण 20 जनवरी से 28 जनवरी 2027 तक चलेगा।
लेखक के बारे मेंPrachi
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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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