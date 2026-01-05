Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़UP Board Exams 2026: UMPSP Released Academic Calendar 2025-26, Important Exam Dates Here
UP Board Exams 2026: UMPSP यूपी बोर्ड के एकेडमिक कैलेंडर में निर्देश आदर्शों भरे, हकीकत में पूछ नहीं

UP Board Exams 2026: UMPSP यूपी बोर्ड के एकेडमिक कैलेंडर में निर्देश आदर्शों भरे, हकीकत में पूछ नहीं

संक्षेप:

UP Board Exams 2026: यूपी बोर्ड से जुड़े कक्षा नौ से 12 तक के 29 हजार से अधिक स्कूलों के लिए हर साल जारी होने वाले शैक्षणिक कैलेंडर में निर्देश तो आदर्शों से भरे होते हैं लेकिन हकीकत में बहुत कम निर्देशों का अनुपालन ही होता है।  

Jan 05, 2026 06:09 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, प्रयागराज, मुख्य संवाददाता
share Share
Follow Us on

यूपी बोर्ड से जुड़े कक्षा नौ से 12 तक के 29 हजार से अधिक स्कूलों के लिए हर साल जारी होने वाले शैक्षणिक कैलेंडर में निर्देश तो आदर्शों से भरे होते हैं लेकिन हकीकत में बहुत कम निर्देशों का अनुपालन ही होता है। उदाहरण के तौर पर 2025-26 सत्र के लिए जारी कैलेंडर में विद्यार्थियों को करियर के प्रति जागरूक करने के लिए प्रत्येक स्कूल में महीने में दो बार स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी, डॉक्टर, इंजीनियर, बैंक के अधिकारी, सेवायोजन अधिकारी, न्यायिक सेवा से जुड़े अधिकारी, उद्यमियों एवं अन्य प्रतिष्ठित महानुभावों को सम्बोधित करने आमंत्रित करने की सलाह दी गई थी। ये अलग बात है कि पूरे प्रदेश में इक्का-दुक्का स्कूल ही होगा जहां करियर गाइडेंस संबंधित नियमित सत्र आयोजित किए गए हों।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

इसी प्रकार यूपी बोर्ड के पूर्व सचिव दिब्यकांत शुक्ल ने ‘नए सत्र में नया सवेरा’ कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इसके तहत अप्रैल के प्रत्येक सप्ताह में दो दिन शिक्षाधिकारियों को विद्यालयों की प्रातःकालीन सभाओं में विद्यार्थियों से जीवन मूल्यों, अनुशासन, करियर, नियमित दिनचर्या आदि प्रासंगिक विषयों पर प्रेरक संवाद करने को कहा गया था। इस कार्यक्रम में यथासंभव विद्यालयों के पुरा छात्रों एवं विभिन्न क्षेत्रों में सफल व्यक्तियों को भी आमंत्रित करने की बात कही गई थी।

हालांकि यह निर्देश भी सिर्फ कैलेंडर तक सीमित रह गया। हैंड्स ऑन एक्टीविटीज एवं एक्सपीरिएन्शियल लर्निंग विधा को गणित एवं विज्ञान विषय के शिक्षण में शामिल करने की बात हो या विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर उनका स्वास्थ्य कार्ड बनवाना हो या फिर लैंगिक समानता पर विद्यार्थियों के बीच परिचर्चा, इन सभी निर्देशों की हकीकत में किसी स्कूल में पूछ नहीं है। माध्यमिक शिक्षक संघ ठकुराई के प्रदेश महामंत्री लालमणि द्विवेदी कहते हैं कि वर्षभर सरकार और विभाग की ओर से प्रधानाचार्य और शिक्षकों को दूसरे इतने काम सौंपे जा रहे हैं कि शैक्षिक पंचांग को पीछे छूटना ही है। दूसरा अफसरों की ओर से बनाया जा रहा शैक्षिक पंचांग कई पहलुओं से अव्यावहारिक है। यह प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में क्षेत्रीय विविधता और स्वायत्तता को नष्ट कर रहा है।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
Up Board Exam Upmsp
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।