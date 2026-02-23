Hindustan Hindi News
UP Board Exams 2026: यूपी बोर्ड का हाई अलर्ट, आज अंग्रेजी, गणित और बायोलॉजी की परीक्षाओं पर प्रशासन की कड़ी नजर

Feb 23, 2026 06:08 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
UP Board Exams 2026: यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के दौरान आज का दिन सबसे कठिन माना जा रहा है क्योंकि इस दिन हाईस्कूल (10वीं) और इंटरमीडिएट (12वीं) के सबसे महत्वपूर्ण विषयों की परीक्षाएं एक साथ आयोजित की जा रही हैं।

UP Board Exams 2026: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UP Board) की परीक्षाओं में आज सोमवार का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण है। बोर्ड की परीक्षाओं के दौरान यह दिन सबसे कठिन माना जा रहा है क्योंकि इस दिन हाईस्कूल (10वीं) और इंटरमीडिएट (12वीं) के सबसे महत्वपूर्ण विषयों की परीक्षाएं एक साथ आयोजित की जा रही हैं। नकल पर नकेल कसने और परीक्षा को पूरी शुचिता के साथ संपन्न कराने के लिए बोर्ड की पूरी मशीनरी 'हाई अलर्ट' मोड पर है।

परीक्षाओं का शेड्यूल

प्रशासन की सतर्कता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि परीक्षाओं को दो पालियों में बांटा गया है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं:

पहली पाली: हाईस्कूल अंग्रेजी और इंटरमीडिएट व्यावसायिक वर्ग की परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। इसके लिए प्रदेश भर में 8033 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस पाली में हाईस्कूल के 26,76,471 और इंटरमीडिएट के 32,549 छात्र, यानी कुल 27,09,020 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं।

दूसरी पाली: इसमें हाईस्कूल के ट्रेड विषय और इंटरमीडिएट के गणित व जीव विज्ञान की महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं। इस पाली में कुल 16,14,632 परीक्षार्थी रजिस्टर्ड हैं, जिनमें 16,14,439 छात्र केवल गणित और जीव विज्ञान के हैं।

क्यों है 'हाई अलर्ट'?

बोर्ड ने इन विषयों को 'अति संवेदनशील' की श्रेणी में रखा है। पिछले वर्षों के अनुभवों को देखते हुए, बोर्ड को इन तीन मुख्य विषयों—अंग्रेजी, गणित और जीव विज्ञान—में नकल के सबसे अधिक प्रयास होने की आशंका रहती है। यही कारण है कि मुख्यालय स्तर से लेकर जिला स्तर तक प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है।

प्रशासनिक सतर्कता और निगरानी

परीक्षा की गोपनीयता और सुरक्षा का स्तर इतना ऊंचा है कि रविवार को अवकाश होने के बावजूद यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह स्वयं बोर्ड मुख्यालय में मौजूद रहे। उन्होंने कंट्रोल रूम के जरिए प्रदेश भर के सभी परीक्षा केंद्रों के 'स्ट्रांग रूम' में रखे गए प्रश्नपत्रों की सुरक्षा का बारीकी से जायजा लिया।

आने वाले दिनों की चुनौतियां

बोर्ड की नजर सिर्फ सोमवार पर ही नहीं, बल्कि आगामी परीक्षाओं पर भी है। आगे की परीक्षाओं के लिए भी बोर्ड ने हाई अलर्ट जारी रखा है:

25 फरवरी: हाईस्कूल विज्ञान, जबकि इंटरमीडिएट रसायन विज्ञान (केमिस्ट्री) व समाजशास्त्र (सोश्योलॉजी) की परीक्षा होगी।

27 फरवरी: हाईस्कूल गणित और इंटरमीडिएट भौतिक विज्ञान की परीक्षा आयोजित की जाएगी।

इन सभी महत्वपूर्ण विषयों के लिए बोर्ड ने पर्यवेक्षकों और सचल दलों (फलाइंग स्कवॉड)) को विशेष निर्देश दिए हैं। छात्रों से भी अपील की गई है कि वे किसी भी अनुचित साधन का प्रयोग न करें, क्योंकि बोर्ड की निगरानी तकनीक बेहद उन्नत है।

Up Board Up Board Exam
