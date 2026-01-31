Hindustan Hindi News
यूपी बोर्ड परीक्षा: अब जूते-मोजे नहीं उतरेंगे, तलाशी को लेकर भी गाइडलाइन सख्त; जानें पूरी डिटेल

संक्षेप:

up board exam new guidelines: यूपी बोर्ड परीक्षाओं से पहले सरकार ने सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। तलाशी से लेकर CCTV निगरानी तक, हर स्तर पर पारदर्शिता और अनुशासन पर जोर दिया गया है।

Jan 31, 2026 09:14 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
up board exam new guidelines: यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर हर साल नकल, अव्यवस्था और अभद्र व्यवहार की जो शिकायतें सामने आती रही हैं, उन पर अब सरकार ने सीधी चोट की है। इस बार परीक्षा सिर्फ सवाल जवाब तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि हर कदम पर निगरानी, मर्यादा और नियमों का सख्त पालन होगा। परीक्षार्थियों को जूते मोजे उतरवाने जैसी विवादित प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है और परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी और वॉयस रिकॉर्डर की रोजाना जांच अनिवार्य कर दी गई है। साफ है कि यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 में ढील की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है।

up board exam new guidelines: जूते मोजे उतरवाकर परीक्षा पर रोक

यूपी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब किसी भी परीक्षार्थी को जूते मोजे उतरवाकर परीक्षा नहीं ली जाएगी। परीक्षार्थियों की पूरी जांच परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार पर ही की जाएगी, ताकि कक्षा में प्रवेश के बाद किसी तरह का अपमान या असुविधा न हो। यह फैसला छात्रों और अभिभावकों दोनों के लिए राहत भरा माना जा रहा है।

up board exam new guidelines: CCTV और वॉयस रिकॉर्डर की रोजाना जांच

परीक्षा केंद्रों पर लगे सीसीटीवी कैमरे और वॉयस रिकॉर्डर हर दिन चेक किए जाएंगे। अगर कोई उपकरण खराब मिलता है तो उसकी सूचना तुरंत डीआईओएस और उनके कंट्रोल रूम को देनी होगी। निर्देश साफ हैं कि सीसीटीवी और वॉयस रिकॉर्डर के बिना किसी भी कीमत पर परीक्षा नहीं होगी। खराब उपकरणों को तुरंत दुरुस्त कराना डीआईओएस की जिम्मेदारी होगी।

up board exam new guidelines: छात्राओं की तलाशी सिर्फ महिला शिक्षिकाएं करेंगी

शासनादेश में यह भी साफ किया गया है कि किसी भी छात्रा की तलाशी पुरुष शिक्षक नहीं करेंगे। यह जिम्मेदारी केवल महिला शिक्षिकाओं की होगी। इसके साथ ही केंद्र व्यवस्थापक और कक्ष निरीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि परीक्षार्थियों से किसी भी हालत में अभद्र व्यवहार न किया जाए।

up board exam new guidelines: उसी विषय के शिक्षक की ड्यूटी नहीं

जिस विषय की परीक्षा चल रही हो, उस विषय के शिक्षकों की ड्यूटी उस केंद्र पर नहीं लगाई जाएगी। इसका मकसद निष्पक्षता बनाए रखना और किसी भी तरह के संदेह को खत्म करना है। साथ ही परीक्षा केंद्रों पर बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।

up board exam new guidelines: मीडिया एंट्री और फोटोग्राफी पर भी रोक

परीक्षा के दौरान केंद्र पर फोटोग्राफी नहीं होगी और न ही प्रेस या मीडिया को ब्रीफिंग दी जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे परीक्षा का माहौल प्रभावित होता है और अनावश्यक दबाव बनता है।

up board exam new guidelines: नकल पर ढंग से नकेल

अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा ने मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों, संयुक्त शिक्षा निदेशकों और डीआईओएस को निर्देश जारी किए हैं कि नकल पर ढंग से नकेल कसी जाए। अब “कैमरा खराब था” या “रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई” जैसे बहाने काम नहीं आएंगे।

up board exam new guidelines: उत्तर पुस्तिका के हर पेज पर रोल नंबर

इस बार बोर्ड परीक्षा में एक और अहम नियम जोड़ा गया है। परीक्षार्थी को अपनी उत्तर पुस्तिका के हर पेज पर रोल नंबर और उत्तर पुस्तिका क्रमांक लिखना होगा। केंद्र व्यवस्थापक और कक्ष निरीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि यह नियम हर हाल में लागू हो।

up board exam new guidelines: मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पूरी तरह बैन

परीक्षा ड्यूटी में लगे कक्ष निरीक्षक और अन्य कर्मचारी अपने मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट परीक्षा केंद्र के बाहर ही जमा कराएंगे। परीक्षा समाप्त होने के बाद उत्तर पुस्तिकाओं को सीसीटीवी और वॉयस रिकॉर्डर की निगरानी में पैक कर संकलन केंद्र भेजा जाएगा।

up board exam new guidelines: 30 दिन तक सुरक्षित रहेगी रिकॉर्डिंग

सीसीटीवी कैमरे और वॉयस रिकॉर्डर की डीवीआर रिकॉर्डिंग कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा। परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया जाएगा और उसकी रिपोर्ट रोजाना सेक्टर व स्टैटिक मजिस्ट्रेट जिलाधिकारी और डीआईओएस को देंगे।

up board exam new guidelines: संवेदनशील केंद्रों पर सशस्त्र पुलिस

संवेदनशील और अतिसंवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। इसके साथ ही 50 प्रतिशत वाह्य कक्ष निरीक्षकों द्वारा जांच कर रिपोर्ट दी जाएगी।

up board exam new guidelines: यूपी बोर्ड परीक्षा 2026: एक नजर में

  • प्रदेश में कुल परीक्षा केंद्र: 8033
  • कुल परीक्षार्थी: 52.30 लाख
  • हाईस्कूल के परीक्षार्थी: 27.50 लाख
  • इंटरमीडिएट के परीक्षार्थी: 24.79 लाख

up board exam new guidelines: परीक्षा अवधि: 18 फरवरी से 12 मार्च

गौरतलब है कि यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर सरकार इस बार किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहती। तकनीक, अनुशासन और मानवीय व्यवहार तीनों को साथ लेकर चलने की कोशिश है। साफ संदेश है कि परीक्षा पारदर्शी होगी, सम्मानजनक होगी और नकल के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं छोड़ी जाएगी। छात्रों के लिए यह सिर्फ परीक्षा नहीं, बल्कि भरोसे की परीक्षा भी होगी।

