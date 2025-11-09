यूपी बार्ड:10वीं-12वीं हिन्दी की परीक्षा एक साथ कराने के लिए बढ़ाने होंगे केंद्र, एक पाली की परीक्षा पर खर्च होंगे लाखो

संक्षेप: up board time table 2026:यूपी बोर्ड की हाईस्कूल हिन्दी और इंटरमीडिएट सामान्य हिन्दी की परीक्षा 18 फरवरी 2026 को एक ही पाली में कराने के लिए सरकार के लाखों रुपये खर्च होंगे। बोर्ड के चार-पांच दशक के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है

यूपी बोर्ड की हाईस्कूल हिन्दी और इंटरमीडिएट सामान्य हिन्दी की परीक्षा 18 फरवरी 2026 को एक ही पाली में कराने के लिए सरकार के लाखों रुपये खर्च होंगे। बोर्ड के चार-पांच दशक के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि एक साथ 43 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं की परीक्षा एक साथ एक ही पाली में कराने की तैयारी है। इससे पहले 2014 की हाईस्कूल परीक्षा में 3861434 लाख परीक्षार्थियों ने एक पाली में हिन्दी की परीक्षा दी थी, लेकिन उस समय केंद्रों की संख्या लगभग साढ़े ग्यारह हजार थी। इसके ठीक उलट यूपी बोर्ड के अफसर आठ से साढ़े आठ हजार परीक्षा केंद्रों पर 43 लाख से अधिक केंद्रों पर परीक्षा कराने के दावे कर रहे हैं जो की असंभव लग रहा है। इसके बावजूद बोर्ड के अफसरों की ही बात सही मान लें तब भी 200 से अधिक केंद्र बढ़ाने पड़ेंगे।

इन अतिरिक्त केंद्रों पर केंद्र व्यवस्था और परीक्षकों से लेकर सभी कार्मिकों के मानदेय और व्यवस्था पर लाखों रुपये खर्च करने होंगे। एक अनुमान के मुताबिक एक केंद्र पर एक दिन की परीक्षा कराने के लिए बोर्ड को तीन हजार से 3200 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। परीक्षा केंद्रों की संख्या में 200 की ही वृद्धि मान लें और एक दिन का खर्च तीन हजार जोड़ें तब भी एक दिन की परीक्षा पर छह लाख खर्च करने होंगे। चूंकि परीक्षा 15 दिन चलनी है तो न्यूनतम 90 लाख रुपये अतिरिक्त खर्च करना होगा। यह तब है जब केंद्रों की संख्या सिर्फ 200 बढ़ती है। जैसे-जैसे परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ेगी उसी अनुपात में सरकारी खर्च भी बढ़ता जाएगा।

सिर्फ छह हजार स्कूलों ने भरा फार्म, दी छूट

प्रयागराज। यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के लिए अवस्थापना एवं आधारभूत सूचनाएं आदि अपलोड करने में बोर्ड ने छूट दी है। इस बार बोर्ड ने नेशनल बिल्डिंग कोड और अग्निशमन प्रमाणपत्र की फोटोग्राफ अनिवार्य रूप से अपलोड करने के अलावा विद्यालय प्रबंध समिति के सभी सदस्यों का विवरण और उनकी सामूहिक फोटोग्राफ भी अपलोड करने के निर्देश दिए थे। सूचनाओं के सभी कॉलम की अनिवार्यता और कोई भी कॉलम अधूरा छोड़ने पर सूचना अपलोड ही नहीं होने के कारण स्कूल प्रबंधक परेशान हो उठे। इस सख्ती का नतीजा था कि सूचना अपलोड करने की अंतिम तिथि से दो दिन पहले शनिवार तक 28 हजार से अधिक स्कूलों में से केवल छह हजार ही फार्म पूरा कर सके थे।

कुछ सालों में एक पाली में अधिकतम परीक्षार्थी व केंद्र संख्या

वर्ष छात्रसंख्या परीक्षा केंद्र

2014 3861434 हाईस्कूल 11500 लगभग

2016 3749754 हाईस्कूल 11580