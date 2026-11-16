UP Borad 2027: 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए एग्जाम सेंटर लिस्ट जारी, जानिए कैसे करें चेक
यूपी बोर्ड 2027 की 10वीं-12वीं परीक्षाओं के लिए प्रस्तावित एग्जाम सेंटर लिस्ट जारी हो गई है। छात्र और स्कूल वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाकर इसे चेक करके 21 नवंबर तक ऑनलाइन आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP), प्रयागराज ने बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए प्रस्तावित एग्जाम सेंटर यानी परीक्षा केंद्रों की पहली लिस्ट अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी है।सोमवार, 16 नवंबर 2026 को यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह की तरफ से जारी किए गए आधिकारिक नोटिफिकेशन ने लाखों छात्रों और उनके माता-पिता के इंतजार को खत्म कर दिया है। यह लिस्ट कोई हवा-हवाई या कच्चा चिट्ठा नहीं है। हर जिले के जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय केंद्र निर्धारण समिति ने इसकी गहराई से जांच-पड़ताल की है। स्कूल-वार छात्रों के आवंटन से लेकर सुविधाओं तक, सब कुछ परखने के बाद ही इस लिस्ट पर मुहर लगी है और इसे ऑनलाइन अपलोड किया गया है। अब छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाकर एग्जाम सेंटर्स की पूरी जानकारी बड़े आराम से हासिल कर सकते हैं।
सेंटर दूर होने पर क्या करें? यहां खुला है आपत्तियों का दरवाजा
अक्सर ऐसा होता है कि किसी छात्र का परीक्षा केंद्र उसके घर से बहुत ज्यादा दूर दे दिया जाता है, या फिर किसी सेंटर पर छात्रों की तादाद उसकी क्षमता से कहीं ज्यादा हो जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, तो घबराने की बिलकुल जरूरत नहीं है। यूपी बोर्ड ने इस बात का पूरा ख्याल रखा है कि किसी भी बच्चे या स्कूल प्रशासन को कोई परेशानी न झेलनी पड़े। इसीलिए शिकायतों और आपत्तियों के लिए एक खास खिड़की खोली गई है। छात्र, उनके माता-पिता, अभिभावक, और स्कूलों के प्रिंसिपल या मैनेजर 21 नवंबर 2026 तक इन प्रस्तावित परीक्षा केंद्रों के खिलाफ अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। बोर्ड के पुराने शासनादेशों (1 जुलाई, 18 अगस्त और 25 सितंबर 2026) का हवाला देते हुए बताया गया है कि यह शिकायतों का दूसरा चरण है।
आपत्ति दर्ज कराने के जरूरी नियम
शिकायत दर्ज कराने का तरीका बेहद साफ और पारदर्शी रखा गया है। आपको किसी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने हैं। आपत्तियां सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही स्वीकार की जाएंगी। इसके लिए संबंधित स्कूल के लॉगिन आईडी का इस्तेमाल करते हुए बोर्ड की वेबसाइट पर जाना होगा। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखें कि आपकी शिकायत के पीछे ठोस वजह होनी चाहिए। आपको अपनी बात साबित करने के लिए पक्के सबूत और दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे। अगर आप ऑफलाइन अर्जी भेजते हैं या फिर 21 नवंबर की डेडलाइन के बाद अपनी बात रखते हैं, तो बोर्ड उस पर कोई विचार नहीं करेगा।
मोबाइल या कंप्यूटर से कैसे चेक करें अपना एग्जाम सेंटर?
अगर आप भी यह जानना चाहते हैं कि आपका या आपके बच्चे का परीक्षा केंद्र कहां पड़ा है, तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें -
1. सबसे पहले अपने फोन या कंप्यूटर के ब्राउजर में यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in टाइप करके खोल लें।
2. वेबसाइट के होमपेज पर पहुंचने के बाद, पेज को थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करें। वहां आपको 'महत्वपूर्ण सूचनाएं और डाउनलोड' (Important Information and Downloads) का एक खास सेक्शन नजर आएगा।
3. इसी सेक्शन में 'हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2027 - अप्रूव्ड एग्जाम सेंटर लिस्ट' वाले लिंक को ढूंढकर उस पर क्लिक कर दें।
4. क्लिक करते ही आपके सामने यूपी के तमाम जिलों की एक लंबी लिस्ट खुल जाएगी। इसमें से अपने जिले का नाम और कोड चुनें।
5. जिले के नाम पर क्लिक करते ही एक पीडीएफ (PDF) फाइल डाउनलोड हो जाएगी।
6. इस पीडीएफ फाइल को खोलें और उसमें अपने स्कूल का कोड या नाम डालकर सर्च करें। यहीं आपको आपके परीक्षा केंद्र का नाम और वहां आवंटित छात्रों की क्षमता की पूरी डिटेल मिल जाएगी।
यूपी बोर्ड की परीक्षा का दायरा बहुत बड़ा है। ऐसे में परीक्षा केंद्रों का सही और पारदर्शी तरीके से बंटवारा होना एक बड़ी चुनौती होती है। छात्रों और स्कूलों को हमारी यही हिदायत है कि वो बिना वक्त बर्बाद किए जल्द से जल्द अपने सेंटर की जानकारी चेक कर लें। अगर कोई खामी नजर आती है, तो तुरंत स्कूल प्रशासन से मिलकर अपनी आपत्ति दर्ज कराएं। इसके बाद बस अपनी किताबों से दोस्ती पक्की कर लें, क्योंकि फरवरी के महीने में असली मैदान फतेह करना है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव