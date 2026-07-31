Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

UP Board: अब डाकिया पहुंचा रहे बोर्ड परीक्षा की कॉपियां, इम्प्रूवमेंट-कंपार्टमेंट परीक्षा से शुरू हुआ नया सिस्टम

By Sanjog Kumar mishra
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

जिन जिलों में एक से अधिक परीक्षा केंद्र थे वहां परीक्षा के बाद परंपरागत तरीके से शिक्षकों और स्टाफ के माध्यम से उत्तरपुस्तिकाओं को संकलन केंद्र तक भेजा गया है। सभी जिलों के संकलन केंद्रों से डाक विभाग ने कॉपियों को उठाकर जीआईसी प्रयागराज भेजा है।

up board exam answer sheets now sent by postal department new system
अब डाकिया पहुंचा रहे बोर्ड परीक्षा की कॉपियां

यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा की कॉपियां भी अब डाक विभाग मूल्यांकन केंद्रों तक पहुंचाने लगा है। 28 जुलाई को प्रदेश के सभी 75 जिलों के 92 केंद्रों पर कराई गई हाईस्कूल की इम्प्रूवमेंट/कंपार्टमेंट और इंटरमीडिएट की कंपार्टमेंट परीक्षा की कॉपियां डाक विभाग के माध्यम से एकमात्र मुख्य संकलन केंद्र राजकीय इंटर कॉलेज प्रयागराज भेजी गई है।

यहां की जाएगी कॉपियों क स्कैनिंग

जिन जिलों में एक से अधिक परीक्षा केंद्र थे वहां परीक्षा के बाद परंपरागत तरीके से शिक्षकों और स्टाफ के माध्यम से उत्तरपुस्तिकाओं को संकलन केंद्र तक भेजा गया है। सभी जिलों के संकलन केंद्रों से डाक विभाग ने कॉपियों को उठाकर जीआईसी प्रयागराज भेजा है। जीआईसी प्रयागराज में सभी कॉपियों की स्कैनिंग की जाएगी। उसके बाद यहां से कॉपियां ऑनलाइन मूल्यांकन केंद्रों को भेजी जाएगी।

प्रदेश में जीआईसी प्रयागराज, मेरठ और वाराणसी में मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं। मूल्यांकन के बाद ऑनलाइन ही अंक चढ़ा दिए जाएंगे। इस व्यवस्था के लागू होने से उत्तरपुस्तिकाएं पहुंचाने के दौरान खोने या चोरी होने की आशंका पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा शिक्षकों, कार्मिकों और सुरक्षाकर्मियों के एक से दूसरे जिले कॉपियां पहुंचाने में आने वाला खर्च में भी कमी आएगी।

ये भी पढ़ें:यूपी बोर्ड परीक्षा 2027: एडमिट कार्ड पर होंगे सिग्नेचर, 5 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन

कॉपियां पहुंचाने के दौरान हो चुकी हैं घटनाएं

हर साल बोर्ड परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र से संकलन केंद्र तक उत्तरपुस्तिकाएं पहुंचाने के दौरान घटनाएं होती रहती है। 18 मार्च 2024 को यूपी बोर्ड परीक्षा की उत्तरपुस्तिकाएं जमा कराने गए एक शिक्षक की उनके साथ भेजे गए पुलिसकर्मी ने ही नशे की हालत में मुजफ्फरनगर में गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके अलावा शासनादेश के बावजूद इसी वर्ष बिना सुरक्षाकर्मियों के संकलन केंद्रों तक कॉपियां पहुंचाने की फोटो और वीडियो वायरल हुई थी। तमाम शिक्षक और कार्मिक ई-रिक्शा, मोटरसायकिल और स्कूटी पर कॉपी ले जाते दिखाई दिए थे।

यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने कहा है कि पहली बार डाक विभाग के माध्यम से कॉपियां एक जिले के संकलन केंद्र से दूसरे जिले के मूल्यांकन केंद्र तक भेजी गई है। इस प्रयोग की रिपोर्ट भी मांगी गई है और सबकुछ योजना के अनुसार रहा तो अगले साल हाईस्कूल-इंटर की मुख्य परीक्षा से इस व्यवस्था को पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा।

ये भी पढ़ें:यूपी बोर्ड प्राइवेट कैंडिडेट के लिए फॉर्म भरने की तारीखें जारी, जानें पूरा शेड्य

यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2027 में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों के हस्ताक्षर पहली बार उनके प्रवेश पत्र पर अंकित होंगे। परीक्षा को पारदर्शी बनाने के लिए यह पहल की।। वर्तमान में चल रहे ऑनलाइन पंजीकरण के साथ परीक्षार्थियों की फोटो के साथ हस्ताक्षर भी लिए जा रहे हैं। यूपी बोर्ड की परीक्षा के दौरान जब परीक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका और उपस्थिति पंजिका पर हस्ताक्षर करेंगे तो प्रवेश पत्र पर अंकित हस्ताक्षर से उनका मिलान किया जाएगा। इस पहले से पता चल जाएगा कि कोई सॉल्वर तो परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो रहा है। उक्त परीक्षा के दौरान नकल माफिया सक्रिय हो जाते है सॉल्वरों को परीक्षा में सम्मिलित करा देते है।

ये भी पढ़ें:UP Board : यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं के सैंकड़ों छात्रों के अंक बदले
Sanjog Kumar mishra

लेखक के बारे में

Sanjog Kumar mishra

शॉर्ट बायो: संजोग कुमार मिश्र पिछले 22 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में ‘हिन्दुस्तान’ प्रयागराज में एजुकेशन और कॅरियर बीट का नेतृत्व कर रहे हैं।


परिचय एवं अनुभव
संजोग कुमार मिश्र भारतीय प्रिंट मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम है जिन्हें पत्रकारिता में 22 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘हिन्दुस्तान’ में एजुकेशन और कॅरियर बीट का नेतृत्व कर रहे हैं। जुलाई 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने शिक्षा और कॅरियर की रिपोर्टिंग में खास पहचान बनाई है। विभिन्न भर्तियों पर हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चल रहे विवाद पर पैनी नजर रखते हैं और समय-समय पर उनसे जुड़ी खबरें भी लिखते हैं।


करियर का सफर (अंग्रेजी से हिंदी पत्रकारिता)
संजोग कुमार मिश्र ने अपने करियर की शुरुआत 11 जनवरी 2004 को हिंदुस्तान टाइम्स (अंग्रेजी दैनिक) वाराणसी में बतौर रिपोर्टर की जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। अक्टूबर 2007 में अंग्रेजी पत्रकारिता छोड़कर दैनिक जागरण प्रयागराज संस्करण में जूनियर रिपोर्टर के रूप में हिन्दी अखबार में कॅरियर शुरू किया। जून 2008 से अप्रैल 2009 तक डीएलए एएम (अंग्रेजी दैनिक) आगरा संस्करण में स्टाफ रिपोर्टर रहे। अप्रैल 2009 से अप्रैल 2011 तक हिंदुस्तान (हिंदी दैनिक), वाराणसी में स्टाफ रिपोर्टर रहे और उसके बाद से प्रयागराज में सक्रिय हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी से मास्टर इन जर्नलिज्म (2004–05) और बैचलर इन जर्नलिज्म (2003–04), बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी से बी. कॉम (ऑनर्स) (2001–02) और एक वर्षीय डिप्लोमा इन इंग्लिश (2000-01) में किया। जिस बीएचयू से पढ़ाई की वहीं से रिपोर्टिंग कॅरियर की शुरुआत की। पिछले 22 सालों से शिक्षा बीट की रिपोर्टिंग पर कमांड होने के साथ ही लीगल रिपोर्टिंग में भी रुचि रखते हैं। राजनीतिक रिपोर्टिंग में भी खासे सक्रिय रहे हैं और 2022 के विधानसभा व 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान प्रयागराज में रिपोर्टिंग टीम का नेतृत्व किया।


रिपोर्टिंग और विजन
शिक्षा, कॅरियर और उत्तर प्रदेश की विभिन्न भर्तियों पर संजोग की गहरी समझ है। उन्होंने कई खबरें ब्रेक की हैं। वर्ष 2025 में प्रयागराज में आयोजित सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुम्भ के दौरान रिपोर्टिंग टीम का नेतृत्व कर महाकुम्भ की कई स्पेशल स्टोरी की। 2013 के महाकुम्भ और 2019 के कुम्भ की रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। संजोग का मानना है कि फ्री मीडिया के इस दौर में भी पाठकों का एक बड़ा वर्ग प्रिंट और उसके डिजिटल संस्करण के प्रति बड़ी उम्मीद से देख रहा है। प्रिंट मीडिया और उसके डिजिटल संस्करण की विश्वसनीयता पहले की अपेक्षा और बढ़ी है। पाठकों की इस अपेक्षा पर खरा बने रहना इनकी प्राथमिकता है।


विशेषज्ञता
शिक्षा, कॅरियर और शिक्षक भर्ती से जुड़े विषयों की जानकारी।
हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे भर्तियों के विवाद पर नजर।
यूपी बोर्ड हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा की गहरी समझ।
प्रयागराज की राजनीतिक गतिविधियों की जानकारी।
महाकुम्भ, कुम्भ और माघ मेला की रिपोर्टिंग का अनुभव।

और पढ़ें
Up Board up board prayagraj
Hindi News के साथ करियर सेक्शन में पढ़ें लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, सरकारी जॉब , एग्जाम , एडमिशन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें। हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।