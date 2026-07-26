UP Board Exam 2027: यूपी बोर्ड परीक्षा 2027 में एडमिट कार्ड पर होंगे छात्रों के सिग्नेचर, 5 अगस्त तक करें रजिस्ट्रेशन
UP Board Exam 2027: यूपी बोर्ड परीक्षा 2027 को नकलविहीन बनाने के लिए पहली बार प्रवेश पत्र पर छात्रों के सिग्नेचर छापे जाएंगे। 50 लाख से अधिक परीक्षार्थियों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 5 अगस्त है।
UPMSP UP Board Exam 2027: यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2027 में सम्मिलित होने वाले 50 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं के हस्ताक्षर पहली बार उनके प्रवेश पत्र पर अंकित होंगे। बोर्ड परीक्षा को नकलविहीन और पारदर्शी बनाने के लिए बोर्ड ने इस साल यह पहल की है। वर्तमान में चल रहे 10वीं-12वीं परीक्षा के ऑनलाइन पंजीकरण के साथ परीक्षार्थियों की फोटो के साथ हस्ताक्षर भी लिए जा रहे हैं।
परीक्षा के दौरान जब छात्र-छात्राएं अपनी उत्तरपुस्तिका और उपस्थिति पंजिका पर हस्ताक्षर करेंगे तो प्रवेश पत्र के हस्ताक्षर से उनका मिलान किया जाएगा ताकि वास्तविक विद्यार्थी ही परीक्षा में शामिल हो सके। पिछली परीक्षाओं में वास्तवित परीक्षार्थियों के स्थान पर सॉल्वर को शामिल करवाने की कई घटनाएं सामने आ चुकी है।
सॉल्वर गैंग और फर्जीवाड़े पर ऐसे लगेगी लगाम
नकल की बदौलत बोर्ड परीक्षा पास करवाने का ठेका लेने वाले निजी स्कूलों के संचालक फोटो मिक्सिंग के जरिए सॉल्वरों को परीक्षा में शामिल कराने का खेल करते हैं। ऐसे मामलों में तमाम नकल माफिया और सॉल्वरों के खिलाफ विभिन्न जिलों में एफआईआर भी दर्ज करवाई गई थी। नकल माफिया के मंसूबों को फेल करने के मकसद से अधिकारियों ने इस साल अभी से कवायद शुरू कर दी है।
इस साल हाईस्कूल व इंटर के विद्यार्थियों के पंजीकरण पांच अगस्त तक होने हैं। दस अगस्त तक कोषागार में फीस जमा करने के बाद प्रधानाचार्य शुल्क की सूचना तथा छात्र-छात्राओं के शैक्षिक विवरण बोर्ड की वेबसाइट पर 16 अगस्त की रात 12 बजे तक अपलोड करेंगे।
यूपी बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में चल रहे 10वीं और 12वीं के ऑनलाइन पंजीकरण के दौरान ही छात्रों की फोटो के साथ-साथ उनके हस्ताक्षर भी स्कैन करके अपलोड कराए जा रहे हैं। परीक्षा कक्ष में जब छात्र अपनी उत्तरपुस्तिका और अटेंडेस शीट पर हस्ताक्षर करेंगे, तो केंद्र व्यवस्थापक और कक्ष निरीक्षक प्रवेश पत्र पर मौजूद डिजिटल हस्ताक्षर से उसका मिलान करेंगे। हस्ताक्षर न मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।
नियमित और प्राइवेट परीक्षार्थियों के लिए रजिस्ट्रेशन का शेड्यूल
यूपी बोर्ड ने शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा के व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के आवेदन पत्र अग्रसारित करने की समय सारिणी शनिवार को जारी कर दी। अग्रसारण केंद्र के प्रधानाचार्य 10वीं-12वीं के परीक्षार्थियों के आवेदन पत्र का अग्रसारण तथा परीक्षा शुल्क पांच अगस्त तक प्राप्त करेंगे। परीक्षा शुल्क एकमुश्त चालान के माध्यम से कोषागार में जमा करने की अंतिम तिथि दस अगस्त है। दस अगस्त के बाद प्रति छात्र 100 रुपया विलंब शुल्क के साथ परीक्षा शुल्क चालान 16 अगस्त तक कोषागार में जमा होगा। परीक्षा शुल्क की सूचना, छात्र-छात्राओं के शैक्षिक विवरण बोर्ड की वेबसाइट पर 16 अगस्त की रात 12 बजे अपलोड हो सकेंगे। प्रधानाचार्य पंजीकृत विद्यार्थियों की फोटोयुक्त नामावली एवं कोषपत्र की प्रति 30 सितंबर तक जमा करेंगे।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स