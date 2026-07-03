यूपी बोर्ड परीक्षा 2027 की तैयारी शुरू, एग्जाम सेंटर के नियम तय, ऑनलाइन बने केंद्रों का काटना मुश्किल
यूपी बोर्ड परीक्षा 2027 की तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। खास बात यह है कि इस साल यूपी बोर्ड मुख्यालय से ऑनलाइन निर्धारित परीक्षा केंद्रों को जिलेस्तर पर मनमाने तरीके से नहीं काटा जा सकेगा।
यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2027 की तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। संयुक्त सचिव शासन संजय कुमार की ओर से केंद्र निर्धारण नीति जारी कर दी गई है। खास बात यह है कि इस साल यूपी बोर्ड मुख्यालय से ऑनलाइन निर्धारित परीक्षा केंद्रों को जिलेस्तर पर मनमाने तरीके से नहीं काटा जा सकेगा। जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के अफसरों और बाबुओं पर हर साल लगने वाले आरोपों के मद्देनजर इस बार बोर्ड ने अहम बदलाव किया है।
अब जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति यदि सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तावित किसी परीक्षा केंद्र को हटाती है तो हटाए जाने वाले परीक्षा केंद्र के प्रधानाचार्य या प्रबंधतंत्र को नोटिस जारी कर हटाने के कारण बताते हुए उनसे उत्तर मांगा जाएगा। उसके बाद प्राप्त उत्तर के तथ्यों की जनपदीय केंद्र निर्धारण समिति के स्तर से जांच के बाद ही परीक्षा केंद्र सूची से अलग किया जाएगा।
दूसरा महत्वपूर्ण संशोधन ऑनलाइन उपस्थिति को लेकर किया गया है। पिछले साल विद्यार्थियों की उपस्थिति ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करने पर विद्यालय को 10 अंक दिया जाता था। इस साल विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं कार्मिकों की उपस्थिति ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करने पर विद्यालय को 20 अंक (न्यूनतम 180 कार्य दिवसों के लिए) दिया जाएगा। पिछले साल तक परीक्षा केंद्र बनाने, दूरी, धारण क्षमता इत्यादि प्रत्यावेदन यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर ऑनलाइन प्राप्त किए जाते थे। इस साल यूपी बोर्ड की केंद्र निर्धारण समिति के समक्ष नवीन परीक्षा केंद्र बनाए जाने संबंधी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं होंगे।
केवल परीक्षा केंद्र मानक से अधिक दूर, धारण क्षमता से अधिक आवंटन के संबंध में प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारण बोर्ड स्तरीय केंद्र निर्धारण समिति करेगी। पूर्व में निस्तारण आख्या वेबसाइट पर अपलोड नहीं होती थी। इस साल जनपदीय और परिषदीय केंद्र निर्धारण समिति ऑनलाइन प्राप्त प्रत्यावेदनों की निस्तारण आख्या यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।
चार महीने पहले जारी हो गई केंद्र निर्धारण नीति
यूपी बोर्ड ने 2027 की परीक्षा के लिए केंद्र निर्धारण नीति चार महीने पहले ही जारी कर दी है। पिछले साल एक नवंबर को नीति जारी हुई थी जबकि इस साल एक जुलाई को ही जारी कर दिया गया है। पिछली बार 30 सितंबर तक केंद्र निर्धारण की डेडलाइन रखी गई थी जबकि इस साल 18 सितंबर तक की समयसीमा रखी गई है। परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण के लिए विद्यालयों की अवस्थापना संबंधी भौतिक संसाधनयुक्त विविध सुविधाओं एवं आधारभूत सूचनाओं को बोर्ड की वेबसाइट पर संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य के स्तर से अपलोड करने की अंतिम तिथि 20 जुलाई है। जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति के अनुमोदन के बाद परिषदीय केन्द्र निर्धारण समिति की ओर से बोर्ड के पोर्टल पर निर्धारित तिथि तक प्राप्त आपत्तियों के परीक्षण के बाद उसका निराकरण करते हुए विद्यालय छात्र आवंटन सहित परीक्षा केन्द्रों की सूची को अंतिम रूप प्रदान कर उसे वेबसाइट पर अपलोड करने की तिथि की अंतिम तिथि 18 सितंबर है।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
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विशेषज्ञता
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