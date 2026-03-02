Hindustan Hindi News
UPMSP UP Board Exam 2026: यूपी बोर्ड परीक्षा अलर्ट; प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए 24 घंटे होगी निगरानी

Mar 02, 2026 09:15 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
UP Board Exam 2026: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UP Board) ने आगामी होली के त्योहार को देखते हुए परीक्षा की शुचिता और सुरक्षा को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं।

UPMSP UP Board Exam 2026: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UP Board) की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं अपने अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। आगामी होली के त्योहार को देखते हुए बोर्ड प्रशासन ने परीक्षा की शुचिता और सुरक्षा को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि छुट्टियों के माहौल में भी परीक्षाओं की गोपनीयता और सुरक्षा में कोई सेंध न लग पाए।

बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए सभी संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षकों (DIOS) और परीक्षा केंद्रों के प्रभारियों को मुख्यालय न छोड़ने का सख्त आदेश दिया है।

होली पर विशेष सुरक्षा चक्र

यूपी बोर्ड की परीक्षाएं विश्व की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक मानी जाती हैं। होली जैसे बड़े त्योहार के दौरान अक्सर सरकारी मशीनरी और सुरक्षा व्यवस्था में ढील आने की संभावना रहती है। इसे रोकने के लिए यूपी बोर्ड ने विशेष 'एक्शन प्लान' तैयार किया है।

बोर्ड के सचिव ने स्पष्ट किया है कि होली की छुट्टियों के दौरान भी आंसर शीट और प्रश्न पत्रों की सुरक्षा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। जिन स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है, वहां तैनात सुरक्षाकर्मियों और स्टेटिक मजिस्ट्रेटों को अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद रहने को कहा गया है।

अधिकारियों के लिए सख्त निर्देश

बोर्ड मुख्यालय से जारी सर्कुलर के अनुसार, होली की छुट्टियों के दौरान किसी भी जिम्मेदार अधिकारी को अपना स्टेशन या मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।

मुख्यालय पर उपस्थिति: सभी शिक्षा विभागीय अधिकारियों को अपने निर्धारित क्षेत्र में रहना होगा ताकि किसी भी आपात स्थिति या पेपर लीक जैसी अफवाहों पर तुरंत काबू पाया जा सके।

फ्लाइंग स्क्वाड: होली के आसपास होने वाली परीक्षाओं के लिए फ्लाइंग स्क्वाड को और भी सक्रिय कर दिया गया है। ये दल अचानक परीक्षा केंद्रों का दौरा करेंगे।

अफवाहों और नकल माफिया पर नजर

यूपी बोर्ड ने चेतावनी दी है कि त्योहार की आड़ में अगर कोई 'नकल माफिया' सक्रिय होने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ रासुका (NSA) जैसी कठोर कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर पेपर लीक या फर्जी प्रश्न पत्रों की अफवाह फैलाने वालों पर एसटीएफ (STF) और स्थानीय पुलिस की साइबर सेल कड़ी नजर रख रही है।

कंट्रोल रूम से होगी 24/7 निगरानी

प्रयागराज स्थित मुख्य कंट्रोल रूम के साथ-साथ सभी जिलों के कंट्रोल रूम छुट्टियों के दौरान भी 24 घंटे काम करेंगे। सभी परीक्षा केंद्रों पर लगे सीसीटीवी (CCTV) कैमरों की लाइव फीड की निरंतर जांच की जाएगी। यदि किसी केंद्र पर कैमरा बंद पाया जाता है, तो केंद्र व्यवस्थापक के खिलाफ तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

छात्रों के लिए संदेश

बोर्ड ने छात्रों और अभिभावकों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की भ्रामक खबरों पर ध्यान न दें और शांत मन से अपनी परीक्षाओं की तैयारी करें। त्योहार की खुशियों के बीच अपनी पढ़ाई के अनुशासन को बनाए रखें।

यूपी बोर्ड का यह सख्त रुख साफ करता है कि सरकार और प्रशासन 'नकल विहीन परीक्षा' के अपने संकल्प को लेकर पूरी तरह गंभीर है, चाहे वह त्योहार का समय ही क्यों न हो।

