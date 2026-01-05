Hindustan Hindi News
UP Board Exam 2026: Pre-Board Schedule Released for High School and Inter
UP Board Pre-Board: यूपी बोर्ड के प्री-बोर्ड परीक्षाओं की तिथि घोषित, बोर्ड परीक्षा से पहले छात्रों की होगी बड़ी जांच

संक्षेप:

UP Board Exam 2026: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UP Board) ने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की प्री-बोर्ड परीक्षाओं का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। प्री बोर्ड परीक्षा 8 जनवरी से 21 जनवरी तक आयोजित की जाएगी।

Jan 05, 2026 09:47 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
UP Board Exam 2026: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UP Board) ने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की प्री-बोर्ड परीक्षाओं का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। बोर्ड की मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के अभ्यास और मूल्यांकन के लिए यह परीक्षा बेहद अहम मानी जा रही है। प्री बोर्ड परीक्षा 8 जनवरी से 21 जनवरी तक आयोजित की जाएगी।

परीक्षा की समय सारणी और तैयारी

जिले के सभी राजकीय, सहायता प्राप्त और वित्तविहीन स्कूलों में प्री-बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन एक साथ किया जाएगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि परीक्षाएं निर्धारित मानकों के अनुरूप कराई जाएंगी ताकि छात्रों को मुख्य बोर्ड परीक्षा का वास्तविक अनुभव मिल सके। स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे समय रहते सिलेबस पूरा कर लें और छात्रों को परीक्षा के पैटर्न से अवगत कराएं।

प्रायोगिक और लिखित परीक्षा का तालमेल

प्री-बोर्ड की लिखित परीक्षाओं के साथ-साथ स्कूलों को आंतरिक मूल्यांकन और प्रायोगिक परीक्षाओं के अंक भी समय पर पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। यह परीक्षा छात्रों को उनकी कमजोरियों को समझने और टाइम मैनेजमेंट सीखने का मौका देती है। शिक्षकों का मानना है कि प्री-बोर्ड के परिणाम यह तय करने में मदद करते हैं कि अंतिम परीक्षा के लिए किस छात्र को किन विषयों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

अधिकारियों के सख्त निर्देश

विभाग ने साफ कर दिया है कि प्री-बोर्ड परीक्षाओं के आयोजन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी प्रधानाचार्यों को यह सुनिश्चित करना होगा कि परीक्षा की शुचिता बनी रहे और शत-प्रतिशत छात्र इस परीक्षा में शामिल हों। इसके अतिरिक्त, परीक्षा के बाद कॉपियों का मूल्यांकन कर छात्रों को उनकी गलतियों के बारे में जानकारी दी जाएगी, ताकि वे मुख्य बोर्ड परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकें।

प्री-बोर्ड का कार्यक्रम जारी होने के बाद स्कूलों में शैक्षणिक गतिविधियां तेज हो गई हैं और छात्रों ने भी अपनी तैयारी को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है।

