UP Board Exam 2026 : यूपी बोर्ड परीक्षा 2026, 10वीं-12वीं के फॉर्म में बदलाव की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर तक बढ़ी

संक्षेप: UP Board Exam 2026: यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के छात्र अब 31 अक्टूबर तक बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर अपने फॉर्म में जरूरी संशोधन कर सकेंगे।

UP Board 10th-12th Exam 2026: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UMSP) ने हाईस्कूल (10वीं) और इंटरमीडिएट (12वीं) परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले लाखों छात्र-छात्राओं को बड़ी राहत दी है। बोर्ड ने परीक्षार्थियों के शैक्षिक विवरणों में मौजूद गलतियों को सुधारने के लिए आवेदन की समयसीमा को बढ़ा दिया है। अब 31 अक्टूबर तक बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in खुली रहेगी, ताकि छात्र अपने फॉर्म में जरूरी संशोधन कर सकें।

यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि छात्रों को मिलने वाले प्रमाण-पत्र सह-अंकपत्र में किसी भी तरह की गलती न हो। बोर्ड चाहता है कि परीक्षा परिणाम जारी होने से पहले ही सभी छात्रों के रिकॉर्ड सही हो जाएं।

किन डिटेल्स में कर सकते हैं संशोधन? छात्र-छात्राएं मुख्य रूप से इन डिटेल्स में सुधार करवा सकते हैं-

जन्म तिथि में संशोधन।

छात्र, माता या पिता के नाम में पूर्ण संशोधन।

छात्र-छात्राओं के विवरण को नियमानुसार डिलीट या रिस्टोर करना।

शैक्षिक विवरणों जैसे विषय/वर्ग, छात्र के नाम, माता/पिता के नाम में वर्तनी त्रुटि, जेंडर, जाति, फोटो तथा कक्षा-11 के पंजीकरण में अंकित हाईस्कूल के त्रुटिपूर्ण अनुक्रमांक को संशोधित कर सकते हैं।

संशोधन की प्रक्रिया- परीक्षार्थियों को खुद सीधे वेबसाइट पर बदलाव करने की सुविधा नहीं दी गई है। इसके लिए, प्रधानाचार्य को आवश्यक दस्तावेजों के साथ 31 अक्टूबर तक जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह समय सीमा अंतिम है, और तय अवधि के बाद किसी भी तरह के संशोधन का कोई मौका नहीं दिया जाएगा।

यूपी बोर्ड ने सभी प्रधानाचार्यों और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे सुनिश्चित करें कि कोई भी योग्य छात्र फॉर्म में सुधार से वंचित न रहे और तय समय के अंदर प्रक्रिया पूरी हो जाए। यह छात्रों के भविष्य के दस्तावेजो को गलती के बिना बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।